Tuyển Thợ sơn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI

Thợ sơn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sơn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 685A Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thợ sơn Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận xe từ Bộ phận Gò theo sự phân công của tổ trưởng.
• Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng quy định
• Kiểm tra mặt phẳng của các chi tiết cần sơn.
• Tiến hành công đoạn xử lý bề mặt.
• Thực hiện đánh rỉ, vệ sinh làm mặt của các chi tiết xe cần sơn.
• Thực hiện sơn lót chống rỉ.
• Bả matiz tạo mặt phẳng của các chi tiết cần sơn.
• Thực hiện mài phá, mài mịn và quay mịn để tạo bề mặt phẳng.
• Sơn lót nền và tiến hành pha màu.
• Kiểm tra các lỗi trong giai đoạn sơn nền.
• Đánh giáp, làm nhẵn và thực hiện các công việc chuẩn bị để đưa vào phòng sơn.
• Thực hiện sơn lót màu, sơn màu, sơn phủ bóng và sấy khô.
• Đánh bóng, sửa lỗi sau giai đoạn sơn.
• Vệ sinh trong, ngoài các bộ phận, chi tiết sơn, kiểm tra công đoạn cuối trước khi lắp giáp.
• Kiểm tra cuối, đảm bảo chất lượng công việc sau khi sửa chữa xong.
• Bàn giao lại cho bộ phận liên quan sau khi công việc hoàn thành.
• Làm nền, sơn và đánh bóng các xe ở mức độ sửa chữa trung bình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam,
• Ưu tiên KTV có kinh nghiệm làm nền sơn
• Có định hướng mục tiêu rõ ràng, thái độ làm việc có trách nhiệm, tích cực.
• Có khả năng làm việc độc lập về làm nền (đắp bả Matic), thổi màu, đánh bóng.
• Sử dụng tốt trang thiết bị về sơn của xưởng.
• Kết hợp với các KTV trong Xưởng hoàn thành tốt các công việc được giao.
• Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận
Thử việc: 2 tháng
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7.
Nghỉ Chủ Nhật
Hỗ trợ chi phí ăn trưa, gửi xe.
Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 685 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

