Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lâm nghiệp Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Mức lương
500 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tổ dân phố Tràng An, Thị Trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 500 - 600 USD
• Theo dõi và giám sát các đánh giá theo tiêu chuẩn khách hàng về lâm nghiệp của công ty.
• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo thực hiện tốt tiêu chuẩn của khách hàng.
• Đàm phán và giao tiếp với các tổ chức liên quan để hỗ trợ cho công việc lâm nghiệp.
• Theo dõi và báo cáo tiến độ các đánh giá lâm nghiệp cho ban giám đốc.
• Tham gia vào việc phát triển chiến lược bền vững cho công ty liên quan đến lâm nghiệp.
Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp hoặc quản lý môi trường.
• Tốt nghiệp đại học liên quan đến lâm nghiệp, sinh học hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Kiến thức về các quy định và tiêu chuẩn lâm nghiệp.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các phần mềm quản lý dự án.
• Có ý thức bảo vệ môi trường và cam kết với sự phát triển bền vững.
Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
