Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Viet Analytics
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Viet Analytics

NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn có đam mê và khát khao thể hiện bản thân. Trung thực, chăm chỉ, chịu khó năng động và chủ động trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc được bàn giao.
- Có máy tính cá nhân (laptop) khi tham gia công việc.

Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội được đào tạo các kỹ năng từ các chuyên gia thông qua dự án thực tế:
1. Kỹ năng cơ bản: Kiến thức dự án, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng gọi điện, Kỹ năng phỏng vấn
2. Đào tạo về khảo sát: Nguyên tắc thực hiện khảo sát, Quản lý mẫu khảo sát, Kỹ năng lập bảng câu hỏi khảo sát, Phần mềm nhập liệu CS Pro, Kỹ năng viết báo cáo dự án, Kỹ năng quản lý hiệu quả công việc nhóm.
3. Lương: 20-22k/ giờ làm việc
4. Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn làm full time.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viet Analytics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viet Analytics

Công ty Cổ phần Viet Analytics

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C3, lô 8, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

