Tuyển Thợ sơn CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km8 Giải Phóng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thợ sơn Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

- Kỹ thuật pha màu sơn, công nghệ phun sơn, màu sắc các dòng xe.

- Làm đc sơn gốc nước là 1 lợi thế ....

- Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh và khách hàng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam - Tuổi : 22- 40

- KTV Sơn sửa chữa Ô tô hoặc KTV Sơn của các hãng xe (có kinh nghiệm 1 năm trở lên và là KTV Sơn của hãng sơn là một lợi thế).

- Yêu thích và am hiểu ngành sơn. Có tinh thần phấn đấu và hợp tác với các bộ phận khác.

- Tốt nghiệp trung cấp/ trường đạo tạo nghề liên quan đến chuyên ngành sơn sửa chữa ô tô.

- Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản.

- Có thể lái ô tô tự chủ trong việc đi tỉnh .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấp đồng phục hàng năm miễn phí, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nướ

- Được nghỉ các ngày lễ tết, nghỉ phép năm, được đi du lịch hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin