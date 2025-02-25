Tuyển Thợ sơn Khu vui chơi Giải trí Helio Center làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ sơn Khu vui chơi Giải trí Helio Center làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Khu vui chơi Giải trí Helio Center
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Khu vui chơi Giải trí Helio Center

Thợ sơn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sơn Tại Khu vui chơi Giải trí Helio Center

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng hầm Helio Center, số 01 đường 2/9, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Thợ sơn Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, phát triển và làm việc trực tiếp với khách hàng (tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, lên kế hoạch,…)
• Tư vấn các dịch vụ trong lĩnh vực tổ chức giải thể thao, sự kiện, quảng cáo, họp báo… trong mảng (pickle ball, bóng đá, tennis…)
• Giải quyết và phản hồi thông tin, thắc mắc cũng như phàn nàn từ phía khách hàng (khách lẻ, các câu lạc bộ thể thao khu vực trong và ngoài Đà Nẵng, trường cấp 3, đại học,...)
• Sử dụng các công cụ truyền thông, mạng xã hội để quảng bá hình ảnh…
• Thương thảo, đàm phán trực tiếp với khách hàng
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Sale từ 6 tháng trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tư vấn, sale trong lĩnh vực thể thao, dịch vụ, du lịch, truyền thông, quảng cáo và sự kiện.
• Độ tuổi từ 22-35
• Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên
• Giao tiếp tốt, năng động
• Kỹ năng trình bày, đàm phán tốt

Tại Khu vui chơi Giải trí Helio Center Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khu vui chơi Giải trí Helio Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Khu vui chơi Giải trí Helio Center

Khu vui chơi Giải trí Helio Center

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1 Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

