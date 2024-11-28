Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Chụp hình và thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM.

- Lên layout minh họa cho các concept thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan khác.

- Thực hiện quay dựng video clip quảng cáo, video truyền thông tại vườn khách hàng và tại công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan (công nghệ, marketing...).

- Tối thiểu kinh nghiệm: 2 năm trở lên (tuổi từ 24 => 32 tuổi)

- Sử dụng được phần mềm xử lý hình ảnh Photoshop, AI, edit video cơ bản.

- Sáng tạo và nắm bắt xu hướng kịp thời.

Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8.000.000 vnđ.

- Được đào tạo các kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

- Được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của Công ty.

- Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (nghỉ trưa từ 12:00 - 13:00) từ Thứ 2 - Thứ 7.

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty khi tăng ca, ngoài giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm

