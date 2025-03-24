Các vị trí & chức danh trong phòng hành chính nhân sự

Trợ lý nhân sự là một trong những vị trí quan trọng hỗ trợ hoạt động hành chính và quản lý nhân sự. Người đảm nhận vị trí này sẽ thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ giám đốc nhân sự trong công việc văn thư, lưu trữ hồ sơ nhân viên và chuẩn bị báo cáo liên quan đến những hoạt động nhân sự như tuyển dụng, đào tạo hay đánh giá hiệu suất. Trợ lý nhân sự còn có trách nhiệm tổ chức những cuộc họp và sự kiện nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi để phòng nhân sự hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, HR Assistant còn đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết yêu cầu từ nhân viên, bao gồm những vấn đề về bảng lương, khiếu nại hoặc yêu cầu khác. Do đó, khả năng giao tiếp tốt, tổ chức công việc khoa học và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý nhân sự là những kỹ năng cần thiết để thành công trong vai trò này.

Trợ lý nhân sự là người hỗ trợ công việc hành chính và văn thư trong phòng nhân sự

2. Nhân viên hành chính (HR Admin)

Trong các vị trí công việc trong phòng nhân sự, nhân viên hành chính nhân sự, hay còn gọi là HR Admin, chịu trách nhiệm quản lý các công việc hành chính và văn phòng liên quan đến nhân sự trong công ty. Vị trí này đảm nhiệm các công việc như sắp xếp lịch họp, quản lý văn phòng phẩm, tổ chức các sự kiện công ty như Happy Hour hay Year End Party. Người làm ở vị trí này còn thực hiện những thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ và quản lý tài sản của công ty.

Để thành công ở vị trí HR Admin, ứng viên cần có khả năng làm việc đa nhiệm và linh hoạt để xử lý nhiều công việc cùng lúc và đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ nhiều bộ phận khác nhau trong công ty. Ngoài ra, HR Admin cũng cần đảm bảo môi trường làm việc luôn được duy trì trật tự và hiệu quả.

Nhân viên hành chính đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra suôn sẻ và hiệu quả

3. Giám đốc nhân sự (Chief HR Officer)

Giám đốc nhân sự (CHRO) là người đứng đầu bộ phận nhân sự, có trách nhiệm quản lý, giám sát và định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty. CHRO sẽ làm việc chặt chẽ với ban lãnh đạo để thiết lập các chính sách nhân sự phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức, từ tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự đến việc giữ chân nhân tài.

Người đảm nhiệm vị trí này cũng sẽ chịu trách nhiệm phát triển chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng và đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh, tạo cơ hội phát triển cho tất cả nhân viên.

Ngoài ra, giám đốc nhân sự còn giám sát mọi chỉ số nhân sự, như tỷ lệ doanh thu, chi phí thuê nhân sự và thúc đẩy những sáng kiến phát triển nhân sự thông qua các chương trình đào tạo. Đây là một vai trò quan trọng, đòi hỏi người làm công tác quản lý nhân sự phải có tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo tốt.

Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng

4. Chuyên viên tuyển dụng (Recruitment Specialist)

Trong các vị trí trong phòng hành chính nhân sự, chuyên viên tuyển dụng chịu trách nhiệm tìm kiếm và lựa chọn nhân sự phù hợp với yêu cầu của từng vị trí trong công ty. Nhiệm vụ chính của chuyên viên tuyển dụng là quản lý toàn bộ quá trình tuyển dụng, từ việc xây dựng mô tả công việc, tiếp nhận và lọc hồ sơ ứng viên, đến việc tổ chức phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.

Chuyên viên tuyển dụng cần có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng phỏng vấn và đặc biệt là khả năng đánh giá năng lực của ứng viên để đảm bảo công ty tuyển được những nhân viên phù hợp.

Bên cạnh đó, người làm công việc này cũng phải xây dựng mối quan hệ tốt với ứng viên, cung cấp thông tin về công ty và văn hóa doanh nghiệp, giúp ứng viên hiểu rõ về môi trường làm việc. Đây là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh tế và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Chuyên viên tuyển dụng cần tuyển chọn nhân sự phù hợp cho công ty

5. Trưởng phòng hành chính nhân sự (HR manager)

Trưởng phòng hành chính nhân sự là người điều hành bộ phận nhân sự và đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự của công ty. HR manager không chỉ giám sát quá trình tuyển dụng mà còn tham gia vào việc thiết kế chính sách nhân sự nhằm tạo dựng một môi trường làm việc lành mạnh, thu hút và giữ chân nhân tài.

Trưởng phòng HR là người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và là người cầu nối giữa các phòng ban và ban lãnh đạo.

Với trách nhiệm lớn như vậy, HR Manager cần có khả năng phân tích số liệu nhân sự, lên kế hoạch lương thưởng, phúc lợi phù hợp với ngân sách và mục tiêu công ty. Người làm ở vị trí công việc này cũng cần tổ chức các chương trình đào tạo và phát triển, đồng thời giám sát hiệu quả công việc của nhân viên trong phòng nhân sự.

Đặc biệt, HR manager phải liên tục cải tiến quy trình tuyển dụng và hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự trong công ty.

Trưởng phòng hành chính nhân sự phải điều phối và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng

6. Chuyên viên đào tạo và phát triển (Training & Development)

Chuyên viên đào tạo và phát triển (T&D) chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp để nâng cao kỹ năng và kiến thức cho đội ngũ nhân viên. Công việc chính của bộ phận này là đánh giá nhu cầu đào tạo của tổ chức và thiết kế những khóa học phù hợp để đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực.

Chuyên viên T&D cần làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để xác định những kỹ năng cần thiết và cung cấp cơ hội học hỏi, từ đó giúp nhân viên phát triển nghề nghiệp toàn diện.

Ngoài việc triển khai chương trình đào tạo nội bộ, chuyên viên T&D cũng tìm kiếm những cơ hội đào tạo bên ngoài nhằm mang lại kiến thức mới mẻ, tiên tiến nhất cho đội ngũ nhân sự. Người làm ở vị trí này phải theo dõi tiến độ và hiệu quả của những chương trình đào tạo, đảm bảo rằng nhân viên được cập nhật kỹ năng mới, đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai.

Nhiệm vụ của Chuyên viên đào tạo và phát triển là nâng cao năng lực và kỹ năng cho nhân viên

7. Chuyên viên tiền lương và phúc lợi (Compensation & Benefits)

Chuyên viên tiền lương và phúc lợi (C&B) có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo công ty trả lương, thưởng và phúc lợi đầy đủ và công bằng cho nhân viên. Vị trí này quản lý hệ thống tính lương, theo dõi các khoản phúc lợi, đánh giá hiệu suất công việc và đảm bảo rằng tất cả chế độ đãi ngộ được thực hiện đúng theo quy định của công ty và pháp luật.

Bên cạnh việc tính toán tiền lương, chuyên viên C&B còn phải tư vấn những vấn đề về chính sách thưởng, bảo hiểm, nghỉ phép và phúc lợi khác cho nhân viên.

Chuyên viên C&B cần có sự nhạy bén trong việc đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương và phúc lợi, đồng thời phải am hiểu quy định liên quan đến thuế và phúc lợi của nhân viên. Vị trí này cũng phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo quyền lợi của nhân viên được bảo vệ tốt nhất, đồng thời giúp công ty duy trì một môi trường làm việc công bằng và minh bạch.

Chuyên viên tiền lương và phúc lợi trực tiếp quản lý, đảm bảo quyền và phúc lợi của nhân viên

Các vị trí trong phòng nhân sự không chỉ giúp công ty tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, mà còn tạo ra một môi trường làm việc năng động, thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu suất làm việc. Với vai trò then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn, bộ phận này góp phần quan trọng vào sự thành công của tổ chức. Để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực việc làm nhân sự và trở thành phần quan trọng của chiến lược phát triển tổ chức, đừng bỏ qua những cơ hội việc làm tại Job3s.ai.