Công việc Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm phi chính phủ tại Việt Nam tăng cao do hội nhập quốc tế, gia tăng dự án hỗ trợ, yêu cầu giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách. Mức lương cho việc làm này dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng, tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM,… Nếu bạn có đam mê với ngành NGO, đừng bỏ lỡ cơ hội ứng tuyển ngay hôm nay.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm phi chính phủ

Việc làm phi chính phủ (NGO) là những công việc tại các tổ chức không vì lợi nhuận, được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội như bảo vệ quyền lợi con người, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Theo thống kê từ các trang tuyển dụng, nhu cầu nhân lực trong ngành phi chính phủ tại Việt Nam đang tăng cao do quá trình hội nhập quốc tế, sự gia tăng của các dự án hỗ trợ và yêu cầu giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách như biến đổi khí hậu, y tế cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Hiện có hơn 100 tin tuyển dụng việc làm phi chính phủ, tạo nhiều cơ hội cho ứng viên có năng lực và đam mê công tác cộng đồng. Dự báo, nhu cầu tuyển dụng việc làm phi chính phủ sẽ còn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ có tiềm năng thăng tiến rõ ràng với các vị trí như quản lý dự án, trưởng nhóm nghiên cứu, giám đốc chương trình. Bên cạnh đó, công việc tại các NGO cũng mang lại cơ hội phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian. Mặc dù mức lương tại các NGO thường thấp hơn so với các tổ chức lớn hoặc tổ chức quốc tế, nhưng những giá trị mà công việc mang lại, cũng như cơ hội học hỏi và đóng góp cho cộng đồng là điều hấp dẫn nhiều người trong ngành này.

Việc làm phi chính phủ đang có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực cao