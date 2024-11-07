Tuyển Thợ sơn CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sơn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km8 Giải Phóng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thợ sơn Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
- Kỹ thuật pha màu sơn, công nghệ phun sơn, màu sắc các dòng xe.
- Làm đc sơn gốc nước là 1 lợi thế ....
- Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh và khách hàng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam - Tuổi : 22- 40
- KTV Sơn sửa chữa Ô tô hoặc KTV Sơn của các hãng xe (có kinh nghiệm 1 năm trở lên và là KTV Sơn của hãng sơn là một lợi thế).
- Yêu thích và am hiểu ngành sơn. Có tinh thần phấn đấu và hợp tác với các bộ phận khác.
- Tốt nghiệp trung cấp/ trường đạo tạo nghề liên quan đến chuyên ngành sơn sửa chữa ô tô.
- Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản.
- Có thể lái ô tô tự chủ trong việc đi tỉnh .
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
- Cấp đồng phục hàng năm miễn phí, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước.
- Được nghỉ các ngày lễ tết, nghỉ phép năm, được đi du lịch hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
