Công việc Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận-
Có 6 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm phi chính phủ tại Việt Nam tăng cao do hội nhập quốc tế, gia tăng dự án hỗ trợ, yêu cầu giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách. Mức lương cho việc làm này dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng, tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM,… Nếu bạn có đam mê với ngành NGO, đừng bỏ lỡ cơ hội ứng tuyển ngay hôm nay.
1. Nhu cầu nhân lực của việc làm phi chính phủ
Việc làm phi chính phủ (NGO) là những công việc tại các tổ chức không vì lợi nhuận, được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội như bảo vệ quyền lợi con người, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục cho các nhóm yếu thế trong xã hội.
Theo thống kê từ các trang tuyển dụng, nhu cầu nhân lực trong ngành phi chính phủ tại Việt Nam đang tăng cao do quá trình hội nhập quốc tế, sự gia tăng của các dự án hỗ trợ và yêu cầu giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách như biến đổi khí hậu, y tế cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Hiện có hơn 100 tin tuyển dụng việc làm phi chính phủ, tạo nhiều cơ hội cho ứng viên có năng lực và đam mê công tác cộng đồng. Dự báo, nhu cầu tuyển dụng việc làm phi chính phủ sẽ còn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Hiện nay, nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ có tiềm năng thăng tiến rõ ràng với các vị trí như quản lý dự án, trưởng nhóm nghiên cứu, giám đốc chương trình. Bên cạnh đó, công việc tại các NGO cũng mang lại cơ hội phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian. Mặc dù mức lương tại các NGO thường thấp hơn so với các tổ chức lớn hoặc tổ chức quốc tế, nhưng những giá trị mà công việc mang lại, cũng như cơ hội học hỏi và đóng góp cho cộng đồng là điều hấp dẫn nhiều người trong ngành này.
2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm phi chính phủ
Theo thống kê từ các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, mức lương dao động cho việc làm phi chính phủ tùy theo từng vị trí công việc. Cụ thể:
|
Vị trí công việc
|
Mức lương (VNĐ/tháng)
|
Nhân viên dự án phi chính phủ
|
7.000.000 - 12.000.000
|
Nhân viên truyền thông dự án
|
8.000.000 - 15.000.000
|
Nhân viên nghiên cứu
|
8.000.000 - 16.000.000
|
Nhân viên tài chính dự án
|
9.000.000 - 18.000.000
|
Quản lý chương trình
|
15.000.000 - 30.000.000
3. Mô tả công việc cho việc làm phi chính phủ
Các công việc trong tổ chức phi chính phủ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều bộ phận và kỹ năng chuyên môn để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả. Dưới đây là mô tả chi tiết cho việc làm phi chính phủ:
Thiết kế và lắp đặt hệ thống kỹ thuật: Các nhân viên trong tổ chức phi chính phủ sẽ tham gia vào việc thiết kế và triển khai các hệ thống kỹ thuật phục vụ cho các dự án cộng đồng. Điều này bao gồm việc lựa chọn thiết bị, công nghệ phù hợp và đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.
Bảo trì và sửa chữa thiết bị: Công việc này bao gồm việc theo dõi, bảo trì và sửa chữa các thiết bị được sử dụng trong các chương trình của tổ chức. Điều này đảm bảo rằng các công cụ, thiết bị luôn hoạt động ổn định và sẵn sàng phục vụ cho công tác dự án.
Thực hiện các quy trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng: Nhân viên sẽ thực hiện các quy trình kiểm tra chất lượng thường xuyên để đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho cộng đồng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao. Các quy trình này sẽ bao gồm việc đánh giá hiệu quả và chất lượng sau mỗi lần thực hiện dự án.
Hợp tác với các bộ phận khác (sản xuất, quản lý chất lượng,...): Các nhân viên trong tổ chức phi chính phủ cần làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như sản xuất, quản lý chất lượng và các đội nhóm khác để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong việc thực hiện các dự án. Họ sẽ hỗ trợ và chia sẻ thông tin để đảm bảo các mục tiêu của tổ chức được thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.
