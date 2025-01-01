Công việc Kinh doanh khách sạn

Tất cả địa điểm
Tổng 16 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh khách sạn"
Tuyển dụng việc làm Tuyển dụng toàn cầu
Tuyển Kinh doanh khách sạn Tuyển dụng toàn cầu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 10 Triệu
Tuyển dụng toàn cầu
Hạn nộp: 20/05/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 1 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Mai House saigon hotel
Tuyển Kinh doanh khách sạn Mai House saigon hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mai House saigon hotel
Hạn nộp: 21/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 19/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Green Hotel Quy Nhơn
Tuyển Kinh doanh khách sạn Green Hotel Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
Green Hotel Quy Nhơn
Hạn nộp: 18/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Danang Golden Bay
Tuyển Kinh doanh khách sạn Danang Golden Bay làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Danang Golden Bay
Hạn nộp: 13/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Kinh doanh khách sạn Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm SHANTI WELLNESS SANCTUARY
Tuyển Kinh doanh khách sạn SHANTI WELLNESS SANCTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
SHANTI WELLNESS SANCTUARY
Hạn nộp: 05/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Cần Thơ – Công ty Cổ phần Vinpearl
Tuyển Kinh doanh khách sạn Chi nhánh Cần Thơ – Công ty Cổ phần Vinpearl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Cần Thơ – Công ty Cổ phần Vinpearl
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9
Tuyển Kinh doanh khách sạn Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Kinh doanh khách sạn Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 13 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn
Tuyển Kinh doanh khách sạn Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn hiện đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch. Thu nhập trung bình cho vị trí này dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, yêu cầu ứng viên cần sở hữu kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng tư vấn và quản lý khách hàng hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh khách sạn

Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch sau đại dịch. Với lượng khách du lịch nội địa và quốc tế không ngừng tăng, các khách sạn từ trung cấp đến cao cấp đều cần đội ngũ nhân viên kinh doanh để mở rộng thị phần, thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nhân viên kinh doanh khách sạn đóng vai trò then chốt trong việc thu hút khách hàng và tăng doanh thu cho khách sạn. Họ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh, tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đồng thời phối hợp với các bộ phận khác để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn hiện rất rộng mở. Với sự phát triển không ngừng của ngành du lịch, các khách sạn từ trung cấp đến cao cấp đều tìm kiếm nhân viên kinh doanh có năng lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, nhờ vào kinh nghiệm và kỹ năng phát triển, nhân viên kinh doanh khách sạn có thể tiến xa vào các vị trí quản lý cấp cao như trưởng phòng kinh doanh hoặc giám đốc kinh doanh, mang lại cơ hội thăng tiến đầy triển vọng trong ngành.

Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn hiện đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch
Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn hiện đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch

2. Mức lương trung bình của việc làm kinh doanh khách sạn

Mức lương cho việc tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào vị trí công việc và kinh nghiệm cá nhân. Mức thu nhập trong ngành này dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, các vị trí khác nhau có mức lương chênh lệch rõ rệt. Dưới đây, Job3s đưa ra thông tin chi tiết về mức lương cho từng cấp bậc trong công việc kinh doanh khách sạn:

Việc làm kinh doanh khách sạn

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh khách sạn

8.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên kinh doanh khách sạn

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kinh doanh khách sạn

25.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kinh doanh khách sạn

Công việc của nhân viên kinh doanh khách sạn bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tối ưu hóa doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn. Dưới đây là một số công việc chính mà các nhân viên kinh doanh cần thực hiện để đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả.

  • Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Xây dựng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm và mở rộng thị trường để tăng trưởng doanh thu cho khách sạn.

  • Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh: Xây dựng chiến lược kinh doanh, đưa ra các kế hoạch tiếp thị và bán hàng để thu hút khách hàng.

  • Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại: Xây dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của họ để gia tăng lượng khách quay lại.

