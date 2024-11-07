Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn có đam mê và khát khao thể hiện bản thân. Trung thực, chăm chỉ, chịu khó năng động và chủ động trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc được bàn giao.

- Có máy tính cá nhân (laptop) khi tham gia công việc.

Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội được đào tạo các kỹ năng từ các chuyên gia thông qua dự án thực tế:

1. Kỹ năng cơ bản: Kiến thức dự án, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng gọi điện, Kỹ năng phỏng vấn

2. Đào tạo về khảo sát: Nguyên tắc thực hiện khảo sát, Quản lý mẫu khảo sát, Kỹ năng lập bảng câu hỏi khảo sát, Phần mềm nhập liệu CS Pro, Kỹ năng viết báo cáo dự án, Kỹ năng quản lý hiệu quả công việc nhóm.

3. Lương: 20-22k/ giờ làm việc

4. Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn làm full time.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.