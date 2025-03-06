Kế toán nội bộ là gì? Mức lương, mô tả công việc và cơ hội việc làm

1. Kế toán nội bộ là gì? Vai trò của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ cần làm gì?

Kế toán nội bộ (In house Accountant) là bộ phận thực hiện việc kiểm soát, lưu trữ, theo dõi và thống kê các phát sinh tài chính, chứng từ, sổ sách,.. trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo về lợi nhuận hoặc giải quyết thua lỗ của doanh nghiệp.

Kế toán nội bộ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ quản lý sổ sách và giúp doanh nghiệp có những quyết định kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Dưới đây là các vai trò của kế toán nội bộ:

Quản lý chặt chẽ tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bảo đảm vấn đề giao dịch tài chính đầy đủ và chính xác nhằm cung cấp đầy đủ thông tin tài chính cho phòng ban liên quan một cách đúng đắn.

Hỗ trợ quản lý kinh doanh nhằm cung cấp thông tin một cách hiệu quả và chính xác nhất.

Theo dõi hoạt động phân tích những dữ liệu tài chính, đề xuất phương án để giảm thiểu rủi ro cho công ty.

Phân tích chi phí và tiết kiệm ngân sách, hạn chế thiếu hụt ngân sách hiệu quả.

2. Mức lương của việc làm kế toán nội bộ

Theo website tuyển dụng Job3s, mức lương của vị trí kế toán nội bộ tại Việt Nam dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và địa điểm làm việc. Dưới đây là một số thông tin cụ thể:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm kế toán nội bộ Mức lương dao động (VND/tháng) Kế toán nội bộ mới ra trường 6.000.000 - 8.000.000 Kế toán nội bộ (1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Kế toán nội bộ ( 3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Kế toán nội bộ ( trên 5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 25.000.000

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm kế toán nội bộ Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực sinh kế toán nội bộ 4.000.000 - 5.000.000 Nhân viên kế toán nội bộ 8.000.000 - 12.00.000 Chuyên viên kế toán nội bộ 12.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kế toán nội bộ

Mặc dù kế toán nội bộ được phân chia thành nhiều vị trí với các công việc khác nhau nhưng quy trình làm việc chung của kế toán nội bộ đều liên quan tới việc ghi chép các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp với mô tả công việc như sau:

​Kế toán nội bộ cần làm gì? Mô tả công việc của kế toán nội bộ theo hàng ngày

3.1. Công việc chung

Kiểm tra, sắp xếp và bảo quản các loại chứng từ nội bộ an toàn và đảm bảo tính khoa học.

Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp của các loại chứng từ nội bộ.

Các loại chứng từ nội bộ được hạch toán theo đúng quy định

Phối hợp với các bộ phận kế toán khác hoặc phòng ban liên quan.

Lập báo cáo hoạt động nội bộ theo quy định như theo quý/ tháng/ tuần hoặc các công việc phát sinh cần xử lý ngay.

Hoạt động kinh doanh của công ty thường liên quan tới các dữ liệu và chi phí, doanh thu. Kế toán nội bộ cần thống kê và cập nhật số liệu chính xác. Sau đó có thể đề xuất các chiến lược và quan điểm để phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

Lập báo cáo tài chính từ những kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ..

3.2. Công việc theo nhiệm vụ

Tại những doanh nghiệp có quy mô lớn, kế toán nội bộ thường được phân chia thành từng vị trí đảm nhiệm công việc khác nhau để thực hiện tốt công việc:

Kế toán kho:

Lập lên các chứng từ xuất và nhập hàng hóa (2 chiều)

Lập sổ sách, bảng biểu dễ theo dõi và quản lý hàng hóa của kho

Quản lý hàng về kho, hàng xuất kho và tồn kho.

Kế toán thu chi:

Lập nên phiếu thu và chi trong doanh nghiệp

Thực hiện các phiếu thu chi của cán bộ, nhân viên doanh nghiệp.

Quản lý luồng các khoản tiền quỹ, các loại tiền phát sinh khác.

Kế toán thanh toán:

Lập các chứng từ về giấy đề nghị, giấy tạm ứng, thanh toán…

Theo dõi khoản tạm ứng, thanh toán và kiểm soát công nợ cần thiết.

Kế toán tiền lương:

Thực hiện soạn thảo loại hợp đồng lao động.

Xây dựng quỹ lương và cơ chế trả lương, cách thanh toán lương.

Thực hiện các chế độ bảo hiểm cần thiết theo quy định như BHYT, BHXH và bảo hiểm thất nghiệp.

Kế toán bán hàng:

Thu thập tất cả các số liệu mua bán hàng hóa của doanh nghiệp vào phần mềm kế toán.

Lập lên các chứng từ và hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp.

Đưa ra các đề xuất chiết khấu cho khách hàng lâu năm( nếu có)

Tổng kết doanh thu hàng ngày và làm báo cáo liên quan đến bán hàng.

Thực hiện kiểm kê số lượng hàng hóa với thủ kho vào cuối ngày.

Hỗ trợ công việc cùng với kế toán tổng hợp theo yêu cầu.

Kế toán tổng hợp:

Phân loại các chứng từ và cập nhật thông tin dữ liệu theo báo cáo hàng ngày

Báo cáo hoạt động tài chính hàng ngày cho doanh nghiệp.

Phân tích các số liệu và đề xuất việc quản lý tài chính trực tiếp hoặc lãnh đạo công ty.

Kế toán công nợ:

Theo dõi các khoản công nợ thu và phải trả, thêm khoản thanh toán cho khách hàng của doanh nghiệp.

Lên kế hoạch thu hồi công nợ hoặc điều chỉnh thời gian thanh toán dựa trên tình hình thực tế.

Lập các báo cáo liên quan đến công nợ, nợ khó đòi và các khoản phải thu quá hạn.

Kế toán ngân hàng:

Tiến hành mở tài khoản cho khách hàng

Mở tài khoản kế toán cho doanh nghiệp, lập lệnh chi, gửi tiền, séc rút tiền được ủy quyền và thực hiện các giao dịch tài khoản.

Theo dõi dòng tiền qua ngân hàng thông qua các chứng từ giao dịch;

Quản lý tiền của doanh nghiệp khi được gửi tại ngân hàng.

Kế toán trưởng:

Thực hiện giám sát, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các số liệu liên quan đến hoạt động kế toán của doanh nghiệp;

Tư vấn cho giám đốc và ban lãnh đạo công ty về tình hình tài chính và đề xuất các chiến lược phát triển hiệu quả cho doanh nghiệp.

4. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của kế toán nội bộ

Để tìm việc làm kế toán trong doanh nghiệp đặc biệt là vị trí kế toán nội bộ, nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm tốt vai trò công việc của mình.

Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp cần có kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc tốt

Về kiến thức chuyên môn:

Nắm vững nghiệp vụ kế toán: Kế toán nội bộ tốt nghiệp ngành Kế toán hoặc có chứng chỉ nghề Kế toán. Bên cạnh đó, bạn cần nắm vững kiến thức tài chính kế toán, các quy trình làm việc, phương pháp phân tích tài chính, hạch toán chứng từ…... Kế toán nội bộ cần có kiến thức về luật và thuế.

Sử dụng công cụ phần mềm kế toán: Kế toán nội bộ có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán hiệu quả trong việc phân tích dữ liệu, xử lý các giao dịch tài chính và lập báo cáo tài chính,…

Thành thạo tin văn phòng: Kế toán nội bộ sử dụng cơ bản tin học như Microsoft Excel, Word, PowerPoint phục vụ cho việc làm tài liệu và lập báo cáo công việc. Điều này, giúp cho công việc năng suất, hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Khả năng đọc hiểu tốt và giao tiếp cơ bản tiếng Anh, tiếng Trung,.. sẽ giúp kế toán nội bộ tiếp cận được kiến thức mới và có thể làm việc tại công ty nước ngoài, mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn.