  • Theo dõi và đánh giá kết quả kinh doanh: Phân tích và theo dõi các chỉ số hiệu quả kinh doanh, báo cáo kết quả đạt được cho cấp trên.

  • Hợp tác với các phòng ban khác: Làm việc sát sao với các bộ phận như lễ tân, marketing và quản lý để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Nhân viên kinh doanh khách sạn có nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tối ưu hóa doanh thu
Nhân viên kinh doanh khách sạn có nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tối ưu hóa doanh thu

4. Yêu cầu đối với việc làm kinh doanh khách sạn

Để thành công trong công việc kinh doanh khách sạn, ứng viên không chỉ cần có kỹ năng chuyên môn mà còn phải đáp ứng một số yêu cầu quan trọng khác. Dưới đây là các kỹ năng và tiêu chí mà nhà tuyển dụng tìm kiếm khi tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn:

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt: Khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng và đối tác, thuyết phục và đàm phán để đạt được các thỏa thuận kinh doanh có lợi.

  • Kỹ năng bán hàng và marketing: Kiến thức vững về các chiến lược bán hàng, marketing và khả năng áp dụng chúng vào việc phát triển khách hàng và doanh thu cho khách sạn.

  • Kỹ năng quản lý thời gian và công việc: Khả năng sắp xếp, ưu tiên công việc hợp lý và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian yêu cầu.

  • Kiến thức về ngành khách sạn: Hiểu biết về các dịch vụ, sản phẩm trong ngành khách sạn và xu hướng thị trường hiện nay để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

  • Tinh thần làm việc nhóm và độc lập: Có khả năng làm việc nhóm tốt, đồng thời có thể làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn yêu cầu ứng viên đáp ứng tiêu chí về kiến thức chuyên môn ngành khách sạn, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn yêu cầu ứng viên đáp ứng tiêu chí về kiến thức chuyên môn ngành khách sạn, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kinh doanh khách sạn

Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn đang diễn ra mạnh mẽ ở các thành phố lớn và các khu vực phát triển du lịch. Sự gia tăng lượng khách du lịch và nhu cầu mở rộng các dịch vụ lưu trú đã tạo ra cơ hội nghề nghiệp lớn cho những người làm trong lĩnh vực này.

  • Tuyển dụng việc làm kinh doanh khách sạn tại Hà Nội: Hà Nội, là thủ đô của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa của đất nước. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh khách sạn tại đây đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào sự gia tăng không ngừng của lượng khách du lịch nội địa và quốc tế. Với sự mở rộng của các khách sạn cao cấp và chuỗi lưu trú quốc tế, cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên ngày càng đa dạng.

  • Tuyển dụng việc làm kinh doanh khách sạn tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là thành phố ven biển với tiềm năng du lịch lớn, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Với sự phát triển của ngành du lịch và các dự án khách sạn mới, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh khách sạn tại Đà Nẵng ngày càng gia tăng. Các ứng viên có cơ hội làm việc tại các khách sạn cao cấp và khu nghỉ dưỡng ven biển.

  • Tuyển dụng việc làm kinh doanh khách sạn tại TP. HCM: TP. HCM là thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế của Việt Nam, có lượng khách du lịch quốc tế và trong nước đông đảo. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và resort tại TP. HCM luôn cần đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp để phát triển doanh thu và quản lý dịch vụ. Đây là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh khách sạn lớn nhất tại Việt Nam.

Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và các khu vực phát triển du lịch
Nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và các khu vực phát triển du lịch

Tuyển nhân viên kinh doanh khách sạn đang trở thành một xu hướng mạnh mẽ trong bối cảnh ngành du lịch và khách sạn phát triển vượt bậc. Với mức lương hấp dẫn cùng cơ hội thăng tiến rõ ràng, từ nhân viên đến trưởng phòng kinh doanh, ngành này không chỉ mang đến công việc ổn định mà còn là một lựa chọn nghề nghiệp đầy triển vọng.