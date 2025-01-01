Công việc Thợ sơn

Nhu cầu tuyển thợ sơn mới nhất có xu hướng tăng mạnh mẽ vì sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng và sự đô thị hóa. Các nhà tuyển dụng luôn mong muốn ứng viên kỹ năng, sự khéo léo, gu thẩm mỹ khi làm công việc này. Mức lương của vị trí thợ sơn thường dao động từ 9.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm thợ sơn

Thợ sơn là người chịu trách nhiệm trong việc sơn, tạo màu, bảo vệ các bề mặt có thể là tường, gỗ hoặc kim loại. Đôi khi, thợ sơn còn tham gia vào quá trình tạo ra các bức tranh nghệ thuật trên bề mặt diện tích lớn. Tùy thuộc vào từng loại công trình khác nhau mà môi trường làm việc của các thợ sơn cũng khác nhau.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng, trang trí nội thất, nhu cầu tuyển thợ sơn chất lượng tại các công ty xây dựng luôn rất cao. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân sự cho công việc này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là những người có trình độ và kinh nghiệm.

Thợ sơn không chỉ làm việc cho các công trình xây dựng, sơn nghệ thuật cũng là lĩnh vực mới đang khá phổ biến hiện nay. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các thợ sơn nguyên nghiệp để phát triển trong ngành đặc thù này.

Có tới hàng nghìn tin đăng tuyển thợ sơn mới nhất được cập nhật trên các trang web việc làm mỗi tháng. Con số này chứng tỏ nhu cầu tuyển dụng việc làm thợ sơn đang rất cấp thiết trên thị trường. Thợ sơn có thể làm công việc sơn tường, sơn nghệ thuật, sơn ô tô, sơn gỗ… Đây là cơ hội khác tốt cho các ứng viên có chuyên môn về các lĩnh vực này.

Nhu cầu tuyển thợ sơn mới nhất tăng cao trên các web việc làm

2. Cập nhật mức lương tuyển thợ sơn mới nhất

Tại Việt Nam, mức lương của thợ sơn phụ thuộc vào kinh nghiệm và chất lượng và quy mô công trình. Dưới đây là mức lương chi tiết của các thợ sơn:

Mức lương theo lĩnh vực:

Việc làm thợ sơn Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm thợ sơn nhà 8.000.000 - 10.000.000 Việc làm thợ sơn ô tô 10.000.000 - 12.000.000 Việc làm thợ sơn gỗ 10.000.000 - 12.000.000 Việc làm thợ sơn hiệu ứng nghệ thuật 10.000.000 - 15.000.000

3. Mô tả công việc của thợ sơn chi tiết nhất

Việc làm thợ sơn được chia ra làm nhiều lĩnh vực theo từng đặc điểm hoạt động của công việc. Để nhận diện được những công việc cụ thể mà một người thợ sơn phải làm, bạn có thể tham khảo chi tiết dưới đây:

Tính toán số lượng nguyên vật liệu khi sơn

Tính toán lượng nguyên liệu, vật liệu cần dùng khi sơn dựa trên các số liệu cụ thể từ đo đạc bề mặt và khu vực cần sơn của khách hàng.

Lên kế hoạch, làm phép tính cơ bản, tính ra tổng mức phí cần bỏ ra cho công việc.

Gửi tới khách hàng kết quả đã tính để thống nhất và thỏa thuận sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của khách.

Lên danh sách chi tiết nguyên liệu, đồ dùng cần sử dụng bao gồm công cụ, vật liệu, loại sơn, chất liệu sơn phù hợp với công trình.

Dọn dẹp trước khi sơn

Thực hiện công việc dọn dẹp, loại bỏ các vật dụng không liên quan để đảm bảo quá trình sơn diễn ra an toàn, tiện lợi không ảnh hưởng tới đồ vật khác.

Tháo, bỏ các vật có ảnh hưởng tới bề mặt cần sơn như đèn ngủ, ổ điện, tranh ảnh trong nhà.

Xử lý toàn bộ bề mặt để tạo hiệu quả khi sơn tốt nhất.

Dùng dầu, nhựa thông làm loãng nước sơn cũ, dùng hóa chất loại bỏ nấm mốc, dùng giấy ráp để rap bề mặt tường xi măng để sơn bám tốt, đẹp.

Tiến hành quá trình sơn

Bắc dựng giàn giáo, thang leo phù hợp với độ cao của bề mặt muốn sơn.

Pha trộn nguyên liệu sơn bao gồm: trộn màu sơn, vecni, chất nhuộm mùa với dầu và phụ gia.

Sử dụng băng dính, một số vải che, bảo vệ bề mặt không cần sơn.

Dùng băng dính đặc biệt có tác dụng che bề mặt ngày cạnh bề mặt cần vẽ.

Dùng vải che phủ để trùm lên đồ dùng khác trong nhà, đảm bảo nước sơn không bị bắn, dính lên đồ đạc.

Dùng sơn, vecni, chất nhuộm, chất tráng men khi hoàn thành khâu sơn phủ với thiết bị, cầu đường và tòa nhà.

Xử lý các lỗi phát sinh trên bề mặt sơn để đảm bảo bề mặt láng mịn có thể dùng xẻng cạo, giấy nhám, bùi nhùi và là máy công nghiệp có tác dụng đánh bóng.

Những công việc khác của thợ sơn

Dùng vữa hoặc matit trét kín, lấp đầy các lỗ thủng và vết nứt trên bề mặt.

Cắt khuôn tô, tạo hình trang trí lên bề mặt sơn bằng cách quét sơn theo một số ý tưởng hoặc phun.

Dọn dẹp toàn bộ khu vực sau khi sơn thật sạch, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Tuyển thợ sơn mới nhất có kỹ năng chuyên môn giỏi giúp bạn chiều lòng được các khách hàng khó tính

4. Khu vực tuyển dụng việc làm thợ sơn

Nhu cầu tuyển thợ sơn tại các thành phố lớn luôn cao hơn những vùng miền khác vì đây là nơi tập trung những công trình, những công ty xây dựng lớn.

4.1. Tuyển dụng thợ sơn tại Hà Nội

Hà Nội là nơi có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp xây dựng và đô thị hóa. Do đó, nhu cầu tuyển dụng thợ sơn tại đây luôn duy trì ở mức cao. Các doanh nghiệp lớn đều yêu cầu thợ sơn phải có trình độ và kinh nghiệm trong nghề. Đây là cơ hội việc làm cho các thợ sơn nhà, sơn gỗ, ô tô và hiệu ứng nghệ thuật khi có trình độ chuyên môn cao.

Mức lương mà các doanh nghiệp đưa ra khi tuyển thợ sơn mới nhất thường dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ tốt cũng như bảo hiểm về sức khỏe.

4.2. Tuyển thợ sơn TP. HCM

TP. HCM là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh lực vực xây dựng. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển thợ sơn tại đây cao vượt trội hơn các tỉnh thành khác. Các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng nhà ở, các cơ sở sản xuất gỗ, ô tô ở TP. HCM đều tìm kiếm các thợ sơn có tay nghề cao.

Mức lương mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho các nhân viên làm việc trong lĩnh vực này thường dao động từ 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của các lao động.

4.3. Việc làm thợ sơn tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta. Đây là khu vực có không ít công trình xây dựng phục vụ cho mục đích thu hút khách du lịch. Do đó, nhu cầu tuyển thợ sơn hiệu ứng nghệ thuật tại Đà Nẵng khá lớn, tập trung chủ yếu ở một số quận như Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Thanh Khê. Đối với các ứng viên ứng tuyển vào vị trí này, các nhà tuyển dụng yêu cầu tay nghề tốt, làm việc chuyên nghiệp với mức lương dao động từ 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng cùng chế độ đãi với bảo hiểm sức khỏe tốt.

Các thành phố lớn có nhu cầu tuyển thợ sơn nhiều hơn các tỉnh thành nhỏ khác

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm thợ sơn

Để đảm bảo có thể phục vụ khách hàng tốt nhất, các doanh nghiệp tuyển dụng luôn đặt ra yêu cầu khá khắt khe khi tuyển thợ sơn mới nhất và mong muốn các ứng cử viên phải có những kỹ năng chuyên nghiệp dưới đây:

Kỹ năng sử dụng dụng cụ và thiết bị sơn

Một thợ sơn chuyên nghiệp cần cần biết cách sử dụng các dụng cụ như cọ, cuộn, máy phun sơn. Ngoài ra, thợ sơn cần biết cách pha trộn sơn sao cho đạt được hiệu quả về màu sắc và độ bám dính. Nếu giỏi kỹ năng này, thợ sơn có thể làm việc nhanh chóng và không tốt nhiều thời gian

Kiến thức về các loại sơn và vật liệu liên quan

Thợ sơn cần có kiến thức sâu, hiểu biết rộng về các loại sơn, các nhãn hiệu sơn để chọn được nhãn hiệu tốt, phù hợp với khách hàng. Khách hàng rất quan tâm đến bề mặt bảo vệ ngôi nhà của họ, việc chọn sơn là cách làm tốt để bạn có thể làm hài lòng khách và giúp công việc suôn sẻ hơn.

Ngoài ra, thợ sơn là người làm việc trực tiếp với các loại sơn - những chất lỏng được sản xuất từ nền công nghiệp hóa học. Nếu có hiểu biết về sơn, bạn có thể trang bị cho mình đồ bảo hộ lao động cần thiết, phù hợp, không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không gây hại cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Kỹ năng làm việc an toàn và phòng ngừa rủi ro

Thợ sơn thường phải làm việc trên cao nên dễ gặp tai nạn nghề nghiệp. Do đó, những người làm công việc này cần tự rèn luyện khả năng thích nghi với môi trường làm việc. Bạn cũng cần có tính cẩn thận và khéo léo trong quá trình làm việc để giảm thiểu các rủi ro không đáng có trong lao động nghề nghiệp.

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng luôn cần tuyển thợ sơn mới nhất có kỹ thuật thi công thông thạo, giàu kinh nghiệm cùng tay nghề vững. Những người này có thể giúp doanh nghiệp tạo nên được sản phẩm chất lượng cao, làm hài lòng khách hàng kể cả những người khó tính nhất.

Bên cạnh các kỹ năng như yêu cầu trên, yếu tố sức khỏe là rất cần thiết đối với một thợ sơn. Làm việc trong nhiều môi trường có thể ảnh hưởng bởi thời tiết, chất hóa học, thợ sơn cần có sức khỏe tốt và biết cách bảo vệ bản thân tránh gặp phải những tình huống không hay có thể xảy ra như rơi, ngã, dễ dẫn đến thương vong.

Việc làm thợ sơn là công việc khá nguy hiểm và có rủi ro

6. Những khó khăn trong ngành việc làm thợ sơn

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tuyển thợ sơn mới nhất, nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, đây cũng là ngành nghề có nhiều thách thức lớn trên thị trường việc làm vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người làm việc.

Cạnh tranh trong ngành xây dựng và trang trí

Trước sự phát triển vượt trội của ngành xây dựng và trang trí, nhu cầu tuyển thợ sơn tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng, điều này cũng tạo ra nhiều công ty cạnh tranh cùng lĩnh vực trên thị trường. Ngoài cạnh tranh về nhân lực, các doanh nghiệp cũng cạnh tranh lớn về giá cả và chất lượng. Nhiều công ty mới, có công nghệ sơn tốt đưa ra mức giá phải chăng thu hút khách hàng hơn những công ty cũ, không có tính đổi mới.

Áp lực từ việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Thợ sơn thường thường xuyên phải làm việc theo tiến độ gấp rút của công trình xây dựng. Chính áp lực về thời gian khiến họ căng thẳng và mệt mỏi vì vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình tốt, không bị ảnh hưởng tới các công đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, thợ sơn cũng cần kiên nhẫn, tập trung và sơn đúng yêu cầu của khách hàng. Nhiều người khó tính đưa ra những đề nghị không phù hợp cũng khiến cho các thợ sơn đau đầu mỗi khi đề xuất hướng giải quyết để chiều lòng khách.

Biến động trong giá cả nguyên liệu và sản phẩm

Thị trường giá cả nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn vài năm nay luôn biến động. Theo đó, sơn nội chiếm 35% thị phần, tăng trưởng duy trì ở mức 2 con số trong 5 năm gần đây. Các doanh nghiệp về sơn tung ra mức giá cạnh tranh hơn các thương hiệu ngoại. Sự biến động về giá và sản phẩm khiến cho ngành việc làm thợ sơn cũng chịu ảnh hưởng khá lớn.

Ngoài ra, khó khăn của việc làm thợ sơn còn là tính nguy hiểm của công việc. Người thợ sơn thường làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt ví dụ như công trình xây dựng đang hoàn thiện, một số khu vực nhà cao tầng hoặc các không gian chật hẹp, kém thông thoáng.

Đặc biệt, thợ sơn thường xuyên phải tiếp xúc với những loại sơn chứa hóa chất độc hại có thể là chì, thủy ngân và một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Việc hít thở, tiếp xúc trực tiếp với những hóa chất này gây hại cho thợ sơn. Họ có thể gặp các vấn đề như dị ứng, hen suyễn và một số bệnh nghiêm trọng khác về đường hô hấp. Do đó, không nhiều người muốn gắn bó với nghề.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng thợ sơn mới nhất tại các doanh nghiệp xây dựng luôn rất cao theo từng tháng. Điều này chứng tỏ cơ hội việc làm cho các thợ sơn đang rất rộng mở. Nếu có chuyên môn và tay nghề cao, trở thành thợ sơn tường, sơn gỗ, ô tô là sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn. Nhưng nếu là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, bạn cũng có thể ứng tuyển vào vị trí thợ sơn hiệu ứng chuyên nghiệp để có mức lương hấp dẫn hơn.