CEO Tony Vũ truyền cảm hứng đến sinh viên trẻ tại trường Đại học Công Đoàn
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 02/11/2023
Vào tối ngày 18/09/2023, buổi lễ “Gặp mặt tân sinh viên QT31” đã diễn ra tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội). Bên cạnh đội ngũ cán bộ nhân viên nhà trường, buổi lễ còn vinh dự đón tiếp vị diễn giả đặc biệt CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tiên phong ứng dụng 20 loại AI hàng đầu thế giới hoàn toàn miễn phí.
Không khí sôi động tại buổi lễ gặp mặt tân sinh viên

Là một trong những khoa “mũi nhọn”, buổi “Gặp mặt tân sinh viên QT31” Khoa Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Công Đoàn trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo các sinh viên và giảng viên trong trường.

Buổi gặp mặt là giúp các sinh viên mới nhanh chóng làm quen, thích nghi và hòa nhập với môi trường, xây dựng “sân chơi” lành mạnh, gắn kết, đồng thời tạo động lực thi đua sôi nổi giữa toàn thể sinh viên và đội ngội ngữ cán bộ, giảng viên trước thềm năm học mới 2023 - 2024.

Gặp mặt tân sinh viên QT31
Lễ “Gặp mặt tân sinh viên QT31” diễn ra tối ngày 18 tháng 09 năm 2023 tại trường Đại học Công Đoàn

Bên cạnh các hoạt động thường diễn ra như diễn văn, phát biểu, tri ân, buổi lễ còn đánh dấu hoạt động ký kết hợp tác giữa Khoa Quản trị Kinh doanh cùng nhiều đơn vị khác.

Một trong những khách mời đặc biệt và được đón chờ nhất buổi lễ “Gặp mặt tân sinh viên QT31” chính là CEO Tony Vũ - Người sáng lập nên nền tảng tuyển dụngtìm việc làm miễn phí job3s.ai với hơn 20 loại AI hàng đầu được tích hợp và ứng dụng một cách hiệu quả. Với website job3s.ai, CEO Tony đã tạo nên một cơn bão lớn trên thị trường lao động với lượng người dùng tăng nhanh chóng mặt trong suốt thời gian vừa qua.

Nhờ tích hợp các công nghệ AI thông minh, job3s.ai giúp ứng viên tự kết nối với các nhà tuyển dụng và tìm kiếm việc làm phù hợp một cách thông minh. Bên cạnh đó, nền tảng job3s.ai cung cấp đến người dùng các mẫu CV xin việc chuyên nghiệp, phù hợp với các ngành nghề truyền thống, nền tảng cũng tích hợp công cụ để ứng viên có thể tạo CV xin việc theo nhu cầu, phù hợp với những công việc đòi hỏi sự linh động và tính sáng tạo cao. Bên cạnh đó, rất nhiều các tính năng ưu việt khác chỉ có tại website job3s.ai.

Gặp mặt tân sinh viên QT31
CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng job3s.ai được Tiến sĩ Hà Văn Sỹ - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Công Đoàn tặng hoa chào sự góp mặt với vai trò là diễn giả khách mời đặc biệt.

Là một cựu sinh viên, trưởng thành từ ngôi trường này nên khi được trở lại với một cương vị mới, một trách nghiệm lớn hơn, CEO Tony Vũ không khỏi cảm thấy bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào khi tận mắt chứng kiến sự lớn mạnh của Khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng và Trường Đại học công đoàn nói chung. Tại buổi lễ, anh cũng thể hiện sự quan tâm với công tác đào tạo của khoa Quản trị Kinh doanh cũng như với thế hệ sinh viên trẻ của khoa, của trường.

Sự xuất hiện của anh khiến cả hội trường bùng nổ, hứa hẹn mang đến một năm học với nhiều thành tựu, cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các bạn sinh viên.

Những chia sẻ đắt giá của CEO Tony Vũ dành cho tân sinh viên Đại học Công Đoàn

Tại buổi lễ, CEO Tony Vũ đã đem đến nhiều chia sẻ bổ ích, chứa đầy cảm xúc và tâm huyết dành cho thế hệ sinh viên trẻ. Không chỉ chia sẻ về chặng đường thực hiện ước mơ lớn từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, anh còn đem đến cho các bạn sinh viên nhiều kinh nghiệm, lời khuyên chân thành.

Những kinh nghiệm đắt giá được anh trau dồi và tích lũy từ những trải nghiệm của bản thân trong suốt thời gian anh đảm nhận các vị trí chiến lược quan trọng tại các tập đoàn đa quốc gia như: Tập đoàn Unilever, Coca-Cola, Ngân hàng ANZ, Diligo holdings, KUTO Nhật Bản,... Toàn bộ những kiến thức bổ ích mà anh chia sẻ đều có khả năng ứng dụng thực tế cao và trở thành động lực cho thế hệ sinh viên hiện tại phấn đấu theo đuổi ước mơ.

Gặp mặt tân sinh viên QT31
CEO Tony Vũ - Một diễn giả khách mời đặc biệt đang chia sẻ với tân sinh viên QT31 - Đại học Công Đoàn

CEO Tony Vũ cũng đề cập đến những phương pháp học tập hiệu quả để các bạn sinh viên chủ động nắm bắt kiến thức và nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội. Anh hy vọng các bạn sinh viên có thể tự mình đặt ra một mục tiêu riêng, nỗ lực hết mình để theo đuổi và gặt hái được kết quả mong muốn. Theo anh "tự tin vào chính mình, mọi cố gắng và nỗ lực sẽ được đền đáp".

Nhờ sự chủ động, không ngừng học hỏi, luôn đặt ra kỷ luật khắt khe với bản thân, sau nhiều năm cố gắng, CEO Tony Vũ đã và đang bước gần hơn đến những mục tiêu bản thân đề ra. Một trong những thành tựu nhất định phải kể đến của anh chính là sự vinh dự khi được nhận "Huy hiệu hữu nghị" do ngài Scott Bedke - Chủ tịch Hạ viện - Phó Thống đốc Bang Idaho - Hoa Kỳ ký quyết định và trao tặng.

Ngay cả khi đã đạt được một số thành tựu, CEO Tony Vũ vẫn không ngừng miệt mài theo đuổi kiến thức. Được biết vào năm 2022, anh đã đỗ Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đầu vào bậc Tiến sĩ đợt 1 tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và đang là nghiên cứu sinh tại đây.

Anh hy vọng những chia sẻ về kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng mình đã chia sẻ ở buổi lễ có thể giúp các bạn sinh viên có thêm động lực, kỹ năng, tự tin và nhiệt huyết để thêm vững bước trong hành trình sau này.

