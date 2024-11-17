Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần Viet Analytics
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Viet Analytics

NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C3, Lô 8, Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thời gian làm việc: 8h-17h30 T2-t7 (đăng ký 5 ngày/tuần)
1. Hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu:
• Tham gia vào việc xác định phạm vi và mục tiêu của các dự án nghiên cứu, đề xuất phương pháp và kế hoạch nghiên cứu phù hợp.
• Thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và phân tích kết quả một cách chi tiết và cẩn thận.
• Đóng góp ý kiến và phân tích để giúp đưa ra những kết luận và đề xuất có giá trị từ dữ liệu nghiên cứu.
2. Hỗ trợ nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu:
• Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch thu thập dữ liệu, bao gồm việc xác định phương pháp thu thập phù hợp và thiết kế biểu mẫu khảo sát.
• Giúp đỡ trong việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau và đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu thu thập được.
• Tham gia vào việc thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến hoặc trực tiếp, đảm bảo quá trình khảo sát diễn ra một cách suôn sẻ và chính xác.
3. Các công việc khác theo yêu cầu:
• Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khác như chuẩn bị tài liệu, lên lịch trình, hỗ trợ việc tổ chức hội thảo, hội nghị, hoặc các sự kiện nghiên cứu khác.
• Đáp ứng các yêu cầu cụ thể từ trưởng nhóm hoặc quản lý dự án liên quan đến các hoạt động nghiên cứu và thu thập dữ liệu.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, thống kê, xã hội học hoặc các ngành liên quan.
Tin học văn phòng cơ bản
Có tư duy phân tích tốt.

Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics Thì Được Hưởng Những Gì

● Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đặc biệt tập trung vào nghiên cứu và khảo sát, cung cấp cơ hội tương tác và hợp tác với những chuyên gia kinh tế hàng đầu trong ngành.
● Tham gia vào các buổi đào tạo chuyên sâu do công ty tổ chức, tập trung vào việc phát triển và củng cố các kỹ năng quan trọng liên quan đến công việc, từ kỹ năng phân tích dữ liệu đến kỹ năng giao tiếp hiệu quả và quản lý dự án.
● Cơ hội tiến thẳng lên vị trí chính thức sau khi thời gian thực tập nếu hiệu suất làm việc được đánh giá cao.
● Môi trường làm việc công bằng và hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của nhân viên.
● Mức hỗ trợ: 22.000đ/giờ làm việc
● Hỗ trợ dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viet Analytics

Công ty Cổ phần Viet Analytics

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C3, lô 8, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

