Job3s.ai vào Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia - Chìa khóa cho tương lai bền vững
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 14/05/2024
Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, tiên phong ứng dụng AI thông minh và giữ vững uy tín thương hiệu, mới đây, job3s.ai tự hào lọt Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia. Giải thưởng đã góp phần giúp job3s.ai giữ vững vị thế một trong những doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam.
Job3s.ai được xướng tên trong Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia

Ngày 11/5/2024, chương trình "Diễn đàn Phát Triển Thương Hiệu Bền Vững Quốc Gia 2024" do Viện Văn hóa kinh doanh phối hợp cùng Viện Khoa học phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế, Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững tổ chức tại Nhà hát Quân Đội (Hà Nội). Đây là một chương trình thường niên, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp tham gia.

Diễn đàn được diễn ra nhằm mục đích tôn vinh và ghi nhận những thương hiệu, doanh nghiệp, tấm gương doanh nhân đã nỗ lực, sáng tạo trong kinh doanh và có nhiều thành tích trong phát triển thương hiệu bền vững.

Với vị thế thương hiệu uy tín, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ AI thông vinh trong lĩnh vực tuyển dụng, job3s.ai vượt qua hàng nghìn hồ sơ doanh nghiệp khác xuất sắc nhận giải thưởng danh giá "Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia". Giải thưởng chính là bảo chứng cho sự phát triển bền vững, tạo "bệ phóng" cho job3s.ai vươn tầm thế giới.

Job3s.ai tự hào được xướng tên trong Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia

Đại diện cho nền tảng tuyển dụng ứng job3s.ai, CEO Tony Vũ đã chia sẻ: "Hiện nay, phát triển thương hiệu bền vững đang trở thành xu thế của thời đại và là mục tiêu mang tính chiến lược dài hạn của nền tảng tuyển dụng job3s.ai. Chúng tôi vô cùng vinh dự được nhận giải thưởng danh giá này và mong muốn đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước".

Job3s.ai được biết đến là nền tảng tuyển dụng trực tuyến miễn phí tại Việt Nam, tích hợp hơn 20 loại AI thông minh để kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên đem lại hiệu quả cao. Với thế mạnh cốt lõi là ứng dụng công nghệ AI, nền tảng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà tuyển dụng và ứng viên mà còn tạo ra một quy trình tuyển dụng tối ưu và tự động hóa.

Nền tảng cho phép nhà tuyển dụng đăng tin và ứng viên tìm kiếm việc làm ở nhiều tỉnh thành như việc làm Hà Nội, việc làm TP. Hồ Chí Minh, việc làm Hải Phòng, việc làm Đà Nẵng, việc làm Bình Dương, việc làm Cần Thơ... Điều này giúp mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội ở mỗi địa phương.

Những tính năng quan trọng cho nhà tuyển dụng được tập trung phát triển tại website đem lại tính hiệu quả trong tuyển dụng. Một số tính năng hoàn toàn mới như hỗ trợ hoàn thiện mô tả công việc (Job Description), quản lý CV ứng viên,... hỗ trợ nhà tuyển dụng giúp tiết kiệm thời gian quản lý, sàng lọc và lựa chọn ứng viên tiềm năng.

Sứ mệnh phát triển thương hiệu bền vững và bệ phóng vươn tầm thế giới

Sứ mệnh của job3s.ai là cung cấp các giải pháp tuyển dụng thông minh và hiệu quả nhờ vào công nghệ AI, giúp nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau nhanh chóng. Việc lọt vào Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia, job3s.ai khẳng định vị thế hàng đầu tại thị trường trong nước, tự tin cạnh tranh với nhiều nền tảng tuyển dụng trên thị trường quốc tế.

Job3s.ai hướng đến sứ mệnh phát triển thương hiệu bền vững và vươn tầm thế giới

Trước giải thưởng Top 10 thương hiệu phát triển bền vững, tháng 4 vừa qua job3s.ai cũng xuất sắc đạt được Giải thưởng Sao Khuê 2024 tại hạng mục A-IoT (Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật).

Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai tự hào nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Thời gian tới, job3s.ai tập trung phát triển hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh nhân văn cao cả. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, job3s.ai hoàn toàn có thể trở thành nền tảng tuyển dụng đa quốc gia uy tín hàng đầu thị trường trong tương lai không xa.

