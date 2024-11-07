Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ và tham gia thực hiện các dự án khảo sát của công ty, bao gồm việc thu thập dữ liệu, xử lý data thô, nhập liệu.

Liên hệ và hướng dẫn doanh nghiệp/ cá nhân trong việc điền phiếu khảo sát, đảm bảo doanh nghiệp/ cá nhân hiểu rõ về mục tiêu và quy trình của khảo sát.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp quản lý, bao gồm việc hỗ trợ tổ chức khảo sát, xử lý hồ sơ, và giải quyết các vấn đề thường ngày trong công việc.

Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h30-17h30 từ T2-t7 (Đảm bảo 5 ngày/tuần)

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành quản trị, kinh tế, thống kê, xã hội học hoặc các ngành liên quan.

- Có laptop cá nhân

-Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đặc biệt tập trung vào nghiên cứu và khảo sát, cung cấp cơ hội tương tác và hợp tác với những chuyên gia kinh tế hàng đầu trong ngành.

Tham gia vào các buổi đào tạo chuyên sâu do công ty tổ chức, tập trung vào việc phát triển và củng cố các kỹ năng quan trọng liên quan đến công việc, từ kỹ năng phân tích dữ liệu đến kỹ năng giao tiếp hiệu quả và quản lý dự án.

Cơ hội tiến thẳng lên vị trí chính thức sau khi thời gian thực tập nếu hiệu suất làm việc được đánh giá cao.

Môi trường làm việc công bằng và hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của nhân viên.

Mức hỗ trợ: 20.000 - 22.000đ/giờ.

Hỗ trợ dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

