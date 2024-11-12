Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Hưng Yên, Văn Giang - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Công tác quản lý chất lượng - kỹ thuật tại các dự án:

Xây dựng quy trình chăm sóc cây.

Nghiệm thu đầu vào các cây xanh cảnh quan do các nhà cung cấp giao, đảm bảo cây được tiếp nhận đáp ứng tiêu chuẩn của chủ đầu tư và/hoặc tiêu chuẩn nội bộ của Công ty.

Lập kế hoạch phát triển cây xanh, cảnh quan và môi trường phù hợp với quy hoạch của các dự án quản lý... trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Lập dự toán thi công các hạng mục cảnh quan và cây xanh.

Tổ chức và giám sát các phụ trách công trình quản lý tổ đội nhân công thực hiện việc triển khai các công trình cảnh quan đảm bảo các loại cây trồng và các công trình đúng bản vẽ và các thông số kỹ thuật.

Tổ chức và giám sát việc chăm sóc cây xanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và phân công công việc cho các phụ trách công trình theo kế hoạch đã lập.

Xây dựng phương án cải tạo cây cối; Giảm tình trạng cây yếu, cây sâu bệnh, cây chết.

Kiểm kê, theo dõi sự phát triển của cây cho đến khi kết thúc dự án và trong giai đoạn bảo hành.

Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công các cây đã trồng.

Phối hợp với Phòng/ Ban liên quan giải quyết các phát sinh tại dự án.

- Công tác quản lý Vườn ươm:

Xây dựng quy trình, triển khai hướng dẫn, chịu trách nhiệm về việc ươm trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh tại các vườn ươm của Công ty.

Xây dựng phương án cải tạo cây cối.

Quy hoạch và thiết kế vườn ươm.

Lập kế hoạch ươm trồng, giống cây

Phân công và giám sát nhân công chăm sóc vườn ươm theo quy định.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thiết kế, nông-lâm nghiệp, môi trường, cảnh quan hoặc quy hoạch.

- Đã có thời gian trên 05 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng, giám sát cảnh quan, Kỹ thuật viên trồng và chăm sóc cây xanh.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có khả năng điều hành và quản lý nhân sự, công tác xây dựng và có mối quan hệ tốt với địa phương, chính quyền.

- Am hiểu về các loại cây trồng trong cảnh quan, sử dụng được phần mềm Autocad, tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13tr/ tháng hoặc thoả thuận trên cơ sở lương cứng + thưởng hiệu quả công việc.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Nghỉ ngày Chủ nhật hàng tuần.

- Đặc biệt:

Công ty không nợ lương, không nợ Bảo hiểm.

Phụ cấp ngoài lương thực nhận:

+ Cán bộ làm việc tại Công ty được hỗ trợ ăn trưa tại Canteen Gamuda City

+ Trường hợp đi công tác được hỗ trợ công tác phí (Tiền xe, tiền nhà nghỉ, tiền ăn).

+ Cán bộ làm việc và ở tại công trường được hỗ trợ ăn ở theo quy định của Công ty.

