Tuyển Thợ sơn Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn

Thợ sơn

Quản lý dây chuyền

Test tỷ lệ sơn và độ dầy lớp sơn các booth

Cài đặt súng phun sơn và điệu kiện phun sơn

quản lý vệ sinh súng và hệ thống phun sơn

quản lý chu kỳ bảo dưỡng thiết bị máy móc dây chuyền sơn

Quản lý chất lượng và cải tiến lỗi sơn trong quá trình sản xuất phát sinh

Đào tạo công nhân thao thao tác làm việc tại dây chuyền sơn

Quản lý số lượng sản xuất hàng hóa theo lot keep mẫu theo lot

Quản lý tiêu hao sơn trong quá trình sản xuất

Kiểm tra quản lý công nhân thao tác pha sơn đúng tỷ lệ và đúng định lượng không

Quản lý thông số tỷ lệ sơn pha và thông số súng theo các model sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm trong phòng Sơn

Cẩn thận, chăm chỉ trong công việc

Quyền Lợi

Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC

Thời gian làm việc từ T2-T7

Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương

Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.

Lương tháng thứ 13

Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

