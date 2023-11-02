CEO Tony Vũ - Người cầm cân nảy mực tại cuộc thi Nhà quản trị tương lai 2023

“Nhà quản trị tương lai 2023” - Sân chơi lớn tìm kiếm nhà quản trị tài năng

"Nhà quản trị tương lai 2023" được tổ chức bởi trường Đại học công Đoàn sau nhiều năm gián đoạn do đại dịch Covid. Đây là sân chơi chuyên môn về lĩnh vực quản trị được đánh giá cao cũng như nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên của nhiều trường đại học trong nước.

Cuộc thi giúp rèn luyện kỹ năng về lĩnh vực quản trị. Qua đó tìm kiếm những ứng viên sáng giá cho cương vị quản lý, cuộc thi được chia thành nhiều vòng từ sơ loại, chung khảo, bán kết và đêm chung kết.

Khi tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ đưa ra phương án kinh doanh, phân tích dựa trên số liệu nghiên cứu và bảo vệ quan điểm của mình.

Qua mỗi vòng thi các đội có kết quả tốt nhất sẽ được lựa chọn để tiếp tục tranh tài ở những vòng trong.

Đêm chung kết của cuộc thi Nhà quản trị tương lai 2023 chính thức diễn ra vào ngày 24/10/2023 tại trường Đại học Công Đoàn với sự góp mặt của top 13 thí sinh xuất sắc.

Đêm chung kết cuộc thi "Nhà quản trị tương lai 2023" tại trường Đại học Công Đoàn ngày 24/10/2023

CEO Tony Vũ - Giám khảo đặc biệt trong đêm chung kết

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng job3s.ai, đã từng làm việc tại các vị trí chiến lược của tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng như Unilever, Coca-Cola, Ngân hàng ANZ, Diligo holdings, Kuto Nhật Bản… Hơn thế nữa, anh còn vinh dự được Chính phủ Mỹ trao tặng “Huy hiệu hữu nghị" trong sự nghiệp kinh doanh.

Với những kinh nghiệm dày dặn cùng kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, CEO Tony Vũ là một trong những giám khảo được Ban tổ chức mời đến để tìm kiếm ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân của cuộc thi.

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập job3s.ai là giám khảo khách mời đặc biệt tại đêm chung kết (người đầu tiên từ phải sang)

Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của quán quân “Nhà quản trị tương lai 2023”

Tại đêm chung kết của cuộc thi, CEO Tony Vũ cùng các giám khảo khác đã đưa ra nhiều câu hỏi chuyên sâu về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp cho top 5 thí sinh sáng giá. Các câu hỏi đều đến từ những kinh nghiệm thực tế trong doanh nghiệp của ban giám khảo.

Cả 5 thí sinh đều là những sinh viên có tố chất cùng kiến thức tốt về lĩnh vực quản trị. Sau khi trải qua những thử thách, Nguyễn Thị Dương Anh - QT29C Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công Đoàn đã lên ngôi quán quân sau khi vượt qua 5 đối thủ nặng ký. Quán quân sẽ nhận được cúp vàng cùng 20 triệu đồng tiền thưởng. Đặc biệt, cô nàng Dương Anh còn bất ngờ nhận được quyết định tuyển thẳng vào làm việc tại vị trí quản trị của nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm job3s.ai với mức lương hấp dẫn, lên đến hàng ngàn USD.

Job3s.ai luôn chào đón những bạn trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết và cùng nhau phát triển, hướng đến tương lai. Tại đây, Dương Anh sẽ có cơ hội làm việc cùng đồng nghiệp trẻ trung, năng động, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ thông tin, truyền thông chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Đây được xem là cơ hội lớn dành cho quán quân “ Nhà quản trị tương lai 2023” và đồng thời cũng đầy thử thách.

CEO Tony Vũ công bố quyết định tuyển thẳng Quán quân cuộc thi vào làm việc tại job3s.ai với mức thu nhập khủng

Tại đêm chung kết, CEO Tony Vũ còn chia sẻ sự quan tâm đặc biệt của anh đến với thế hệ trẻ Việt Nam. Với anh, thế hệ trẻ ngày nay rất giỏi và năng động, đây sẽ là hạt giống phát triển cho kinh tế và xã hội của đất nước. CEO Tony Vũ cũng hy vọng, những kinh nghiệm đắt giá mà anh chia sẻ có thể giúp các bạn trẻ ngày càng tự tin, vững bước trên con đường sự nghiệp phía trước và trở thành một trong những đầu tàu của đất nước thế hệ mới.