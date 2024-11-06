Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Quang Trung, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý đội nhân viên cây xanh

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên cây xanh làm việc theo nội dung công việc chăm sóc cây xanh từng tháng

Báo cáo công việc về Công ty

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 30-45

Có hiểu biết cơ bản về cây xanh (Không yêu cầu tốt nghiệp các trường có chuyên ngành liên quan)

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-10tr

Hỗ trợ 1 bữa ăn tại Công ty

Được tham gia bảo hiểm theo quy định

Hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

Được cấp phát đồ dùng dụng cụ cần thiết phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH

