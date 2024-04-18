Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai tự hào nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai tự hào nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 18/04/2024
Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 vừa được tổ chức vào ngày 13/4 vừa qua tại Nhà hát Quân Đội ở Thủ đô Hà Nội. Tuy là lần đầu tham dự tranh giải nhưng nền tảng tuyển dụng job3s.ai đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật).
Nội dung chính Job3s
  2. Nền tảng tuyển dụng job3s.ai ứng dụng AI được xướng tên trong lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024
  4. Job3s.ai nền tảng tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới
  6. Mục tiêu trở thànhg nền tảng tuyển dụng đa quốc gia
  8. Báo chí đưa tin về sự kiện

Nền tảng tuyển dụng job3s.ai ứng dụng AI được xướng tên trong lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024

Giải thưởng Sao Khuê là giải thưởng dành riêng cho các sản phẩm, dịch vụ mang đến nhiều đóng góp lớn cho ngành công nghệ thông tin và phần mềm của Việt Nam. Đây là giải thưởng được tổ chức và xét duyệt hàng năm bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

Giải thưởng là lời khẳng định cho chất lượng của job3s.ai
Giải thưởng là lời khẳng định cho chất lượng của job3s.ai

Mới đây, ban tổ chức chính thức công bố, Giải thưởng Sao Khuê 2024 tại hạng mục A-IoT chính thức được trao tặng cho nền tảng tuyển dụng job3s.ai. Đây là nền tảng tuyển dụng trực tuyến miễn phí tại Việt Nam có tích hợp công nghệ AI, được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Công nghệ 3S GROUP.

CEO Tony Vũ đại diện job3s.ai nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 hạng mục A-IoT
CEO Tony Vũ đại diện job3s.ai nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 hạng mục A-IoT

Mặc dù lần đầu tiên tranh giải tại một hạng mục khó, nhiều tiêu chuẩn khắt khe như A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật), nhưng nhờ những ưu điểm và hàng loạt tính năng độc quyền, cùng với thành tích vượt bậc về lượng người truy cập khủng, job3s.ai xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để đạt được giải thưởng danh giá lần này.

CEO Tony Vũ của job3s.ai cho biết: “Việc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 ngay từ lần đầu tiên tham dự cho thấy những tiềm năng to lớn của job3s.ai khi ứng dụng hiệu quả công nghệ AI vào lĩnh vực tuyển dụng. Toàn bộ đội ngũ của chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi những nỗ lực cùng hướng đi khác biệt của nền tảng đã và đang được ghi nhận xứng đáng. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và liên tục nghiên cứu cho ra đời nhiều tính năng mới bằng công nghệ AI để tạo nên giải pháp tuyển dụng hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp và ứng viên”.

Job3s.ai nền tảng tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới

Job3s.ai được biết đến là nền tảng tuyển dụng có ứng dụng hơn 20 loại AI được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam. Chính vì thế mà quy trình tuyển dụng thông qua website được tối ưu và tự động hóa, tiết kiệm thời gian cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng.

Giao diện của website được thiết kế thân thiện, đơn giản nên thuận tiện cho người dùng trong thao tác tìm việc làm và đăng tin tuyển dụng.

Công nghệ chính là chìa khóa giúp đội ngũ job3s.ai vượt qua nhiều đối thủ
Công nghệ chính là chìa khóa giúp đội ngũ job3s.ai vượt qua nhiều đối thủ

Trong hơn 20 loại AI được phát triển và ứng dụng, nổi bật nhất có thể kể đến ứng dụng AI vào việc phân tích CV ứng viên. AI sẽ giúp đánh giá thông tin được cung cấp, quản lý hồ sơ và quét để tìm ra các vị trí việc làm phù hợp với ứng viên, giúp họ tăng cơ hội tìm được việc và được nhà tuyển dụng chú ý.

Những tính năng dành cho nhà tuyển dụng cũng được tập trung phát triể giúp nâng cao hiệu quả tuyển dụng. Một số tính năng có thể kể đến như quản lý hồ sơ, CV của ứng viên, quản lý tin tuyển dụng, thông báo khi có ứng viên ứng tuyển…

Đặc biệt nhà tuyển dụng có thể sử dụng tính năng AI gợi ý và hoàn thiện Job Description (JD), giúp tiết kiệm thời gian soạn thảo và đăng tin tuyển dụng. Đây là một trong những tính năng do job3s.ai tiên phong sáng tạo và ứng dụng.

Ngoài ra job3s.ai cũng cung cấp nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến việc làm, cách làm cv xin việc, đơn xin nghỉ việc, hồ sơ xin việc, sơ yếu lý lịch… Các tính năng nổi bật khác như tính lương, lập kế hoạch tiết kiệm, tính lãi suất… cũng được cập nhật liên tục, giúp giải quyết những vấn đề và thắc mắc của ứng viên ngay trên cùng 1 nền tảng.

Chính những tính năng tuyệt vời, nổi trội nhờ việc ứng dụng hơn 20 loại AI đã giúp cho job3s.ai có được sự công nhận từ đội ngũ chuyên gia và cả khách hàng, người dùng hay đối tác.

