Nền tảng tuyển dụng Job3s.ai tự hào nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng job3s .ai ứng dụng AI được xướng tên trong lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024

Giải thưởng Sao Khuê là giải thưởng dành riêng cho các sản phẩm, dịch vụ mang đến nhiều đóng góp lớn cho ngành công nghệ thông tin và phần mềm của Việt Nam. Đây là giải thưởng được tổ chức và xét duyệt hàng năm bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

Giải thưởng là lời khẳng định cho chất lượng của job3s.ai

Mới đây, ban tổ chức chính thức công bố, Giải thưởng Sao Khuê 2024 tại hạng mục A-IoT chính thức được trao tặng cho nền tảng tuyển dụng job3s.ai. Đây là nền tảng tuyển dụng trực tuyến miễn phí tại Việt Nam có tích hợp công nghệ AI, được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Công nghệ 3S GROUP.

CEO Tony Vũ đại diện job3s.ai nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 hạng mục A-IoT

Mặc dù lần đầu tiên tranh giải tại một hạng mục khó, nhiều tiêu chuẩn khắt khe như A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật), nhưng nhờ những ưu điểm và hàng loạt tính năng độc quyền, cùng với thành tích vượt bậc về lượng người truy cập khủng, job3s.ai xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để đạt được giải thưởng danh giá lần này.

CEO Tony Vũ của job3s.ai cho biết: “Việc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 ngay từ lần đầu tiên tham dự cho thấy những tiềm năng to lớn của job3s.ai khi ứng dụng hiệu quả công nghệ AI vào lĩnh vực tuyển dụng. Toàn bộ đội ngũ của chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi những nỗ lực cùng hướng đi khác biệt của nền tảng đã và đang được ghi nhận xứng đáng. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và liên tục nghiên cứu cho ra đời nhiều tính năng mới bằng công nghệ AI để tạo nên giải pháp tuyển dụng hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp và ứng viên”.

Job3s.ai nền tảng tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới

Job3s.ai được biết đến là nền tảng tuyển dụng có ứng dụng hơn 20 loại AI được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam. Chính vì thế mà quy trình tuyển dụng thông qua website được tối ưu và tự động hóa, tiết kiệm thời gian cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng.

Giao diện của website được thiết kế thân thiện, đơn giản nên thuận tiện cho người dùng trong thao tác tìm việc làm và đăng tin tuyển dụng.

Công nghệ chính là chìa khóa giúp đội ngũ job3s.ai vượt qua nhiều đối thủ

Trong hơn 20 loại AI được phát triển và ứng dụng, nổi bật nhất có thể kể đến ứng dụng AI vào việc phân tích CV ứng viên. AI sẽ giúp đánh giá thông tin được cung cấp, quản lý hồ sơ và quét để tìm ra các vị trí việc làm phù hợp với ứng viên, giúp họ tăng cơ hội tìm được việc và được nhà tuyển dụng chú ý.

Những tính năng dành cho nhà tuyển dụng cũng được tập trung phát triể giúp nâng cao hiệu quả tuyển dụng. Một số tính năng có thể kể đến như quản lý hồ sơ, CV của ứng viên, quản lý tin tuyển dụng, thông báo khi có ứng viên ứng tuyển…

Đặc biệt nhà tuyển dụng có thể sử dụng tính năng AI gợi ý và hoàn thiện Job Description (JD), giúp tiết kiệm thời gian soạn thảo và đăng tin tuyển dụng. Đây là một trong những tính năng do job3s.ai tiên phong sáng tạo và ứng dụng.

Ngoài ra job3s.ai cũng cung cấp nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến việc làm, cách làm cv xin việc, đơn xin nghỉ việc, hồ sơ xin việc, sơ yếu lý lịch… Các tính năng nổi bật khác như tính lương, lập kế hoạch tiết kiệm, tính lãi suất… cũng được cập nhật liên tục, giúp giải quyết những vấn đề và thắc mắc của ứng viên ngay trên cùng 1 nền tảng.

Chính những tính năng tuyệt vời, nổi trội nhờ việc ứng dụng hơn 20 loại AI đã giúp cho job3s.ai có được sự công nhận từ đội ngũ chuyên gia và cả khách hàng, người dùng hay đối tác.

Mục tiêu trở thànhg nền tảng tuyển dụng đa quốc gia

CEO Tony Vũ của job3s.ai chia sẻ, job3s.ai luôn chú trọng vào công nghệ, không chỉ định hình được hướng đi cho riêng mình mà còn để bắt kịp với xu hướng mới nhất tại Việt Nam và trên thế giới.

Giải thưởng Sao Khuê 2024 (hạng mục A-IoT) như một lời khẳng định những đóng góp quan trọng của job3s.ai trong việc phát triển thị trường tuyển dụng, mang đến nhiều giá trị nhân văn cho xã hội.

Đội ngũ nhân sự tinh anh góp phần làm nên thành công của job3s.ai

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, trong tương lai, job3s.ai chắc chắn sẽ tiến xa hơn, không chỉ trở thành nền tảng tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam mà còn đủ sức vươn ra thế giới, trở thành nền tảng đa quốc gia.

