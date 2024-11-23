Tuyển Thợ sơn CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sơn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ
- Hồ Chí Minh: Lô F1, Đường D1, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thợ sơn Với Mức Lương Thỏa thuận
• Nhận lệnh yêu cầu sửa chữa và phân công công việc từ tổ trưởng.
• Trực tiếp thực hiện sửa chữa theo đúng yêu cầu phiếu sửa chữa và phản hồi tình trạng xe khách hàng trong quá trình sửa chữa.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
• Đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch.
• Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sản xuất.
• Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng.
• Bảo quản và bảo dưỡng các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ được giao. Đảm bảo an toàn lao động và PCCC khi làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có khả năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt
• Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và có tính cầu tiến trong công việc
• Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
• Gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13+/Thưởng theo quy định của công ty.
Đào tạo và thăng tiến
Môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPC AUTO AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