Xem thêm:

Tung hàng loạt tính năng mới của AI, job3s.ai bùng nổ truy cập từ người dùng

CEO Tony Vũ - Diễn giả đặc biệt tại workshop Kỹ năng linh hoạt giải quyết vấn đề

Mục tiêu trở thànhg nền tảng tuyển dụng đa quốc gia

CEO Tony Vũ của job3s.ai chia sẻ, job3s.ai luôn chú trọng vào công nghệ, không chỉ định hình được hướng đi cho riêng mình mà còn để bắt kịp với xu hướng mới nhất tại Việt Nam và trên thế giới.

Giải thưởng Sao Khuê 2024 (hạng mục A-IoT) như một lời khẳng định những đóng góp quan trọng của job3s.ai trong việc phát triển thị trường tuyển dụng, mang đến nhiều giá trị nhân văn cho xã hội.

Đội ngũ nhân sự tinh anh góp phần làm nên thành công của job3s.ai
Đội ngũ nhân sự tinh anh góp phần làm nên thành công của job3s.ai

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, trong tương lai, job3s.ai chắc chắn sẽ tiến xa hơn, không chỉ trở thành nền tảng tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam mà còn đủ sức vươn ra thế giới, trở thành nền tảng đa quốc gia.

Báo chí đưa tin về sự kiện

Tiền Phong: Lấy AI làm cốt lõi, Job3s.ai vượt qua nhiều đối thủ nặng ký giành Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Dân trí: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai đạt giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Quảng Ninh điện tử: Nền tảng tuyển dụng ứng dụng AI miễn phí Job3s.ai được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Biên Phòng: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Kienthuc.net: tuyển dụng Job3svn được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê

Báo An Giang: Vượt qua nhiều đối thủ, Job3s.ai đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024 ở hạng mục A-IoT - Báo An Giang Online

Báo Đồng Khởi Online: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Vietnamnet: Nền tảng tuyển dụng việc làm Job3s.ai nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Eva: Vượt qua nhiều sản phẩm, Job3s.ai xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 danh giá

Soha: Job3s.ai khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển khi giành Giải thưởng Sao Khuê 2024

Quan đội nhân dân: Job3s.ai xuất sắc giành Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Thanh Hoá: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Hà Giang điện tử: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Đắk Nông: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Đại biểu Nhân dân: Tiên phong ứng dụng AI vào tuyển dụng, Job3s.ai nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 danh giá

Báo Chính phủ: Nền tảng tuyển dụng việc làm trực tuyến đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024 ngay năm đầu tham dự

VTV.VN: Nền tảng tuyển dụng Job3s vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Tuổi trẻ thủ đô: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Thái Nguyên điện tử: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

VNEpress: Nền tảng tuyển dụng Job3s đạt giải Sao Khuê 2024 - Báo VnExpress Kinh doanh

Sức khoẻ đời sống: Job3s.ai được vinh danh ở hạng mục A-IoT của Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Giáo dục và Thời đại Online: Sở hữu loạt ưu điểm nổi bật, Job3s.ai vinh dự đoạt Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Quốc tế: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Đà Nẵng Online: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

CTV News: Vượt qua nhiều đối thủ, Job3s.ai đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024 ở hạng mục A-IoT

Zing News: Job3s.ai nhận giải thưởng Sao Khuê 2024 trong lần đầu tham dự - Thị trường - ZNEWS.VN

Nhân dân: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Người đưa tin: Nền tảng tuyển dụng ứng dụng AI Job3s.ai đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024

Lao động: Job3s.ai nhận giải thưởng Sao Khuê 2024 trong lần đầu tham dự

Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Kinh tế đô thị: Job3s.ai nâng tầm vị thế sau khi nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Phụ Nữ: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Techz: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

CafeF: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

Baoninhbinh.org.vn: Nền tảng tuyển dụng Job3s vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Tinmoi: Ứng dụng hơn 20 loại AI vào tuyển dụng, Job3s.ai chính thức đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024 ở hạng mục A-IoT

Dân Việt: Ứng dụng hơn 20 loại AI vào tuyển dụng, Job3s.ai chính thức đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024

Thời Đại: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Thanh Niên: Job3s.ai giành Giải thưởng Sao Khuê 2024 lần đầu tham dự

Thể thao văn hoá: Đạt giải thưởng Sao Khuê 2024 - Bước đệm giúp Job3s.ai khẳng định sức cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng

Alobacsi: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Công thương: Nền tảng tuyển dụng miễn phí job3s.ai nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Thừa Thiên Huế: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Báo Đại Đoàn Kết: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Kênh 14: Sở hữu công nghệ AI hàng đầu, Job3s.ai đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024 tại lĩnh vực A-IoT

Thể thao 247: Được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2024 danh giá, Job3s.ai tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu

Báo Xây dựng: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Công lý: Job3s.ai vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 danh giá

Phụ Nữ Việt Nam: Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai giành giải thưởng Sao Khuê 2024

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »