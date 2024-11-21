Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh khách sạn Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT
- Hà Nội: Tầng 4, 147 Mai Dịch, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm khách sạn, resort do công ty đã ký hợp đồng chiến lược.
Đặt và sắp xếp các dịch vụ cho khách theo chương trình hợp lý, chu đáo.
Tham gia vào quảng bá, quảng cáo các sản phẩm du lịch, resort nghỉ dưỡng và các sản phẩm mục tiêu do công ty định hướng bán.
Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ của công ty. Đồng thời, chủ động đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch, khách sạn, ngoại ngữ hoặc xã hội ...
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực tư vấn, điều hành tour du lịch
Yêu thích du lịch, có nhiều trải nghiệm đi du lịch tự túc, tự khám phá nhiều điểm đến
Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn và có kỹ năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng tư vấn, bán hàng và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng, thường xuyên sử dụng các mạng xã hội facebook, zalo, tiktok...
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-30tr/tháng.
Được đào tạo về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ.
Quà tặng sinh nhật và nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng quy định nhà nước
Hưởng chế độ hưởng ngày phép và chế độ thưởng Lễ Tết hằng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động..
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI