Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH

Kỹ sư lâm nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lâm nghiệp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Quang Trung, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lâm nghiệp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý đội nhân viên cây xanh
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên cây xanh làm việc theo nội dung công việc chăm sóc cây xanh từng tháng
Báo cáo công việc về Công ty

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 30-45
Có hiểu biết cơ bản về cây xanh (Không yêu cầu tốt nghiệp các trường có chuyên ngành liên quan)
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-10tr
Hỗ trợ 1 bữa ăn tại Công ty
Được tham gia bảo hiểm theo quy định
Hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Được cấp phát đồ dùng dụng cụ cần thiết phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất 31, tờ bản đồ số 47, đường Tạ Quang Bửu, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc NInh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-giang-job243329
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Hạn nộp: 19/12/2024
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu
Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Hạn nộp: 17/11/2024
Ninh Thuận Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Lai Châu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Hạn nộp: 23/11/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 50 - 60 Triệu
Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 108 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 108 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VNFarm
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Hạn nộp: 19/12/2024
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu
Chi nhánh Truecoop - Cây giống, cây cảnh quan và vật tư nông nghiệp
Hạn nộp: 17/11/2024
Ninh Thuận Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GDC GREEN
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Lai Châu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
Hạn nộp: 23/11/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BAN MAI XANH
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm