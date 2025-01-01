Công việc NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận-
Có 6 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Xem nhanh
Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Xem nhanh
Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần MAX Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Xem nhanh
Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Xem nhanh
Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Xem nhanh
Tuyển NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty Cổ phần Viet Analytics làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Xem nhanh
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm