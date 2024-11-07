Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vườn ươm Công ty Cổ phần GDC Green, Yên Lạc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Nghiệm thu đầu vào các cây xanh cảnh quan do các nhà cung cấp giao, đảm bảo cây được tiếp nhận đáp ứng tiêu chuẩn của chủ đầu tư và/hoặc tiêu chuẩn nội bộ của Công ty.

2. Trồng và chăm sóc cây theo đúng tiêu chuẩn của chủ đầu tư và/hoặc tiêu chuẩn nội bộ của Công ty.

3. Soạn thảo “Sổ tay chăm sóc cây” đáp ứng yêu cầu của các chủ đầu tư và yêu cầu nội bộ của Công ty.

4. Kiểm kê, theo dõi sự phát triển của cây cho đến khi kết thúc dự án và trong giai đoạn bảo hành.

5. Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công các cây đã trồng.

6. Các công việc khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng công trình.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng Lâm Nghiệp hoặc các ngành khác có liên quan.

2. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

3. Hiểu biết về các lĩnh vực quản lý thi công xây lắp cây cảnh quản, ươm, trồng/triết cây/chăm sóc cây xanh.

4. Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh.

5. Thành thạo tin học văn phòng, Auto CAD là một lợi thế.

6. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập từ 10tr/tháng, thoả thuận trên cơ sở lương cứng + lương hiệu quả công việc.

2. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Đặc biệt:

1. Công ty không nợ lương, không nợ Bảo hiểm.

Công ty không nợ lương, không nợ Bảo hiểm.

2. Phụ cấp ngoài lương thực nhận: Bao ăn ở tại công trình. Trường hợp KTV đi công tác được thanh toán tiền công tác phí (Tiền xe, tiền nhà nghỉ, tiền ăn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN

