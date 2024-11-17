Tuyển Thợ sơn Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sơn Tại Công ty TNHH Seojin Auto
- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Thợ sơn Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý dây chuyền
Test tỷ lệ sơn và độ dầy lớp sơn các booth
Cài đặt súng phun sơn và điệu kiện phun sơn
quản lý vệ sinh súng và hệ thống phun sơn
quản lý chu kỳ bảo dưỡng thiết bị máy móc dây chuyền sơn
Quản lý chất lượng và cải tiến lỗi sơn trong quá trình sản xuất phát sinh
Đào tạo công nhân thao thao tác làm việc tại dây chuyền sơn
Quản lý số lượng sản xuất hàng hóa theo lot keep mẫu theo lot
Quản lý tiêu hao sơn trong quá trình sản xuất
Kiểm tra quản lý công nhân thao tác pha sơn đúng tỷ lệ và đúng định lượng không
Quản lý thông số tỷ lệ sơn pha và thông số súng theo các model sản xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm trong phòng Sơn
Cẩn thận, chăm chỉ trong công việc
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ T2-T7
Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.
Lương tháng thứ 13
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI