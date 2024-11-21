Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần MAX Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần MAX Education
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần MAX Education

NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Tại Công ty Cổ phần MAX Education

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10H Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

- Hỗ trợ lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động và sự kiện của dự án;
- Điều phối và giám sát các hoạt động hàng ngày của dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc;
- Phối hợp với các giáo viên, chuyên gia và các tình nguyện viên khác để đảm bảo các chương trình giáo dục được thực hiện đúng kế hoạch;
- Thu thập và quản lý dữ liệu liên quan đến tiến độ và kết quả của dự án;
- Hỗ trợ trong việc viết báo cáo và đánh giá dự án;
- Tham gia vào các buổi họp và thảo luận để đóng góp ý tưởng và giải pháp cho dự án;

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phi lợi nhuận hoặc các hoạt động tình nguyện là một lợi thế;
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc;
- Đam mê và cam kết với sứ mệnh của tổ chức;
- Khả năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Kiến thức về lĩnh vực giáo dục đặc biệt và/hoặc trẻ em khuyết tật là một lợi thế.

Quyền Lợi

- Cơ hội đóng góp vào một dự án ý nghĩa, tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng;
- Kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong môi trường phi lợi nhuận;
- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý dự án;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Làm việc trên hệ thống ERP tiện lợi và tối ưu hóa

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MAX Education

Công ty Cổ phần MAX Education

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10H Trần Nhật Duật Phường Tân Định Quận 1 TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

