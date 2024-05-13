Gia nhập VINASA, job3s.ai dẫn đầu xu thế tuyển dụng bằng AI hiện nay

Gia nhập VINASA, job3s.ai dẫn đầu xu thế tuyển dụng bằng AI hiện nay
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 13/05/2024
Đầu năm 2024, job3s.ai đã hoàn tất các thủ tục và trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA). Đây được xem là bước tiến quan trọng trên hành trình chinh phục vị trí hàng đầu tại thị trường tuyển dụng trong nước, đồng thời khẳng định sức cạnh tranh với các nền tảng cùng lĩnh vực trên thế giới.
Nội dung chính Job3s
  2. Job3s.ai gia nhập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
  4. Tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực tuyển dụng
  6. Báo chí nói về sự kiện:

Job3s.ai gia nhập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Nhắc đến job3s.ai là nhắc đến nền tảng tuyển dụng có nhiều thế mạnh về công nghệ, tích hợp hơn 20 loại AI, mang đến nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.

Kể từ thời điểm bắt đầu thành lập đến nay, tiêu chí hàng đầu của job3s.ai là lấy công nghệ làm cốt lõi, từ đó phát triển và đưa nền tảng tuyển dụng vươn ra thị trường quốc tế.

Một trong những bước đi quan trọng trong hành trình ấy của job3s.ai là gia nhập VINASA - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam. Nhận thấy những đóng góp về công nghệ của doanh nghiệp với lĩnh vực tuyển dụng, tháng 8 năm 2023, ông Nguyễn Văn Khoa, đại diện Ban chấp hành VINASA đã ký quyết định công nhận thành viên với Công ty Cổ phần Công nghệ 3S GROUP, đơn vị chủ quản của job3s.ai.

Giấy chứng nhận job3s.ai trở thành thành viên của VINASA
Giấy chứng nhận job3s.ai trở thành thành viên của VINASA

VINASA là tổ chức phi chính phủ đại diện cho ngành phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin ở Việt Nam. Hiệp hội quy tụ các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, có thể kể đến như Viettel, VNPT, FPT, Mobifone, NEC, Global Cybersoft… Hội viên của doanh nghiệp này phân bố rộng khắp trên cả nước, tuy nhiên tập trung phần lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cũng như một số tỉnh thành lớn khác.

Số lập trình viên tại VINASA hiện cũng chiếm đến 65% tổng số nhân sự của ngành này trên cả nước, tạo ra đến 70% giá trị sản phẩm phần mềm trên khắp cả nước.

Trong suốt 20 năm hoạt động kể từ thời điểm được thành lập, VINASA đã làm tốt vai trò cầu nối của mình giữa Chính phủ và các doanh nghiệp thuộc khối phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin. Đây cũng là đơn vị đứng ra tổ chức nhiều giải thưởng danh giá và uy tín như Vietgames, Giải thưởng Sao Khuê, Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam và Giải thưởng Thành phố thông minh.

Hiệp hội này từng được Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3 và Huân chương lao động hạng nhì vào các năm 2010 và 2016.

VINASA luôn được đánh giá là môi trường tốt để các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ và phần mềm phát triển và hoạt động. Bởi vậy mà việc trở thành thành viên của tổ chức này giúp job3s.ai có thêm nhiều cơ hội để phát triển, tiến gần hơn đến đích trong hành trình chinh phục vị trí tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam.

Chia sẻ về việc trở thành thành viên của VINASA, CEO Tony Vũ của job3s.ai không giấu nổi sự xúc động: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự khi được trở thành thành viên chính thức của VINASA. Đây là bước tiến và cũng là cú chuyển mình đầy ngoạn mục của cả job3s và Công ty Công nghệ 3S GROUP. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức, tăng cường hợp tác và hỗ trợ với các hội viên khác, góp phần trong việc phát triển nền công nghệ của nước ta, đưa Việt Nam trở thành cường quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin”.

CEO Tony Vũ là người lãnh đạo và điều hành job3s.ai
CEO Tony Vũ là người lãnh đạo và điều hành job3s.ai

Tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực tuyển dụng

Không phải ngẫu nhiên mà job3s.ai được nhiều chuyên gia trong giới công nghệ đánh giá là tiên phong trong lĩnh vực tuyển dụng. Doanh nghiệp hội tụ đủ các yếu tố của người đứng đầu, bao gồm cả công nghệ và nhân lực.

Về công nghệ, job3s.ai được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu ở cả trong nước và thế giới, mang đến nhiều tính năng mới chưa từng có. Bởi thế ngay từ thời điểm mới ra mắt, job3s.ai đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người sử dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, nền tảng này đang được ứng dụng đến hơn 20 loại AI hàng đầu, từ đó đẩy nhanh quá trình kết nối giữa ứng viên với nhà tuyển dụng và ngược lại.

Chỉ cần 1 cú click chuột, trong vòng 3 giây, ứng viên và nhà tuyển dụng đã có thể dễ dàng kết nối với nhau. Các bộ lọc thông minh trên website sẽ giúp các bên dễ dàng tìm kiếm được việc làm và ứng viên ưng ý.

Bên cạnh những thế mạnh về cung cấp việc làm, job3s.ai không quên cung cấp thêm những tiện ích quan trọng dành cho khách hàng như thiết kế mẫu CV theo từng ngành nghề, lĩnh vực, hỗ trợ tính lãi suất, tính lương hay lập kế hoạch tiết kiệm…

Đây không phải lần đầu công nghệ AI hàng đầu của job3s.ai được đánh giá cao, trước đó vào tháng 5/2023, doanh nghiệp cũng xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký, trở thành nền tảng tuyển dụng đầu tiên của Châu Á tính đến hiện tại đạt được danh hiệu “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2023”.

Công nghệ của job3s.ai luôn được đánh giá cao
Công nghệ của job3s.ai luôn được đánh giá cao

Về mặt nhân lực, job3s.ai sở hữu thế mạnh khi tập hợp được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhân viên trẻ, xuất sắc và nhiệt thành. Tập thể job3s.ai đều đồng lòng đi theo đường lối và kế hoạch của đội ngũ ban lãnh đạo để hướng đến mục tiêu chung.

Với phương châm làm việc đề cao những giá trị tốt đẹp như “Tử tế - Tôn trọng - Đồng đội - Cải tổ - Kiên định”, không quá khó hiểu khi dù mới gia nhập đường đua, jobs.vn đã có đầy đủ yếu tố để dẫn đầu. Việc gia nhập VINASA vừa khẳng định sự quyết tâm của job3s.ai vừa cho thấy những tiềm năng to lớn của doanh nghiệp trên thị trường tuyển dụng Việt Nam, tự tin trở thành nền tảng đa quốc gia uy tín và chất lượng hàng đầu.

Báo chí nói về sự kiện:

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »