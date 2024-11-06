Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lâm nghiệp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: KCN Quang Trung, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Quản lý đội nhân viên cây xanh
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên cây xanh làm việc theo nội dung công việc chăm sóc cây xanh từng tháng
Báo cáo công việc về Công ty
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 30-45
Có hiểu biết cơ bản về cây xanh (Không yêu cầu tốt nghiệp các trường có chuyên ngành liên quan)
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8-10tr
Hỗ trợ 1 bữa ăn tại Công ty
Được tham gia bảo hiểm theo quy định
Hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Được cấp phát đồ dùng dụng cụ cần thiết phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
