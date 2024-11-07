Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phát triển, quản lý vùng nguyên liệu điều hữu cơ và các dự án nông nghiệp hữu cơ của hệ sinh thái

Đi farm, huấn luyện kỹ thuật, làm việc với các hộ gia đình liên kết với HTX để đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật hữu cơ

Ghi chép, quản lý hồ sơ xây dựng sổ tay kỹ thuật và quy trình kỹ thuật liên quan

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê nông nghiệp hữu cơ

Có kiến thưc tốt và am hiểu về nông lâm nghiệp

Có sức khỏe tốt để đi farm và làm việc với các hộ dân

Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (từ 20 đến 25 tuổi)

Tại Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng cao - thỏa thuận khi phỏng vấn

Được hưởng chế độ bảo hiềm đầy đủ, nghĩ lễ theo quy định của pháp luật

Được trang bị dung cụ làm việc theo chính sách của Công ty

Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty, thưởng lễ và tết, thưởng lương tháng 13

Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, thân thiện

Được đề xuất và công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến

