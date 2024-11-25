Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 289/1 Ung Văn Khiêm , Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng là các nhà hàng, khách sạn, bệnh viện trong khu vực.

Tiếp cận, giới thiệu dịch vụ giặt ủi của công ty đến khách hàng tiềm năng.

Thực hiện tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về dịch vụ giặt ủi.

Lập kế hoạch, triển khai các chiến lược kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giữ chân khách hàng.

Theo dõi, quản lý, xử lý các đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hẹn.

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.

Báo cáo kết quả công việc, doanh thu, tình hình thị trường cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 3 đến 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành giặt ủi, dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính, các phần mềm văn phòng.

Có khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng doanh thu, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo quý, thưởng theo năm.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company

