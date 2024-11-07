Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Kỹ sư lâm nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lâm nghiệp Tại Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận: TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phát triển, quản lý vùng nguyên liệu điều hữu cơ và các dự án nông nghiệp hữu cơ của hệ sinh thái
Đi farm, huấn luyện kỹ thuật, làm việc với các hộ gia đình liên kết với HTX để đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật hữu cơ
Ghi chép, quản lý hồ sơ xây dựng sổ tay kỹ thuật và quy trình kỹ thuật liên quan

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê nông nghiệp hữu cơ
Có kiến thưc tốt và am hiểu về nông lâm nghiệp
Có sức khỏe tốt để đi farm và làm việc với các hộ dân
Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (từ 20 đến 25 tuổi)

Tại Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng cao - thỏa thuận khi phỏng vấn
Được hưởng chế độ bảo hiềm đầy đủ, nghĩ lễ theo quy định của pháp luật
Được trang bị dung cụ làm việc theo chính sách của Công ty
Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty, thưởng lễ và tết, thưởng lương tháng 13
Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, thân thiện
Được đề xuất và công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu phố 3, đường Ngô Gia Tự, Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

