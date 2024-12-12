Tuyển Kinh doanh khách sạn Danang Golden Bay làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh khách sạn Tại Danang Golden Bay
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 01 Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Making reservations: Assisting customers with making, changing, or canceling reservations for a hotel
- Providing information: Answering questions about rooms, rates, facilities, events, and promotions
- Confirming reservations: Preparing confirmation letters and providing confirmation details
- Processing special requests: Accommodating and documenting special requests, such as complimentary rooms, employee discounts, and travel agent inspection rates
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng nghiệp vụ tốt/Good skills follow up position;
- Năng động, sáng tạo trong Công việc/ Dynamic, creative person;
- Có kinh nghiệm làm việc tại Khách sạn 4,5 sao/ Working experience in 4,5 stars hotel/resort;
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn/ Another requirement will detail during interview
Tại Danang Golden Bay Thì Được Hưởng Những Gì
- Quyền lợi được hưởng theo chế độ của Công ty/ Follow up Company Regulations.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danang Golden Bay
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
