Tuyển Kinh doanh khách sạn Green Hotel Quy Nhơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh khách sạn Tại Green Hotel Quy Nhơn
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Quận Đống Đa
- Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn .
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nữ có kinh nghiệm, tuổi từ 20 đến 40
Tại Green Hotel Quy Nhơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận
- Hưởng lương theo tháng/30 ngày, nghỉ Tết nguyên đán 7 ngày có lương, thưởng lễ tết…
- Có chỗ ở tại khách sạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Green Hotel Quy Nhơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
