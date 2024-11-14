Tuyển Thợ sơn Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Thợ sơn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sơn Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Showroom BMW Giải Phóng

- Số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thợ sơn Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thực hiện công việc sơn theo phân công của tổ trưởng.
Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, bảo trì theo kế hoạch.
Thực hiện đúng theo quy trình thông qua bảng kế hoạch xưởng và nội dung yêu cầu.
Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, lên phương án sản xuất, thay thế vật tư.
Nắm rõ được nguyên lý về pha chỉnh màu Mêtalic, Mica trên xe
Thực hiện được công đoạn làm nền bả và mài matit những vị trí bề mặt phức tạp như các xe bị tai nạn, các vị trí đường gân lồi, gân lõm và vị trí bề mặt cong trên capo hoặc cảnh cửa.
Đảm bảo vệ sinh 5S và bảo quản các TTB

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam, tuổi 20 - 35 tuổi.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Khả năng pha các màu sơn thông dụng, nắm vững các công đoạn trong quy trình sơn. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các xưởng sửa chữa/Garage.
Hiểu rõ công việc vị trí được giao, tuân thủ nội quy đơn vị, có khả năng lập kế hoạch cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ được giao
Ưu tiên có GPLX dấu B2 trở lên.

Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 9 – 13tr + Thưởng công lao động ( hấp dẫn)+ Phụ cấp cơm (40k/ngày); đánh giá xét lương định kỳ hàng năm.
Đóng BHXH sau thử việc; Nghỉ lễ tết/ phép năm theo quy định.
1 năm nghỉ 12 ngày phép năm (Phép năm không nghỉ sẽ được thanh toán bằng tiền vào lương cuối năm)
Hỗ trợ cơm trưa, Hỗ trợ điện thoại, xăng xe, Nhà Tập thể cho nhân sự ở xa...
Phụ cấp độc hại hàng tháng
Chế độ phúc lợi (Thăm hỏi ốm đau, Thai sản, Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm...)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Nhân sự được định hướng phát triển, đào tạo theo tiêu chuẩn của thương hiệu chuẩn Quốc tế.
Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng/quý/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68 lê văn lương, thanh xuân, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

