Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT4, lô 21 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách đoàn (MICE) Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

_ Thiết lập mục tiêu kinh doanh, thiết kế chiến lược, kế hoạch kinh doanh để đáp ứng mục tiêu của công ty;

_ Phụ trách phòng kinh doanh, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu KPI được giao;

_ Lập, đề xuất các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số thuộc khu vực phụ trách;;

_ Lập kế hoạch nhân sự nhằm đảm bảo đủ nhân lực làm việc tại các địa bàn khu vực được giao;

_ Theo dõi, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ kịp thời trong quá trình triển khai kế hoạch doanh thu được giao;

_ Khảo sát thị trường, nhu cầu các hoạt động MKT, CSKH, để phát huy mở rộng quảng bá;

_ Đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh, báo cáo kết quả lên cấp trên;

_ Đào tạo, đánh giá năng lực nhân viên thường xuyên để xác định vấn đề cần thay đổi hoặc đưa ra chương trình đào tạo thích hợp nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc;

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Du lịch hoặc các ngành nghề có liên quan

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng/phó phòng trở lên

- Có mối quan hệ tốt với khách hàng

- Giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh

- Có tư duy tốt, tạo sức ảnh hưởng và dẫn dắt đội ngũ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25 tr -35tr (gồm lương cứng và theo hoa hồng Kinh Doanh). Thu nhập không giới hạn theo năng lực.

- Nhiều chính sách thưởng: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Bestseller, thưởng CBNV xuất sắc tháng, ..

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động

- Hưởng các chế độ thưởng, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ Lễ (30/04 - 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch) theo quy định công ty.

- Phúc lợi: Ốm đau, Hiếu/hỷ, Thưởng sinh nhật, chế độ phúc lợi theo BHXH,

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động

- Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

- Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, sinh nhật, du lịch hàng năm,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU

