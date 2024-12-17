Tuyển Kinh doanh khách sạn Green Hotel Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Tuyển Kinh doanh khách sạn Green Hotel Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Green Hotel Quy Nhơn
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Green Hotel Quy Nhơn

Kinh doanh khách sạn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh khách sạn Tại Green Hotel Quy Nhơn

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Quận Đống Đa

- Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn .

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ có kinh nghiệm, tuổi từ 20 đến 40

Tại Green Hotel Quy Nhơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận
- Hưởng lương theo tháng/30 ngày, nghỉ Tết nguyên đán 7 ngày có lương, thưởng lễ tết…
- Có chỗ ở tại khách sạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Green Hotel Quy Nhơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Green Hotel Quy Nhơn

Green Hotel Quy Nhơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 08 Chương Dương, TP. Quy Nhơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kinh-doanh-khach-san-thu-nhap-5-8-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job269928
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tuyển dụng toàn cầu
Tuyển Kinh doanh khách sạn Tuyển dụng toàn cầu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 10 Triệu
Tuyển dụng toàn cầu
Hạn nộp: 20/05/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 1 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mai House saigon hotel
Tuyển Kinh doanh khách sạn Mai House saigon hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mai House saigon hotel
Hạn nộp: 21/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 19/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green Hotel Quy Nhơn
Tuyển Kinh doanh khách sạn Green Hotel Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
Green Hotel Quy Nhơn
Hạn nộp: 18/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Danang Golden Bay
Tuyển Kinh doanh khách sạn Danang Golden Bay làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Danang Golden Bay
Hạn nộp: 13/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Kinh doanh khách sạn Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tuyển dụng toàn cầu
Tuyển Kinh doanh khách sạn Tuyển dụng toàn cầu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 10 Triệu
Tuyển dụng toàn cầu
Hạn nộp: 20/05/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 1 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mai House saigon hotel
Tuyển Kinh doanh khách sạn Mai House saigon hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mai House saigon hotel
Hạn nộp: 21/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 19/01/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Green Hotel Quy Nhơn
Tuyển Kinh doanh khách sạn Green Hotel Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
Green Hotel Quy Nhơn
Hạn nộp: 18/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Danang Golden Bay
Tuyển Kinh doanh khách sạn Danang Golden Bay làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Danang Golden Bay
Hạn nộp: 13/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Kinh doanh khách sạn Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh khách sạn Green Hotel Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu Green Hotel Quy Nhơn
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm