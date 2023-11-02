CEO Tony Vũ - Diễn giả đặc biệt tại workshop Kỹ năng linh hoạt giải quyết vấn đề

CEO Tony Vũ - Diễn giả đặc biệt được mong đợi nhất

Nằm trong khuôn khổ tuần lễ “Kỹ năng mềm 4.0 từ giảng đường đến thương trường”, workshop “Kỹ năng linh hoạt giải quyết vấn đề” được sinh viên đặc biệt quan tâm.

Trong bối cảnh cạnh tranh việc làm gay gắt như hiện nay, việc thiếu hụt kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề linh hoạt có thể khiến cho ứng viên "mất điểm" với nhà tuyển dụng. Buổi chia sẻ nhằm mục đích trang bị cho sinh viên đầy đủ kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng khi bước ra ngoài giảng đường.

CEO Tony Vũ - Vị diễn giả được mong chờ bậc nhất trong khuôn khổ chuỗi sự kiện ngày hội việc làm UEB JOB FAIR 2023

CEO Tony Vũ là một trong những diễn giả được mong chờ và yêu thích nhất tại workshop lần này. Anh được biết đến là nhà sáng lập của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới hoàn toàn miễn phí.

Nhờ ứng dụng công nghệ Ai thông minh, nền tảng website job3s.ai mang đến giải pháp tối ưu giúp tự động kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng phù hợp nhất. Bên cạnh đó, nền tảng còn cung cấp nhiều mẫu CV đẹp, chất lượng phù hợp với từng ngành nghề cùng hàng loạt tính năng đặc biệt khác như: Công cụ tính lương gross sang net, tính bảo hiểm thất nghiệp, tính lãi suất kép...

Trên cương vị là cựu sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và hiện đang là nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, CEO Tony Vũ thấu hiểu sâu sắc những khó khăn mà sinh viên đã, đang và sẽ trải qua.

Anh hy vọng sự góp mặt của mình trong workshop này có thể giúp các bạn sinh viên trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó áp dụng linh hoạt vào thực tế, dễ dàng vượt qua những thử thách, khó khăn trong học tập, công việc và cuộc sống.

Tony Vũ và những chia sẻ đắt giá đến sinh viên UEB

Với nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí chiến lược tại các tập đoàn đa quốc gia như Coca-Cola, Unilever, Ngân hàng ANZ, Diligo holdings, Kuto Nhật Bản…, mọi chia sẻ của CEO Tony Vũ đều có tính thực tiễn cao và có thể áp dụng linh hoạt được trong mọi mặt cuộc sống.

Tại workshop, CEO Tony Vũ đã chia sẻ rất nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết để phục vụ con đường sự nghiệp sau này, có thể kể đến như: Kỹ năng tạo CV ấn tượng ghi điểm với nhà tuyển dụng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng bán hàng...

Trong đó, anh đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của 2 kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề linh hoạt. Theo anh, việc rèn luyện 2 kỹ năng này là vô cùng quan trọng, giúp cho mỗi người luôn giữ được tâm lý ổn định để ra quyết định tối ưu nhất trong mọi vấn đề.

Chân dung CEO Tony Vũ chia sẻ tại worksho

Bằng sự nhiệt thành cùng lối dẫn dắt hài hước, CEO Tony Vũ đã truyền một nguồn năng lượng tích cực đến thế hệ sinh viên trẻ. Với những gì mà mình chia sẻ, anh cũng hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên tự tin làm chủ tương lai, đủ sức cạnh tranh với lực lượng lao động trên toàn thế giới.

