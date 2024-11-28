Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Kinh doanh khách sạn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh khách sạn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ: Từ 22 tuổi trở lên
- Ngoại hình ưu nhìn.
- Vi tính văn phòng khá
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales marketing du lịch
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực.
· Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần
· Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.
· Cơ hội thăng tiến cao
· Có chỗ ở khi nhân viên ở xa
· Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn
· Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)
· Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng tại Hà Nội: : 98 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình- Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: Số 180-184 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

