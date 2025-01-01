Công việc Kỹ sư lâm nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư lâm nghiệp đang ngày càng tăng cao tại các khu vực có lợi thế về địa hình. Mức lương mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho các ứng viên tùy thuộc vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm, dao động từ 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm kỹ sư lâm nghiệp

Kỹ sư lâm nghiệp là những người vận dụng kiến thức về hệ sinh thái rừng, từ đó đưa ra các dự đoán công việc nhằm đạt được các quy hoạch bền vững về đất, nguồn tài nguyên rừng, nghiên cứu trồng rừng, nghiên cứu quản lý tài nguyên rừng…

Vai trò của các kỹ sư lâm nghiệp rất quan trọng vì họ là những người hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng, nghiên cứu các giống cây mang lại hiệu quả kinh tế, giữ đất rừng. Đặc biệt, Việt Nam vốn sở hữu vị trí địa lý chủ yếu là đồi núi nhưng việc khai thác rừng quá mức dẫn đến tình trạng ngày càng cạn kiệt. Do đó, nhà nước rất đầu tư nhân lực để tạo ra nguồn tài nguyên mới.

Năm 2024, Tổng cục Lâm nghiệp hợp tác với tổ chức Chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) thực hiện cấp chứng chỉ rừng với hệ thống quốc gia Việt Nam PEFC/VFCS dựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030, đặt mục tiêu có được 1 triệu ha chứng chỉ rừng năm 2030. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển kỹ sư lâm nghiệp tăng cao.

Trên các trang web tuyển dụng, có tới hàng trăm tin tìm kiếm việc làm kỹ sư lâm nghiệp được đăng tải. Đây là cơ hội cho sinh viên theo học lĩnh vực này được đào tạo bài bản từ các trường đại học. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành lâm nghiệp hiện vẫn còn khan hiếm. Số lượng sinh viên theo học lâm nghiệp giảm, đặc thù công việc cũng thường gắn liền với các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Việc làm kỹ sư lâm nghiệp đang được đầu tư với nhiều tiềm năng, cơ hội

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm kỹ sư lâm nghiệp

Theo thống kê, mức lương của việc làm kỹ sư lâm nghiệp hiện nay phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và loại hình tổ chức của doanh nghiệp có thể là tư nhân hoặc nhà nước. Dưới đây là thu nhập chi tiết:

Vị trí công việc Mức lương dao động

(VNĐ/tháng) Kỹ sư lâm nghiệp 7,000,000 - 18,000,000 Nhân viên quản lý rừng 8,000,000 - 15,000,000 Chuyên gia bảo tồn sinh thái 8,000,000 - 20,000,000 Chuyên viên phân tích dữ liệu lâm nghiệp 10,000,000 - 20,000,000 Tư vấn viên quản lý tài nguyên thiên nhiên 10,000,000 - 20,000,000

Lưu ý: Đối với ngạch công chức/viên chức nhà nước, mức lương của việc làm lâm nghiệp (bậc đại học: 2.34 - 4.98 hệ số lương), có thể dao động từ 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ/tháng.

3. Mô tả công việc cho việc làm kỹ sư lâm nghiệp

Mỗi kỹ sư lâm nghiệp đều đảm nhận công việc khác nhau phụ thuộc vào vị trí làm việc, đặc điểm của từng cơ quan doanh nghiệp cũng như cách bố trí phân công. Dưới đây là các nhiệm vụ chính của các kỹ sư lâm nghiệp.

Thiết kế và triển khai các dự án lâm nghiệp

Công việc thiết kế và triển khai các dự án lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với các kỹ sư lâm nghiệp. Những người này cần xác định mục tiêu, phạm vi của dự án nhằm bảo vệ rừng, trồng rừng và phục hồi hệ sinh thái. Các kỹ sư sẽ tìm hiểu những thông tin như điều kiện tự nhiên, đánh giá tác động môi trường (EIA), nhu cầu cộng đồng, thực trạng tài nguyên, từ đó phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch dự án chi tiết.

Đối với kế hoạch trồng rừng, các kỹ sư lâm nghiệp cần chú ý đến loại cây, kỹ thuật trồng, mật độ, thời vụ, từ đó quan tâm đến tốc độ sinh trưởng và chăm sóc cho từng loại. Vấn đề khai thác gỗ hợp lý, đảm bảo tái sinh rừng sau thu hoạch cũng là một trong những nhiệm vụ của các kỹ sư.

Đánh giá và quản lý tài nguyên rừng

Một kỹ sư lâm nghiệp cần biết cách đánh giá thực trạng và đưa ra hướng giải quyết cho từng khu vực rừng. Đây là công việc quan trọng, khi có phát sinh các vấn đề liên quan đến cây trồng, cây trồng, thiên tai,… Người kỹ sư cần tìm ra vấn đề, nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết phù hợp để ngăn chặn những sự cố có thể xảy ra.

Các phương pháp đánh giá bao gồm khảo sát thực địa, phân tích ảnh vệ tinh và đánh giá tác động môi trường (EIA). Kết quả từ các cuộc đánh giá sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng giúp hoạch định các chiến lược quản lý rừng trong tương lai. Mục tiêu của quản lý tài nguyên rừng là cân bằng giữa khai thác và bảo tồn, nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái rừng nhưng vẫn đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội.

Tư vấn các chính sách bảo vệ môi trường

Công việc của một kỹ sư lâm nghiệp cũng là tư vấn cho người dân các chính sách bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chống lại những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Những chính sách này có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, công bằng xã hội.

Theo dõi và báo cáo kết quả dự án

Sau khi thực hiện đánh giá, theo dõi, kỹ sư lâm nghiệp cần báo cáo diễn biến rừng hàng năm, đánh giá hồ sơ tác động môi trường (EIA) trong lĩnh vực lâm nghiệp, hồ sơ xin chứng chỉ rừng bền vững (FSC, PEFC) và báo cáo công việc với cấp trên. Từ đó, có những số liệu thống kê chi tiết để có định hướng cho tương lai.

Công việc của kỹ sư lâm nghiệp khá nhiều và có tính đặc thù riêng

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm kỹ sư lâm nghiệp

Việc làm lâm nghiệp đang là ngành được nhà nước đầu tư với nhiều cơ hội việc làm và chế độ tốt. Có khá nhiều vị trí công việc của ngành phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường đến những người có kinh nghiệm lâu năm. Chi tiết dưới đây:

4.1. Kỹ sư lâm nghiệp

Kỹ sư lâm nghiệp là chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, phát triển tài nguyên rừng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, khai thác bền vững các hệ sinh thái rừng.

Yêu cầu công việc:

Áp dụng các kiến thức về sinh thái học, quản lý tài nguyên, kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng.

Đưa ra các phương pháp bảo vệ rừng, đa dạng sinh học để duy trì bền vững hệ sinh thái.

Phát triển các dự án sinh kế từ rừng, kiểm soát cháy rừng, đánh giá tác động môi trường.

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ động thực vật.

4.2. Chuyên viên phân tích dữ liệu lâm nghiệp

Chuyên viên phân tích dữ liệu lâm nghiệp là những người chuyên thu thập, xử lý, phân tích, quản lý các dữ liệu liên quan đến tài nguyên rừng. Công việc của những người này giúp các tổ chức, cơ quan hoặc doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh, hiệu quả về việc quản lý và phát triển tài nguyên rừng.

Yêu cầu công việc:

Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu, phần mềm GIS (Hệ thống thông tin địa lý) và các kỹ thuật thống kê để tạo báo cáo, dự báo liên quan đến môi trường và lâm nghiệp.

Thu thập và xử lý dữ liệu từ ảnh vệ tinh, dữ liệu từ hệ thống giám sát, báo cáo khảo sát.

Phân tích và dự báo thông qua việc sử dụng các công cụ phân tích và phần mềm như GIS, Remote Sensing, hoặc các phần mềm chuyên dụng khác.

Xây dựng mô hình, dự đoán các thay đổi trong hệ sinh thái, mức độ tổn hại rừng.

Cung cấp báo cáo và khuyến nghị về tình trạng rừng, các vấn đề cần giải quyết, và các giải pháp quản lý.

4.3. Nhân viên quản lý rừng

Nhân viên quản lý rừng là những người chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng trong khu vực được giao. Công việc của họ đảm bảo tài nguyên rừng được sử dụng bền vững, bảo vệ và duy trì sự đa dạng của hệ sinh thái.

Yêu cầu công việc:

Bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi chặt phá rừng trái phép, chống lại hoạt động săn bắt, khai thác trái phép.

Quản lý rừng, giám sát các hoạt động khai thác gỗ, các lâm sản, đảm bảo các hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Tham gia lập kế hoạch khai thác, báo cáo tài nguyên rừng và giám sát.

Phục hồi, tái sinh rừng bị suy thoái hoặc đã bị khai thác quá mức.

Giám sát và đánh giá tài nguyên rừng, theo dõi sức khỏe và sự sinh trưởng của cây trồng.

Tư vấn và lập kế hoạch quản lý rừng dài hạn, xác định mục tiêu phát triển.

4.4. Chuyên gia bảo tồn sinh thái

Chuyên gia bảo tồn sinh thái là những người làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, duy trì sự đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên. Công việc của họ là nghiên cứu, đánh giá và phát triển các chiến lược bảo tồn nhằm bảo vệ các loài động, thực vật và các hệ sinh thái quan trọng.

Yêu cầu công việc:

Nghiên cứu, đánh giá tình trạng sinh thái: Thu thập dữ liệu động vật, thực vật và hệ sinh thái tự nhiên, các yếu tố tác động đến chúng.

Lập kế hoạch, chiến lược bảo tồn: Xác định các khu vực cần được bảo vệ, các loài có nguy cơ tuyệt chủng và có biện pháp bảo vệ.

Phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái: Tham gia vào các hoạt động phục hồi sinh thái như trồng lại cây cối, phục hồi các vùng đất ngập nước, cải tạo rừng.

Giám sát và theo dõi sinh thái, đánh giá hiệu quả của các chiến lược.

Nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh thái và đa dạng sinh học.

4.5. Tư vấn viên quản lý tài nguyên thiên nhiên

Tư vấn viên quản lý tài nguyên thiên nhiên là người chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và, giải pháp về việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Yêu cầu công việc:

Đánh giá, phân tích tài nguyên thiên nhiên.

Lập kế hoạch và chiến lược quản lý tài nguyên.

Phát triển chính sách bảo vệ tài nguyên.

Tư vấn về công nghệ và giải pháp kỹ thuật.

Đào tạo và nâng cao năng lực.

Giám sát và đánh giá tác động môi trường.

Hỗ trợ ra quyết định và quản lý dự án.

Quản lý các chương trình phát triển bền vững.

Phát triển các dự án hợp tác quốc tế.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư lâm nghiệp

Hiện nay, khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư lâm nghiệp khá đa dạng bao gồm nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp ở nhiều khu vực khác nhau. Dưới đây là chi tiết:

Việc làm kỹ sư lâm nghiệp phát triển ở nhiều khu vực có tính đặc thù về địa lý

5.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư lâm nghiệp tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực có nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất gỗ, khai thác chế biến lâm sản. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp tại Hà Nội đang ngày càng gia tăng, trong bối cảnh các dự án bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đang ngày càng được chú trọng. Các công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội thường xuyên đăng tải các tin tức tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp cho các dự án phát triển lâm nghiệp, bảo vệ đa dạng sinh học.

Với mức lương từ 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng hi vọng có thể tìm được các ứng viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

5.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư lâm nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đây là nơi có nhiều công ty, tổ chức và dự án lớn cần đến các kỹ sư lâm nghiệp để triển khai các chiến lược bảo vệ môi trường, phát triển tài nguyên rừng. Các công ty chế biến gỗ, nội thất, sản xuất giấy đều cần đến việc làm ngành lâm nghiệp, do đó nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực này tăng cao.

Mức lương mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho ứng viên thuộc lĩnh vực này duy trì từ 8,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng. Đối với những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm, kỹ năng chuyên sâu về nghiên cứu lâm nghiệp, mức thu nhập có thể cao hơn từ 20,000,000 VNĐ/tháng trở lên.

5.3. Tuyển dụng việc làm kỹ sư lâm nghiệp tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố trung tâm ở miền Trung Việt Nam chú trọng đến việc bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp tại khu vực này đang tăng trưởng mạnh mẽ. Không chỉ các cơ quan nhà nhức như cục kiểm lâm, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực như sản xuất gỗ, chế biến gỗ, tái tạo và giảm thiểu khí thải đều cần đến các kỹ sư lâm nghiệp có trình độ và kinh nghiệm.

Mức lương mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho ứng viên thường dao động từ 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng. Đối với các công ty có quy mô lớn, mức thu nhập có thể tăng cao hơn lên đến 20,000,000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kỹ sư lâm nghiệp

Do được nhà nước, doanh nghiệp đầu tư, quan tâm, nhu cầu việc làm kỹ sư lâm nghiệp ngày tăng cao trên thị trường. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu rất riêng dành cho những ứng viên. Dưới đây là yêu cầu về kỹ năng cần có của kỹ sư lâm nghiệp:

Kiến thức về sinh thái và quản lý rừng

Yêu cầu có kiến thức về sinh thái và quản lý rừng là nền tảng quan trọng nhất đối với các kỹ sư lâm nghiệp. Nếu có hiểu biết sâu rộng về các loại rừng, đặc điểm sinh học của cây trồng lâm nghiệp, hệ sinh thái, bạn có thể đưa ra các giải pháp phù hợp trong quản lý và bảo vệ.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Trong quá trình quản lý rừng, một kỹ sư lâm nghiệp có thể gặp các vấn đề như suy giảm tài nguyên, xung đột lợi ích với cộng đồng, cháy rừng, khai thác trái phép… Do đó, họ cần có khả năng phân tích nguyên nhân, đánh giá các rủi ro và đưa ra giải pháp nhanh chóng, phù hợp với các tình huống cụ thể.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Một kỹ sư lâm nghiệp phải làm việc liên quan đến nhiều bên như người dân địa phương, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ. Do đó, những người này cần có khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình, đàm phán và phối hợp làm việc nhóm để xây dựng sự đồng thuận, triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo vệ rừng.

Kỹ năng sử dụng công nghệ và phần mềm chuyên ngành

Vì đặc thù công việc, các kỹ sư lâm nghiệp cần thành thạo các công cụ như GIS (hệ thống thông tin địa lý), viễn thám, AutoCAD, phần mềm mô phỏng rừng hoặc phân tích dữ liệu môi trường. Những kỹ năng này giúp lập bản đồ rừng, phân tích hiện trạng tài nguyên và thiết kế các kế hoạch quản lý rừng hiệu quả.

Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu

Việc điều tra, thống kê, và phân tích các số liệu về sinh khối rừng, độ che phủ, thảm thực vật, động vật hoang dã... là một phần không thể thiếu trong công việc của một kỹ sư lâm nghiệp. Công việc này yêu cầu các kỹ sư cần có khả năng đọc hiểu dữ liệu, xử lý thông tin và đưa ra các báo cáo đánh giá chất lượng rừng chính xác.

Bên cạnh niềm năng, việc làm kỹ sư lâm nghiệp cũng có nhiều thách thức, khó khăn

7. Những khó khăn trong việc làm kỹ sư lâm nghiệp

Ngành việc làm kỹ sư lâm nghiệp được đánh giá là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

Áp lực từ dự án và thời hạn

Một kỹ sư lâm nghiệp không thể tránh khỏi những áp lực từ dự án và thời hạn, đặc biệt là khi làm việc trong các dự án có quy mô lớn, liên quan đến nhiều bên liên quan. Những áp lực này xuất phát từ nhiều yếu tố, đòi hỏi kỹ sư không chỉ có chuyên môn giỏi mà còn phải biết cách tổ chức công việc, quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt.

