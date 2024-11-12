Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN

Kỹ sư lâm nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lâm nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Hưng Yên, Văn Giang

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Công tác quản lý chất lượng - kỹ thuật tại các dự án:
Xây dựng quy trình chăm sóc cây.
Nghiệm thu đầu vào các cây xanh cảnh quan do các nhà cung cấp giao, đảm bảo cây được tiếp nhận đáp ứng tiêu chuẩn của chủ đầu tư và/hoặc tiêu chuẩn nội bộ của Công ty.
Lập kế hoạch phát triển cây xanh, cảnh quan và môi trường phù hợp với quy hoạch của các dự án quản lý... trình Ban Giám đốc phê duyệt.
Lập dự toán thi công các hạng mục cảnh quan và cây xanh.
Tổ chức và giám sát các phụ trách công trình quản lý tổ đội nhân công thực hiện việc triển khai các công trình cảnh quan đảm bảo các loại cây trồng và các công trình đúng bản vẽ và các thông số kỹ thuật.
Tổ chức và giám sát việc chăm sóc cây xanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và phân công công việc cho các phụ trách công trình theo kế hoạch đã lập.
Xây dựng phương án cải tạo cây cối; Giảm tình trạng cây yếu, cây sâu bệnh, cây chết.
Kiểm kê, theo dõi sự phát triển của cây cho đến khi kết thúc dự án và trong giai đoạn bảo hành.
Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công các cây đã trồng.
Phối hợp với Phòng/ Ban liên quan giải quyết các phát sinh tại dự án.
- Công tác quản lý Vườn ươm:
Xây dựng quy trình, triển khai hướng dẫn, chịu trách nhiệm về việc ươm trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh tại các vườn ươm của Công ty.
Xây dựng phương án cải tạo cây cối.
Quy hoạch và thiết kế vườn ươm.
Lập kế hoạch ươm trồng, giống cây
Phân công và giám sát nhân công chăm sóc vườn ươm theo quy định.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thiết kế, nông-lâm nghiệp, môi trường, cảnh quan hoặc quy hoạch.
- Đã có thời gian trên 05 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng, giám sát cảnh quan, Kỹ thuật viên trồng và chăm sóc cây xanh.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Có khả năng điều hành và quản lý nhân sự, công tác xây dựng và có mối quan hệ tốt với địa phương, chính quyền.
- Am hiểu về các loại cây trồng trong cảnh quan, sử dụng được phần mềm Autocad, tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13tr/ tháng hoặc thoả thuận trên cơ sở lương cứng + thưởng hiệu quả công việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Nghỉ ngày Chủ nhật hàng tuần.
- Đặc biệt:
Công ty không nợ lương, không nợ Bảo hiểm.
Phụ cấp ngoài lương thực nhận:
+ Cán bộ làm việc tại Công ty được hỗ trợ ăn trưa tại Canteen Gamuda City
+ Trường hợp đi công tác được hỗ trợ công tác phí (Tiền xe, tiền nhà nghỉ, tiền ăn).
+ Cán bộ làm việc và ở tại công trường được hỗ trợ ăn ở theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 30, TTTM LePARC, km1,5 Pháp Vân, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-pho-phong-kinh-doanh-thu-nhap-13-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246361
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Hạn nộp: 19/12/2024
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu
Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Hạn nộp: 17/11/2024
Ninh Thuận Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Lai Châu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Hạn nộp: 23/11/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Hạn nộp: 19/12/2024
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu
Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Hạn nộp: 17/11/2024
Ninh Thuận Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Lai Châu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Hạn nộp: 23/11/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất