Kế toán trưởng là gì? Mức lương, trách nhiệm, quyền hạn và mô tả công việc

1. Kế toán trưởng là gì? Vai trò của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán trong tổ chức doanh nghiệp, chỉ làm việc dưới quyền và báo cáo công việc cho Giám đốc tài chính (CFO), đưa ra các định hướng mới và tham vấn chiến lược cụ thể cho ban lãnh đạo về kế hoạch tài chính và báo cáo tình hình kinh tế của công ty, đặc biệt là liên quan tới lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Kế toán trưởng là vị trí đứng đầu trong bộ phận kế toán nhằm tối ưu hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn về vị trí mà kế toán trưởng đảm nhiệm trong doanh nghiệp, chúng ta cần tìm hiểu rõ vai trò của kế toán trưởng, dưới đây là những vai trò quan trọng:

Quản lý hoạt động của phòng kế toán:

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc điều hành bộ phận kế toán, đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả. Họ sẽ phân công nhiệm vụ theo năng lực và vị trí của từng nhân viên kế toán, đồng thời đánh giá năng lực chuyên môn của họ. Bên cạnh đó, kế toán trưởng còn định hướng đào tạo và đề xuất mức lương phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực trong bộ phận.

Giám sát công tác quyết toán tài chính:

Kế toán trưởng có vai trò thực hiện quyết toán tài chính cuối năm để báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo yêu cầu của ban giám đốc, quyết toán có thể được tiến hành vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Việc thực hiện quyết toán định kỳ giúp lãnh đạo có cái nhìn toàn diện về tài chính, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và phù hợp với thực trạng doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp:

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm để phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, kế toán trưởng cũng phải xử lý các vấn đề phát sinh trong báo cáo và trình bày rõ ràng trước ban giám đốc.

Phân tích và dự báo tài chính:

Dựa trên báo cáo tài chính, kế toán trưởng tiến hành phân tích chi tiết, rõ ràng tình hình tài chính của công ty. Từ đó, thực hiện đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm duy trì sự ổn định tài chính, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Tư vấn tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp:

Với vai trò quan trọng trong quản lý tài chính, kế toán trưởng hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc xây dựng chiến lược tài chính hiệu quả. Thông qua phân tích dữ liệu từ báo cáo tài chính và đề xuất phương án tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng

Tại Điều khoản 55 của Luật kế toán số 88/2015/QH13 đưa ra các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của một kế toán trưởng như sau:

Về trách nhiệm:

Kế toán trưởng có trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động kế toán và tài chính của doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Họ chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành bộ máy kế toán theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo bộ phận kế toán hoạt động hiệu quả và minh bạch.

Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán và chuẩn mực tài chính hiện hành, cho thấy được chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý và giám sát từ cơ quan chức năng.

Về quyền hạn:

Kế toán trưởng có quyền tự chủ trong việc quyết định các vấn đề chuyên môn và nghiệp vụ kế toán, miễn sao làm đúng quy định doanh nghiệp và pháp luật.

Kế toán trưởng được quyền gửi đề xuất bằng văn bản lên người đại diện pháp luật của doanh nghiệp về việc điều chỉnh nhân sự, xét thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ khi có sai phạm.

Kế toán trưởng có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các tài liệu cần thiết để phục vụ công tác kế toán và kiểm soát tài chính.

Đối với người có quan điểm khác với người ra quyết định, kế toán trưởng có thể bảo lưu ý kiến của mình thông qua văn bản chính thức.

Nếu phát hiện hành vi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính – kế toán, họ có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho người đại diện pháp luật của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý phù hợp.

3. Nhiệm vụ của kế toán trưởng cần thực hiện

Nhiệm vụ của một kế toán trưởng thường liên quan tới công việc quản lý, kiểm tra mọi hoạt động tới việc làm kế toán và tài chính trong doanh nghiệp. Một số nhiệm vụ chính của kế toán trưởng như sau:

Tuân thủ đúng quy định pháp luật về kế toán, tài chính trong một tổ chức đơn vị kế toán;

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành bộ máy kế toán theo quy định pháp luật, đảm bảo bộ phận này hoạt động hiệu quả và minh bạch.

Lập báo cáo tài chính phải theo chế độ kế toán và các tiêu chuẩn kế toán hiện hành, phản ánh trung thực và chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kế toán trưởng cần đảm bảo tính chính xác và minh bạch về báo cáo tài chính, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót hoặc gian lận trong công tác kế toán.

Ngoài các nhiệm vụ chính, kế toán trưởng còn thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao cho Giám đốc Tài chính.

Mức lương của việc làm kế toán trưởng phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công việc và khu vực tuyển dụng. Dưới đây là mức lương dao động

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm kế toán trưởng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kế toán trưởng ( 1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 18.000.000 Kế toán trưởng (3-5 năm kinh nghiệm) 18.000.000 - 25.000.000 Kế toán trưởng ( trên 5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 40.000.000

5. Điều kiện để trở thành kế toán trưởng chuyên nghiệp

Theo Khoản 1, Điều 51 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13, để được công nhận là kế toán trưởng, cá nhân cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và tuân thủ quy định pháp luật.

Đạt trình độ chuyên môn về kế toán từ trung cấp trở lên.

Sở hữu chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán tối thiểu 02 năm đối với người tốt nghiệp đại học trở lên và tối thiểu 03 năm đối với người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng.

6. Mô tả công việc của việc làm kế toán trưởng

Kế toán trưởng làm gì? Công việc của họ đảm nhiệm quản lý mọi hoạt động kế toán bao gồm sổ sách, quyết toán, thuế doanh nghiệp

Công việc của kế toán trưởng rất quan trọng nên phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách.. Cụ thể công việc của kế toán trưởng cần thực hiện như sau:

Quản lý bộ phận kế toán:

Soạn thảo các biểu mẫu, tài liệu và chứng từ tài chính theo quy định pháp luật Việt Nam.

Lập kế hoạch công việc và thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ phận kế toán.

Điều phối và giám sát quá trình kiểm kê tài sản, quản lý dòng tiền gắn liền với hoạt động kinh doanh và lợi ích doanh nghiệp theo định kỳ.

Đảm bảo chính xác của sổ sách kế toán:

Thực hiện tính lương và các khoản bảo hiểm cho nhân sự trong công ty.

Kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng, ngân hàng và chủ đầu tư.

Giám sát quy trình ghi chép sổ sách, lập tài liệu kế toán và kiểm kê tài sản của doanh nghiệp.

Lập bảng cân đối kế toán và rà soát báo cáo tài chính để đánh giá tình hình nguồn vốn.

Quản lý, theo dõi việc lưu trữ chứng từ, hóa đơn và tài liệu kế toán theo đúng quy định pháp luật.

Giám sát nhiệm vụ quyết toán:

Quyết toán tài chính thường được thực hiện vào cuối năm, trong đó các khoản thu - chi và kiểm kê tài sản có tác động trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp. Kế toán trưởng cần theo dõi cẩn thận trong quá trình quyết toán, đảm bảo tuân thủ yêu cầu từ ban lãnh đạo bất cứ lúc nào.

Lập báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính là ghi chép lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quý hoặc năm. Theo mỗi giai đoạn của tổ chức doanh nghiệp, kế toán trưởng sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát các kế toán viên thực thi, sau đó trình gửi lên phía ban lãnh đạo hoặc cơ quan kiểm toán khi được yêu cầu..

Phân tích và dự báo nguồn tài chính:

Phân tích và dự báo tài chính là nhiệm vụ quan trọng của kế toán trưởng. Dựa trên tình hình kinh tế - chính trị trong và ngoài nước cùng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán trưởng cần đưa ra dự báo chính xác. Những số liệu này giúp ban lãnh đạo quyết định đầu tư, điều chỉnh ngân sách, quản lý nguồn vốn và dự báo rủi ro để có phương án xử lý kịp thời.

Điều hành và đào tạo nhân viên kế toán:

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý bộ phận kế toán, đảm bảo nhân sự hoàn thành công việc theo yêu cầu chuyên môn. Nhiệm vụ bao gồm phân công công việc phù hợp, giám sát và đánh giá hiệu suất, đồng thời tham gia đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho kế toán viên định kỳ.

Công việc khác liên quan:

Kế toán trưởng chịu nhiều áp lực công việc tùy theo quy mô doanh nghiệp. Ngoài nhiệm vụ chính, họ có thể thực hiện giao dịch vay tín dụng, đề xuất cải tiến quy trình kế toán, tổ chức họp nội bộ và tham gia các cuộc họp với ban lãnh đạo khi cần.

7. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của kế toán trưởng

Vị trí kế toán này đòi hỏi ứng viên cần có những kiến thức chuyên môn và kỹ năng tốt để đáp ứng công việc

Kế toán trưởng là vị trí mà nhiều người trong ngành kế toán hướng tới. Để đảm nhận vai trò quan trọng này, bạn cần trang bị và rèn luyện các kỹ năng sau:

Trình độ chuyên môn cao: Kế toán trưởng cần có kiến thức sâu rộng về lập báo cáo, phân tích tài chính và thống kê, tích lũy qua quá trình học tập và làm việc.

Am hiểu pháp luật: Hiểu rõ các quy định về thuế, đất đai, lao động, bảo hiểm để đảm bảo hoạt động kế toán tuân thủ pháp luật.

Thành thạo tin học và ngoại ngữ: Sử dụng tốt Excel và các phần mềm kế toán, cùng với khả năng giao tiếp tiếng Anh để làm việc với đối tác và nhân sự quốc tế.

Tư duy logic: Làm việc với số liệu và tính toán đòi hỏi tư duy toán học và khả năng phân tích chặt chẽ.

Cẩn thận và trung thực: Kế toán viên phải tỉ mỉ, chính xác trong xử lý dữ liệu tài chính để tránh sai sót.

Chịu áp lực, quản lý thời gian tốt: Công việc kế toán trưởng có khối lượng lớn, đặc biệt vào cuối tháng hoặc cuối năm, đòi hỏi ứng viên cần có khả năng sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành công việc hiệu quả.

8. Phân biệt vị trí kế toán trưởng và trưởng phòng kế toán

Mặc dù cả hai vị trí đều làm việc trong vị trí trong ngành kế toán, nhưng Kế toán trưởng thường đảm nhiệm vai trò chiến lược và tổng hợp toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp, còn Trưởng phòng kế toán tập trung vào quản lý hoạt động hàng ngày và giám sát các nghiệp vụ trong phạm vi phòng ban của mình. Dưới đây là bảng so sánh giữa vị trí Kế toán trưởng và Trưởng phòng kế toán:

Tiêu chí Kế toán trưởng Trưởng phòng kế toán Vị trí trong tổ chức - Thường là vị trí cao cấp, đứng đầu bộ phận kế toán của doanh nghiệp. - Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo tài chính cấp cao. - Là người đứng đầu một phòng ban trong bộ phận kế toán. - Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng hoặc Ban giám đốc về hoạt động của phòng. Nhiệm vụ chính - Lập và kiểm soát hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp. - Định hướng chiến lược tài chính, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. - Quản lý công việc hằng ngày của phòng kế toán. - Phối hợp thực hiện các báo cáo, ghi chép và kiểm tra số liệu kế toán theo đúng quy định. Yêu cầu trình độ chuyên môn - Có trình độ chuyên môn cao (có thể là chứng chỉ kế toán, CPA, ACCA). - Kinh nghiệm quản lý và định hướng chiến lược tài chính lâu năm. - Cần có kiến thức chuyên môn vững về kế toán. - Kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, xử lý nghiệp vụ kế toán hàng ngày và kiểm soát nội bộ. Quyền hạn và trách nhiệm - Quyết định các chính sách, quy định kế toán, kiểm soát và phân tích tài chính. - Có quyền truy cập và xử lý các thông tin tài chính quan trọng. - Thực hiện theo các chỉ đạo từ Kế toán trưởng. - Có quyền kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nhân viên trong phòng kế toán nhằm đảm bảo nghiệp vụ được thực hiện chính xác. Mối quan hệ làm việc - Là cầu nối giữa Ban giám đốc và bộ phận kế toán. - Thường phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính. - Là người điều phối và quản lý nhóm nhân viên kế toán trong phòng. - Liên hệ trực tiếp với Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan khi cần thiết.

9. Cơ hội và thách thức của việc làm kế toán trưởng

Kế toán trưởng luôn có cơ hội phát triển về việc làm, lộ trình thăng tiến cao nhưng vị trí này phải đối mặt với nhiều thách thức do ngành khá đặc thù

Cơ hội:

Để trở thành kế toán trưởng, ứng viên phải trải qua một lộ trình rất rõ ràng từ vị trí thấp nhất là thực tập sinh đến vị trí kế toán bộ phận, kế toán tổng hợp rồi cuối cùng là kế toán trưởng. Họ là người tích lũy rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng tốt, đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Vị trí này có thể thăng tiến lên các vị trí cấp cao như: Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Điều hành (CEO). Đặc biệt, nếu đi sâu vào lĩnh vực kế toán - tài chính có thể đứng ở vị trí Kiểm toán viên cấp cao, được làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia.

Thách thức:

Áp lực trách nhiệm:

Kế toán trưởng không được phép sai sót trong báo cáo tài chính, vì chỉ một con số lệch cũng có thể ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Nếu xảy ra lỗi, họ là người chịu trách nhiệm chính.

Áp lực công việc:

Với vị trí quản lý, khối lượng công việc ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Ngoài việc thu thập, tổng hợp số liệu, kế toán trưởng còn phải lập báo cáo tài chính và trình lên các cơ quan chức năng cũng như ban lãnh đạo, đòi hỏi khả năng làm việc dưới áp lực cao và đúng thời hạn.

Áp lực từ sự tín nhiệm:

Với trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm, kế toán trưởng thường được ban lãnh đạo tin tưởng. Tuy nhiên, sự tín nhiệm này cũng đi kèm trách nhiệm lớn, buộc họ phải tỉ mỉ và cẩn trọng trong mọi hoạt động kế toán để tránh sai sót gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Áp lực pháp lý:

Kế toán trưởng không chỉ đảm bảo sổ sách minh bạch mà còn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Ngoài giám đốc, họ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giao dịch, chứng từ kế toán, đòi hỏi sự hiểu biết sâu về luật doanh nghiệp và kế toán.

Kết Luận

Kế toán trưởng là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm cao nhất về công tác tài chính – kế toán. Người đảm nhận vị trí này không chỉ cần có chuyên môn vững vàng, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm thực tiễn.