Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Đảm bảo sự chính xác, kịp thời, tuân thủ pháp luật của tất cả nghiệp vụ kế toán và thuế trong công ty, tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, đồng thời đảm bảo các hoạt động phát sinh được thực hiện theo quy định thuế hiện hành và chuẩn mực kế toán.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH)

1. Phát hành hóa đơn, kiểm tra chứng từ và hạch toán:

Phát hành hóa đơn bán ra đúng hạn, đảm bảo đầy đủ thông tin và lưu trữ hóa đơn, dữ liệu bán hàng theo quy định.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ mua vào và bán ra, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán hàng ngày vào phần mềm kế toán.

2. Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính:

Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (tháng/quý, năm), bao gồm GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác, đảm bảo đúng hạn và chính xác.

Lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm; các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

3. Quản lý công nợ và tài sản:

Theo dõi, quản lý và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn và hiệu quả.

Theo dõi và quản lý hàng tồn kho, quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, lương, BHXH, ... cân đối tài khoản và kiểm tra đối chiếu định kỳ.

4. Quản lý hồ sơ và cập nhật chính sách thuế:

Quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán và dữ liệu thuế của công ty.

Cập nhật và tham mưu, tư vấn chính sách thuế cho các bộ phận liên quan, nhằm đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ đúng quy định.

5. Làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan:

Làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan, xử lý các vấn đề phát sinh, giải trình số liệu khi có yêu cầu.

Lập kế hoạch, chuẩn bị và nộp thuế theo đúng quy định, đảm bảo nghĩa vụ thuế của công ty được thực hiện đầy đủ.

6. Kiểm kê và đối chiếu số liệu kế toán:

Kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách với thực tế, thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ và đột xuất, đảm bảo số liệu chính xác.

Đề xuất cải tiến quy trình kế toán nếu phát hiện bất cập, nhằm nâng cao hiệu quả.

7. Hỗ trợ, phối hợp và thực hiện các công việc khác:

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, tổng hợp thông tin và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kế toán.

Hỗ trợ Trưởng phòng kế toán trong việc quản lý và giám sát các hoạt động kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp/kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực sản xuất hoặc ngành F&B.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hành nghề hoặc chứng chỉ đại lý thuế.

2. Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo phần mềm kế toán Misa và các ứng dụng MS Office.

Kiến thức vững chắc về luật thuế, chuẩn mực kế toán, có khả năng lập và phân tích báo cáo tài chính.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

3. Kỹ năng mềm và phẩm chất cá nhân:

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan, chủ động trong công việc, có tư duy quản trị mục tiêu, tư duy logic.

Có tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức mới và tìm kiếm giải pháp hiệu quả cho các tình huống công việc.

Chỉn chu trong công việc, hình thức bản thân, cách thực hiện và báo cáo công việc (file tài liệu, bảng biểu).

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm, tận tâm với công việc

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, lương khởi điểm 12.000.000 đồng, kèm thưởng theo hiệu quả công việc và xét tăng lương định kỳ (6 tháng 1 lần).

Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Bộ Luật Lao động, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) và phúc lợi khác theo quy chế của công ty.

Cơ hội phát triển: Được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện, đề cao và tôn trọng con người, có nhiều hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên.