Về kỹ năng:

Lập kế hoạch làm việc: Kế toán nội bộ thực hiện rất nhiều đầu mục công việc khác nhau nên việc lập kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đảm bảo đúng thời gian và hiệu quả công việc. Kỹ năng lập kế hoạch mang lại cho kế toán nội bộ tổ chức công việc khoa học hơn với cấp trên, giúp doanh nghiệp đưa ra được quyết định kinh doanh đúng đắn dựa vào việc phân tích chi phí.

Kỹ năng quản lý thời gian: Kế toán nội bộ sử dụng thời gian hiệu quả và phân bổ cho từng công việc hợp lý đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

Trung thực và bảo mật dữ liệu: Các thông tin lưu trữ như số liệu, sổ sách rất nhạy cảm về tài chính doanh nghiệp. Kế toán nội bộ cần làm việc rất cần tới đức tính trung thực và khả năng bảo mật thông tin rất quan trọng đối với hoạt động của công ty.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Kế toán nội bộ là người cần giao tiếp khéo léo, lịch sự và xử lý tình huống tốt để xây dựng được mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp quản lý và khách hàng. Bên cạnh đó, việc giao tiếp tốt sẽ giúp kế toán nội bộ làm việc hiệu quả hơn với bộ phận liên quan để cùng giải quyết tốt công việc.

Tính toán nhạy bén: Kế toán nội bộ cần nhanh nhạy để có thể nắm bắt các con số để kịp thời báo cáo cấp trên. Đồng thời, việc tính toán có độ chính các cao sẽ giúp kế toán tránh được những rủi ro.

Kỹ năng thuyết trình: Kế toán nội bộ cần có khả năng truyền đạt thông tin dễ hiểu và chính xác nhất để tiếp cận được người đối diện. Kế toán cũng phải cần có sự lắng nghe và thấu hiểu để hiểu rõ vấn đề với các bên liên quan trong doanh nghiệp.

Kỹ năng thích ứng:

Môi trường làm việc và chiến lược kinh doanh có thể thay đổi, kế toán nội bộ cần có kỹ năng thích ứng với những thay đổi đó để thực hiện quy trình làm việc, yêu cầu của khách hàng và đối tác kinh doanh hiệu quả.

Ngoài ra, kế toán nội bộ cần có khả năng thích ứng để phù hợp với thay đổi trong quy trình làm việc, yêu cầu khách hàng và các đối tác kinh doanh.

5. Phân biệt kế toán nội bộ và kế toán thuế, kế toán tổng hợp

Phân biệt giữa kế toán nội bộ, kế toán thuế và kế toán tổng hợp để tránh nhầm lẫn

Trong doanh nghiệp, chúng ta rất dễ nhầm lẫn vị trí kế toán nội bộ, kế toán thuế và kế toán tổng hợp với nhau. Nhận biết được sự khác biệt trong 3 vị trí này rất quan trọng. Kế toán thuế chủ yếu tập trung đến phần việc của thuế và có sự liên hệ chặt chẽ với cơ quan thuế. Trong khi đó, kế toán nội bộ tập trung vào việc ghi chép sổ sách, chứng từ và các giao dịch nội bộ của doanh nghiệp. Dưới đây là chi tiết về sự khác nhau giữa kế toán nội bộ, kế toán thuế và kế toán tổng hợp:

Tiêu chí Kế toán nội bộ Kế toán thuế Kế toán tổng hợp Mục đích Quản lý, theo dõi chi tiết tài chính nội bộ để hỗ trợ ra quyết định quản lý. Đáp ứng yêu cầu pháp luật về thuế và tuân thủ quy định của cơ quan thuế. Tổng hợp số liệu kế toán để lập báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác. Đối tượng báo cáo Ban lãnh đạo, quản lý nội bộ công ty. Cơ quan thuế, nhà nước. Ban lãnh đạo công ty và các bên liên quan (nhà đầu tư, ngân hàng...). Chế độ kế toán Linh hoạt, tùy thuộc vào nhu cầu quản lý nội bộ. Tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật về thuế. Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Chứng từ sử dụng Có thể sử dụng thêm chứng từ nội bộ như phiếu thu chi nội bộ, bảng phân tích chi phí. Chứng từ hợp lệ theo quy định pháp luật (hóa đơn GTGT, chứng từ khấu trừ thuế...). Tổng hợp từ chứng từ gốc, bao gồm cả chứng từ nội bộ và hợp pháp theo quy định. Nội dung công việc - Ghi nhận chi tiết hoạt động tài chính. - Phân tích, báo cáo chi phí và khoản doanh thu. - Hỗ trợ lập ngân sách và dự báo tài chính. - Khai báo thuế GTGT, TNDN, TNCN. - Lập báo cáo thuế và quyết toán thuế. - Tổng hợp, đối chiếu số liệu kế toán. - Lập báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh... Báo cáo Báo cáo quản trị nội bộ (không bắt buộc theo mẫu cố định). Báo cáo thuế theo văn bản quy định của cơ quan thuế. Báo cáo tài chính theo mẫu quy định của nhà nước. Độ chính xác số liệu Linh hoạt theo yêu cầu quản lý nội bộ. Chính xác tuyệt đối, tuân thủ quy định pháp luật. Chính xác, đầy đủ và khớp đúng với số liệu tổng hợp của doanh nghiệp. Trách nhiệm Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về tính chính xác và hữu ích của thông tin quản trị. Chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế về tính hợp pháp và chính xác của số liệu thuế. Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo và các cơ quan kiểm toán về tính chính xác của báo cáo tài chính.

6. Cơ hội và thách thức của việc làm kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ mang lại tới nhiều cơ hội việc làm, mức lương hấp dẫn và lộ trình thăng tiến dành cho các bạn theo học ngành kế toán.

Cơ hội:

Cơ hội việc làm dành cho kế toán nội bộ hiện nay ngày càng mở rộng và rất tiềm năng do nhu cầu về quản lý tài chính tăng mạnh trong các doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng kế toán nội bộ trong hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), bởi cần người thống kê và tổng hợp dữ liệu chính xác để quyết định quản lý. Ngoài các doanh nghiệp SMEs thì các tập đoàn lớn cần nguồn lực kế toán nội bộ trong việc phân tích tài chính, dự toán ngân sách và hỗ trợ quản trị chiến lược.

Đặc biệt, kế toán nội bộ cần làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, thương mại, công nghệ thông tin, xây dựng, dịch vụ và bất động sản.Bên cạnh đó, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của kế toán nội bộ cũng rất rõ ràng có thể phát triển từ cấp vị trí nhân viên lên chuyên viên phân tích tài chính, trưởng phòng kế toán nội bộ và có thể vị trí cao là giám đốc tài chính (CFO).

Thách thức:

Chưa đủ nguồn thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phận kế toán thường làm việc với nhiều bên và theo quy trình nên đôi khi phải phụ thuộc vào các bên liên quan như quản lý, nhân viên, nhà cung cấp để thu thập thông tin.

Cập nhật những quy định pháp luật mới để áp dụng vào chính sách của doanh nghiệp cho phù hợp và chính xác.

Mỗi khi công ty/ doanh nghiệp có những biến động hoặc thay đổi như sáp nhập hay mở rộng, thì kế toán nội bộ luôn phải có sự thay đổi linh hoạt để kịp thích ứng.

Thường xuyên giải quyết các nhiệm vụ kế toán phức tạp trong nội bộ doanh nghiệp.A

Theo dõi và phân tích sự cạnh tranh với các đối thủ khác.

Sự chênh lệch giữa kinh nghiệm và kỹ năng sẽ ảnh hưởng tới phương pháp làm việc và chất lượng công việc.

Kết Luận

Kế toán nội bộ là vị trí quan trọng trong việc quản lý tài chính và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp, giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả. Cơ hội việc làm cho kế toán nội bộ rất rộng mở, có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý cấp cao như trưởng phòng kế toán, chuyên viên phân tích tài chính và giám đốc tài chính (CFO). Nếu có nhu cầu tìm việc làm kế toán, bạn có thể cùng theo dõi website tuyển dụng Job3s.ai để tìm hiểu thêm nhé!