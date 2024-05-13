Job3s .ai gia nhập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Nhắc đến job3s.ai là nhắc đến nền tảng tuyển dụng có nhiều thế mạnh về công nghệ, tích hợp hơn 20 loại AI, mang đến nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.

Kể từ thời điểm bắt đầu thành lập đến nay, tiêu chí hàng đầu của job3s.ai là lấy công nghệ làm cốt lõi, từ đó phát triển và đưa nền tảng tuyển dụng vươn ra thị trường quốc tế.

Một trong những bước đi quan trọng trong hành trình ấy của job3s.ai là gia nhập VINASA - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam. Nhận thấy những đóng góp về công nghệ của doanh nghiệp với lĩnh vực tuyển dụng, tháng 8 năm 2023, ông Nguyễn Văn Khoa, đại diện Ban chấp hành VINASA đã ký quyết định công nhận thành viên với Công ty Cổ phần Công nghệ 3S GROUP, đơn vị chủ quản của job3s.ai.

Giấy chứng nhận job3s.ai trở thành thành viên của VINASA

VINASA là tổ chức phi chính phủ đại diện cho ngành phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin ở Việt Nam. Hiệp hội quy tụ các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, có thể kể đến như Viettel, VNPT, FPT, Mobifone, NEC, Global Cybersoft… Hội viên của doanh nghiệp này phân bố rộng khắp trên cả nước, tuy nhiên tập trung phần lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cũng như một số tỉnh thành lớn khác.

Số lập trình viên tại VINASA hiện cũng chiếm đến 65% tổng số nhân sự của ngành này trên cả nước, tạo ra đến 70% giá trị sản phẩm phần mềm trên khắp cả nước.

Trong suốt 20 năm hoạt động kể từ thời điểm được thành lập, VINASA đã làm tốt vai trò cầu nối của mình giữa Chính phủ và các doanh nghiệp thuộc khối phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin. Đây cũng là đơn vị đứng ra tổ chức nhiều giải thưởng danh giá và uy tín như Vietgames, Giải thưởng Sao Khuê, Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam và Giải thưởng Thành phố thông minh.

Hiệp hội này từng được Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3 và Huân chương lao động hạng nhì vào các năm 2010 và 2016.

VINASA luôn được đánh giá là môi trường tốt để các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ và phần mềm phát triển và hoạt động. Bởi vậy mà việc trở thành thành viên của tổ chức này giúp job3s.ai có thêm nhiều cơ hội để phát triển, tiến gần hơn đến đích trong hành trình chinh phục vị trí tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam.

Chia sẻ về việc trở thành thành viên của VINASA, CEO Tony Vũ của job3s.ai không giấu nổi sự xúc động: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự khi được trở thành thành viên chính thức của VINASA. Đây là bước tiến và cũng là cú chuyển mình đầy ngoạn mục của cả job3s và Công ty Công nghệ 3S GROUP. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức, tăng cường hợp tác và hỗ trợ với các hội viên khác, góp phần trong việc phát triển nền công nghệ của nước ta, đưa Việt Nam trở thành cường quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin”.

CEO Tony Vũ là người lãnh đạo và điều hành job3s.ai

Tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực tuyển dụng

Không phải ngẫu nhiên mà job3s.ai được nhiều chuyên gia trong giới công nghệ đánh giá là tiên phong trong lĩnh vực tuyển dụng. Doanh nghiệp hội tụ đủ các yếu tố của người đứng đầu, bao gồm cả công nghệ và nhân lực.

Về công nghệ, job3s.ai được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu ở cả trong nước và thế giới, mang đến nhiều tính năng mới chưa từng có. Bởi thế ngay từ thời điểm mới ra mắt, job3s.ai đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người sử dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, nền tảng này đang được ứng dụng đến hơn 20 loại AI hàng đầu, từ đó đẩy nhanh quá trình kết nối giữa ứng viên với nhà tuyển dụng và ngược lại.

Chỉ cần 1 cú click chuột, trong vòng 3 giây, ứng viên và nhà tuyển dụng đã có thể dễ dàng kết nối với nhau. Các bộ lọc thông minh trên website sẽ giúp các bên dễ dàng tìm kiếm được việc làm và ứng viên ưng ý.

Bên cạnh những thế mạnh về cung cấp việc làm, job3s.ai không quên cung cấp thêm những tiện ích quan trọng dành cho khách hàng như thiết kế mẫu CV theo từng ngành nghề, lĩnh vực, hỗ trợ tính lãi suất, tính lương hay lập kế hoạch tiết kiệm…

Đây không phải lần đầu công nghệ AI hàng đầu của job3s.ai được đánh giá cao, trước đó vào tháng 5/2023, doanh nghiệp cũng xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký, trở thành nền tảng tuyển dụng đầu tiên của Châu Á tính đến hiện tại đạt được danh hiệu “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2023”.

Công nghệ của job3s.ai luôn được đánh giá cao

Về mặt nhân lực, job3s.ai sở hữu thế mạnh khi tập hợp được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhân viên trẻ, xuất sắc và nhiệt thành. Tập thể job3s.ai đều đồng lòng đi theo đường lối và kế hoạch của đội ngũ ban lãnh đạo để hướng đến mục tiêu chung.

Với phương châm làm việc đề cao những giá trị tốt đẹp như “Tử tế - Tôn trọng - Đồng đội - Cải tổ - Kiên định”, không quá khó hiểu khi dù mới gia nhập đường đua, jobs.vn đã có đầy đủ yếu tố để dẫn đầu. Việc gia nhập VINASA vừa khẳng định sự quyết tâm của job3s.ai vừa cho thấy những tiềm năng to lớn của doanh nghiệp trên thị trường tuyển dụng Việt Nam, tự tin trở thành nền tảng đa quốc gia uy tín và chất lượng hàng đầu.

