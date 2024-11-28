Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh khách sạn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Nữ: Từ 22 tuổi trở lên
- Ngoại hình ưu nhìn.
- Vi tính văn phòng khá
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales marketing du lịch
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ra quyết định.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì
· Lương thỏa thuận theo năng lực.
· Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần
· Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.
· Cơ hội thăng tiến cao
· Có chỗ ở khi nhân viên ở xa
· Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn
· Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)
· Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
