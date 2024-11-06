Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kỹ sư lâm nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lâm nghiệp Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TP Lai Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hồ sơ và Triển khai các kế hoạch quản lý rừng bền vững.
- Tiến hành thiết kế quy hoạch trồng rừng, các nghiên cứu về hệ sinh thái rừng và đo lường tài nguyên lâm nghiệp.
- Lập dự toán chi phí, kháo toán tổng mức đầu tư (nếu cần)
- Điều phối các hoạt động lâm nghiệp và giám sát kỹ thuật, tiến triển của các dự án trồng rừng và báo cáo tiến độ, tham mưu phát triển vùng trồng.
- Đảm bảo rằng dự án tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và thời gian.
- Các ông việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Nông - Lâm nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp trở lên.
- Có kinh nghiệm làm việc tại dự án trồng rừng.
- Kiến thức vững về các phương pháp quản lý rừng và bảo vệ môi trường.
- Có kỹ năng về kỹ thuật cây trồng.
- Kỹ năng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Thỏa thuận (Từ trên 15M/tháng)
- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết theo tình hình kinh doanh của công ty. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Tham gia Bảo hiểm xã hội;
- Hỗ trợ cước điện thoại hàng tháng, hỗ trợ đi lại
- Công tác phí;
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 106 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

