Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ: Từ 22 tuổi trở lên

- Ngoại hình ưu nhìn.

- Vi tính văn phòng khá

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales marketing du lịch

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực.

· Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

· Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

· Cơ hội thăng tiến cao

· Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

· Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

· Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

· Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin