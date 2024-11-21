Tuyển Kinh doanh khách sạn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT

Kinh doanh khách sạn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh khách sạn Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, 147 Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách sạn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn và bán các sản phẩm khách sạn, resort do công ty đã ký hợp đồng chiến lược.
Đặt và sắp xếp các dịch vụ cho khách theo chương trình hợp lý, chu đáo.
Tham gia vào quảng bá, quảng cáo các sản phẩm du lịch, resort nghỉ dưỡng và các sản phẩm mục tiêu do công ty định hướng bán.
Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ của công ty. Đồng thời, chủ động đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ từ 20-35 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch, khách sạn, ngoại ngữ hoặc xã hội ...
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực tư vấn, điều hành tour du lịch
Yêu thích du lịch, có nhiều trải nghiệm đi du lịch tự túc, tự khám phá nhiều điểm đến
Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn và có kỹ năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng tư vấn, bán hàng và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng, thường xuyên sử dụng các mạng xã hội facebook, zalo, tiktok...

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm + thưởng doanh số hấp dẫn.
Thu nhập từ 10-30tr/tháng.
Được đào tạo về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ.
Quà tặng sinh nhật và nghỉ mát hằng năm theo chế độ của công ty.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng quy định nhà nước
Hưởng chế độ hưởng ngày phép và chế độ thưởng Lễ Tết hằng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động..
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG IIT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