Thời hạn gấp rút của các dự án trồng rừng, phục hồi rừng hoặc khai thác lâm sản thường bị giới hạn bởi yếu tố thời vụ và điều kiện thời tiết. Việc trồng rừng phải được thực hiện đúng mùa mưa để đảm bảo cây sống tốt nên kỹ sư lâm nghiệp buộc phải lên kế hoạch chi tiết và triển khai nhanh chóng, tránh lỡ thời điểm vàng. Nếu gặp phải thời tiết bất lợi, kế hoạch có thể bị gián đoạn, gây áp lực lớn trong việc điều chỉnh và hoàn thành đúng tiến độ.

Cạnh tranh trong ngành lâm nghiệp

Ngành lâm nghiệp có tính cạnh tranh khá rõ nét vì đây không chỉ là lĩnh vực mang tính bảo tồn do nhà nước quản lý mà mở rộng với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển quốc tế. Do đó, kỹ sư lâm nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh về nhân lực, công nghệ, tài chính và cả chiến lược phát triển bền vững.

Trong khi đó, các yêu cầu của nhà tuyển dụng ngày càng cao. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài yêu cầu kỹ sư lâm nghiệp không chỉ có bằng cấp chuyên môn mà còn cần có khả năng sử dụng công nghệ GIS, kỹ năng phân tích dữ liệu, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và hiểu biết về phát triển bền vững. Điều này khiến thị trường việc làm trở nên cạnh tranh giữa những người mới ra trường và các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế.

Thay đổi nhanh chóng trong quy định và chính sách

Sự thay đổi nhanh chóng trong quy định và chính sách là một trong những thách thức lớn đối với ngành lâm nghiệp, đặc biệt là đối với các kỹ sư lâm nghiệp và doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày, áp lực quốc tế về bảo vệ môi trường và nền kinh tế chuyển hướng sang phát triển bền vững, các chính sách liên quan đến bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên liên tục được chỉnh sửa.

Các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật luật và thông tư để kiểm soát chặt hơn nguồn gốc gỗ, yêu cầu các doanh nghiệp phải có chứng nhận hợp pháp. Điều này tạo áp lực cho các đơn vị sản xuất và kỹ sư lâm nghiệp trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định mới một cách chính xác và nhanh chóng.

Khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án

Vì tính đặc thù của ngành lâm nghiệp nên việc thuyết phục các nhà tài trợ trở nên khó khăn. Các dự án lâm nghiệp thường có thời gian thu hồi vốn lâu dài, tác động môi trường và xã hội rất khó để đo lường. Điều này khiến nhiều nhà tài trợ, đặc biệt là khu vực tư nhân, e ngại khi đầu tư vào lĩnh vực này nếu không có các chính sách hỗ trợ cụ thể từ nhà nước hoặc bảo lãnh tài chính.

Ngoài ra, việc thiếu kỹ năng viết đề xuất dự án và kêu gọi tài trợ chuyên nghiệp cũng là một rào cản lớn đối với các kỹ sư lâm nghiệp. Nhiều tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp có chuyên môn về kỹ thuật, quản lý rừng, nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc trình bày ý tưởng, xây dựng ngân sách, đánh giá tác động và lập kế hoạch theo chuẩn quốc tế nhằm thuyết phục các nhà tài trợ. Vì vậy, không ít dự án tiềm năng bị bỏ lỡ cơ hội chỉ vì không thể đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ và minh chứng tài chính.

Nhìn chung, việc làm kỹ sư lâm nghiệp đang rất được nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng các kỹ sư lĩnh vực này cũng tăng cao theo các năm, tạo nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên. Tuy nhiên, việc làm kỹ sư lâm nghiệp cũng gặp nhiều thách thức lớn vì những chính sách quy định của nhà nước. Dù vậy, nếu có đam mê, bạn có thể theo học ngành lâm nghiệp và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Truy cập vào Job3s.ai để cập nhật thông tin tuyển dụng mới nhất nhé.