4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm phi chính phủ
Các tổ chức phi chính phủ (NGO) thường tuyển dụng đa dạng các vị trí để đảm bảo việc triển khai các dự án và chương trình hiệu quả. Mỗi vị trí đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức, từ việc thực hiện các dự án cho đến việc truyền thông, quản lý tài chính và nghiên cứu. Sau đây là một số vị trí công việc chủ yếu trong các NGO:
4.1. Nhân viên dự án
Nhân viên dự án là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án của tổ chức. Họ làm việc trực tiếp với các đối tác và cộng đồng để đảm bảo các mục tiêu dự án được thực hiện đúng hạn và trong phạm vi ngân sách. Công việc của nhân viên dự án bao gồm việc đánh giá kết quả dự án, đưa ra các giải pháp cải thiện và báo cáo tiến độ cho các cấp quản lý.
4.2. Nhân viên truyền thông
Nhân viên truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của tổ chức, tăng cường nhận thức cộng đồng và thu hút sự hỗ trợ cho các chương trình của NGO. Họ phụ trách quản lý các chiến lược truyền thông, phát triển nội dung cho các phương tiện truyền thông như website, mạng xã hội, ấn phẩm và video. Công việc này giúp kết nối tổ chức với các đối tượng mục tiêu và tạo dựng lòng tin từ cộng đồng.
4.3. Nhân viên tài chính
Nhân viên tài chính có nhiệm vụ theo dõi, quản lý và báo cáo tài chính cho tổ chức. Họ đảm bảo việc phân bổ ngân sách đúng đắn, kiểm soát chi phí và đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động tài chính. Ngoài ra, nhân viên tài chính cũng hỗ trợ lập kế hoạch tài chính dài hạn cho tổ chức, giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính và đảm bảo sự phát triển bền vững.
4.4. Nhân viên nghiên cứu
Nhân viên nghiên cứu thực hiện các nghiên cứu liên quan đến các vấn đề xã hội, môi trường, kinh tế mà tổ chức đang triển khai. Công việc của họ bao gồm thu thập, phân tích dữ liệu và cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng các chiến lược, đánh giá hiệu quả của các chương trình hoặc dự án. Nhân viên nghiên cứu cũng hỗ trợ tổ chức trong việc lập báo cáo và nghiên cứu các chính sách có liên quan.
4.5. Quản lý chương trình
Quản lý chương trình là người chịu trách nhiệm điều phối và giám sát các chương trình lớn của tổ chức, đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, đúng mục tiêu và đạt hiệu quả cao. Họ quản lý nhóm nhân viên thực hiện chương trình, phối hợp với các bộ phận khác và giám sát tiến độ, chất lượng công việc. Ngoài ra, quản lý chương trình còn tham gia vào việc lập chiến lược phát triển dài hạn và bảo đảm các chương trình phù hợp với mục tiêu tổng thể của tổ chức.
5. Khu vực tuyển dụng việc làm phi chính phủ
Việc làm phi chính phủ tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các vị trí tuyển dụng tại các khu vực này không chỉ thu hút những ứng viên có chuyên môn cao mà còn là cơ hội để đóng góp vào các dự án cộng đồng mang tính bền vững.
5.1. Tuyển dụng việc làm phi chính phủ tại Hà Nội
Hà Nội, với vai trò là thủ đô của Việt Nam, là trung tâm lớn về chính trị và văn hóa, tập trung nhiều tổ chức phi chính phủ. Sự gia tăng các dự án phát triển cộng đồng và các sáng kiến bảo vệ quyền lợi xã hội khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm phi chính phủ tại đây rất cao. Các vị trí thường tuyển dụng bao gồm nhân viên dự án, truyền thông và tài chính.
Mức lương cho việc làm phi chính phủ tại Hà Nội dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng, tập trung tại các khu vực như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Ba Đình…
5.2. Tuyển dụng việc làm phi chính phủ tại Hồ Chí Minh
TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và có nhu cầu cao về nhân lực trong các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển bền vững, y tế và giáo dục. Sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp xã hội và môi trường đã kéo theo số lượng việc làm tại đây tăng mạnh.
Mức lương cho việc làm phi chính phủ tại TP.HCM dao động từ 15.000.000 - 22.000.000 đồng/tháng, tập trung tại các khu vực như Quận 7, Tân Bình…
5.3. Tuyển dụng việc làm phi chính phủ tại Đà Nẵng
Đà Nẵng là một thành phố có nền kinh tế đang phát triển và thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho việc làm phi chính phủ tại đây đang tăng lên nhờ vào các dự án hỗ trợ vùng miền và phát triển bền vững.
Mức lương cho việc làm phi chính phủ tại Đà Nẵng dao động từ 7.000.000 - 18.000.000 đồng/tháng, tập trung tại các khu vực như Hải Châu, Liên Chiểu…
6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm phi chính phủ
Nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ yêu cầu phải có kỹ năng đa dạng và khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đặc thù. Những kỹ năng này không chỉ giúp nhân viên hoàn thành nhiệm vụ mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức. Dưới đây là những kỹ năng quan trọng cần có:
Kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hoạt động: Cần có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực mà tổ chức đang tham gia như phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế hoặc các lĩnh vực nhân đạo. Kiến thức này giúp nhân viên có thể xây dựng và thực hiện các dự án hiệu quả, đúng mục tiêu và phù hợp với bối cảnh xã hội.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, hiệu quả và khả năng làm việc nhóm là rất quan trọng. Nhân viên cần có khả năng trao đổi thông tin với các bên liên quan, cộng đồng và các đối tác quốc tế để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Việc làm phi chính phủ thường đối mặt với các vấn đề phức tạp và đột xuất. Kỹ năng phân tích giúp nhân viên đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp khả thi và triển khai chúng một cách hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc: Các dự án phi chính phủ thường có ngân sách và thời gian hạn chế. Do đó, khả năng quản lý thời gian tốt, sắp xếp công việc hợp lý và ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng là điều cần thiết để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Sự nhạy bén với các vấn đề xã hội và chính trị: Nhân viên phi chính phủ cần nhạy bén và hiểu rõ các vấn đề xã hội và chính trị đang diễn ra, bởi vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hoạt động và mục tiêu của tổ chức. Sự nhạy bén này giúp nhân viên phản ứng kịp thời với những thay đổi trong môi trường làm việc.
7. Những khó khăn trong việc làm phi chính phủ
Nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ mang lại nhiều cơ hội để đóng góp cho cộng đồng, nhưng cũng không thiếu thử thách. Các nhân viên trong lĩnh vực này phải đối mặt với những khó khăn riêng biệt, từ việc thiếu nguồn lực tài chính đến sự thay đổi không ngừng của môi trường làm việc. Dưới đây là những khó khăn chủ yếu mà họ thường gặp phải.
Thiếu nguồn tài chính và hỗ trợ: Các tổ chức phi chính phủ thường phải đối mặt với việc thiếu nguồn tài chính ổn định. Họ phụ thuộc vào các khoản tài trợ và sự hỗ trợ từ các tổ chức khác, điều này làm cho công việc trở nên bấp bênh và khó dự đoán.
Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành: Các dự án thường có thời gian hoàn thành ngắn và yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ. Nhân viên phải làm việc dưới áp lực lớn để đạt được mục tiêu trong thời gian hạn chế.
Cạnh tranh trong ngành phi chính phủ: Ngành phi chính phủ có sự cạnh tranh cao, không chỉ trong việc thu hút tài trợ mà còn trong việc tìm kiếm nhân lực chất lượng. Các tổ chức phải không ngừng nỗ lực để duy trì và phát triển.
Thay đổi nhanh chóng của chính sách và xu hướng xã hội: Các chính sách xã hội và xu hướng thay đổi nhanh chóng có thể ảnh hưởng đến công việc của các tổ chức phi chính phủ. Điều này yêu cầu nhân viên phải linh hoạt và kịp thời điều chỉnh chiến lược để đáp ứng yêu cầu mới.
Nhìn chung, việc làm phi chính phủ (NGO) tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, với nhu cầu tuyển dụng cao tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng ngành NGO vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đam mê đóng góp cho cộng đồng và phát triển xã hội. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc làm phi chính phủ, hãy truy cập ngay Job3s.ai để khám phá cơ hội nghề nghiệp.