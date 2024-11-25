Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giúp việc cho Giám đốc TTĐN
Giúp việc cho Giám đốc theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của các bộ phận theo tháng, quý, năm
Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các công việc các bộ phận theo yêu cầu của GĐ
Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị bên ngoài xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt.
Lưu giữ tài liệu, công văn, hồ sơ.
Soạn thảo, phản hồi công văn của GĐ TTĐN
Truyền đạt thông tin của Giám đốc tới các bộ phận, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi cho Giám đốc
Cầu nối liên hệ giữa các thành viên, các bộ phận với Giám đốc
2. Tổ chức, sắp xếp lịch họp, làm việc
Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Giám đốc. Lên lịch, sắp xếp kế hoạch công tác và thông báo lịch làm việc của Giám đốc theo tuần/tháng/quý.
Ghi chép và sắp xếp các chương trình, thời gian họp của Giám đốc và các đối tác.
Tham gia các cuộc họp theo sự phân công, ủy quyền
Tham gia các chuyến đi công tác cùng Giám đốc và tiếp khách (nếu có)
Hỗ trợ cho Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các cơ quan chức năng khi được phân công.
Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp.
Dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng Anh, tiếng Việt theo yêu cầu
Hỗ trợ các bộ phận khác trong Trung tâm TTĐN trong việc thực hiện các chỉ thị của Giám đốc.
3. Admin của Trung tâm TTĐN
Chấm công, quản lý và đặt văn phòng phẩm
Phụ trách các hoạt động về ISO, 5S, cải tiến, quy trình...
Phối hợp triển khai các hoạt động mang tính nội bộ của Trung tâm TTĐN
Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học. Chuyên ngành: QTKD /Marketing/ QHCC/Báo chí/ Luật
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh lưu loát
Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Hành chính - Văn thư, am hiểu luật
KINH NGHIỆM LIÊN QUAN
Số năm kinh nghiệm liên quan: 1 năm trong vị trí liên quan
Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Luật, hành chính văn phòng, marketing, QTKD, truyền thông...
KỸ NĂNG
Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word, PP. Kỹ năng báo cáo, xây dựng kế hoạch, quản lý thời gian và công việc hiệu quả
Kỹ năng mềm: Ngoại hình ưa nhìn, Kỹ năng giao tiếp, thương lượng; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, kỹ năng thuyết trình tốt.
Tính thẩm mỹ cao, chi tiết và cẩn trọng
YÊU CẦU KHÁC
Chấp nhận đi công tác
Linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, Thưởng thành tích và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty.
Thưởng dịp Lễ, Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc trong tháng.
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Chi phí Công tác phí theo cấp bậc.
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

