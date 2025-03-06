Kế toán kho là gì? Mức lương và mô tả công việc

1. Kế toán kho là gì? Vai trò của kế toán kho

Kế toán kho là vị trí có nhiệm vụ theo dõi và kiểm tra quá trình xuất hàng hóa, kiểm soát lượng hàng tồn trong kho. Ngoài ra, kế toán kho đảm nhiệm công việc xuất giấy tờ, các loại chứng từ hàng hóa để đảm bảo số lượng, hạn chế thất thoát hàng hóa.

Kế toán kho đảm nhiệm công việc liên quan tới ghi chép, kiểm soát và lập báo cáo hàng hóa

Vai trò của việc làm ngành kế toán kho rất rõ ràng gồm có đầu mục công việc chính: quản lý, kiểm soát và ghi nhận hàng hóa với số liệu chính xác. Cụ thể như sau:

Thu nhận, phân loại và theo dõi số lượng hàng hóa:

Kế toán kho cần ghi chép, thống kê và phân loại hàng hóa trong kho đúng tiêu chuẩn và quy định bao gồm việc xác định đơn vị đo lường, mã đơn hàng, mô tả tình trạng và các thông tin liên quan khác của hàng hóa.

Thực hiện quá trình giao dịch hàng hóa:

Kế toán kho thực hiện việc xử lý giao dịch hàng hóa như: nhập và xuất kho, vận chuyển kho hàng, kiểm kê hàng hóa còn tồn đọng. Đảm bảo được các dữ liệu nhập hệ thống kế toán chính xác nhất.

Kiểm tra tồn kho theo định kỳ:

Hàng tháng, kế toán kho sẽ kiểm tra hàng hóa tồn kho theo 2 định kỳ: đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp để giúp việc quản lý nhập xuất hàng hóa luôn chuẩn xác, cân bằng số lượng hàng thực tế và dữ liệu thông tin kế toán.

Thẩm định giá trị của hàng tồn kho:

Đánh giá chất lượng hàng tồn kho trong hệ thống kế toán, áp dụng phương pháp định giá FIFO, LIFO hoặc giá trị trung bình.

Lập kế hoạch báo cáo tài chính:

Bộ phận kế toán kho cung cấp số lượng hàng tồn kho để cho bộ phận kế toán tổng hợp báo cáo tài chính của công ty. Thông tin này bao gồm chất lượng hàng tồn kho, số lượng hàng tồn kho và thông tin khác.

Mức lương của kế toán kho cũng khá hấp dẫn tuy nhiên mức lương này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, môi trường làm việc, vị trí, địa điểm làm việc. Dưới đây là lương kế toán kho dao động trung bình mà Job3s cập nhật:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm kế toán kho Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kế toán kho mới ra trường 5.000.000 - 8.000.000 Kế toán kho ( 1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 12.000.000 Kế toán kho ( 3-5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 18.000.000 Kế toán kho ( trên 5 năm kinh nghiệm) 18.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm kế toán kho Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực sinh kế toán kho 3.000.000 - 4.000.000 Nhân viên kế toán kho 10.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên kế toán kho 12.000.000 - 20.000.000 Trưởng nhóm 20.000.000 - 30.000.000

3. Nhiệm vụ của kế toán kho cần thực hiện

Nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện của kế toán kho trong giai đoạn xuất - khẩu hàng khóa

Bên cạnh vai trò quan trọng mà kế toán kho đảm nhiệm, thì nhiệm vụ của họ gồm theo dõi và ghi chép chính xác tới việc xuất nhập kho hàng hóa. Cụ thể:

Trách nhiệm của kế toán kho ghi nhận và kiểm tra các hoạt động liên quan đến hàng hóa xuất nhập kho một cách chi tiết và chính xác.

Quản lý việc nhập- xuất hàng hóa, thống kế số lượng và kiểm soát chất lượng hàng hóa để tuân thủ đúng quy định.

Xử lý các nghiệp vụ liên quan tới chứng từ ra và vào trong kho, thực hiện bằng cách lập chứng từ, nhập chi tiết thông tin lên hệ thống.

Thường xuyên theo dõi số lượng hàng tồn kho bằng cách kiểm kê hàng, từ đó đề xuất phương án quản lý hàng hóa đúng với mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo tổng hợp tình trạng của kho hàng lên cấp quản lý theo thời gian nhất định.

Thực hiện đầy đủ và chi tiết các khoản chi phí, thuế theo quy định pháp luật khi doanh nghiệp cần.

4. Mô tả công việc của việc làm kế toán kho

Kế toán kho làm gì? Công việc của kế toán thực hiện theo quy trình và xử lý theo yêu cầu nếu có

Công việc của kế toán kho thực hiện sẽ không quá phức tạp như kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế. Bởi vì, kế toán kho thực hiện trong việc quản lý hàng hóa doanh nghiệp, trong khi đó kế toán tổng hợp và kế toán ngân hàng thường xuyên tiếp xúc với những con số, giấy tờ, hóa đơn và những thủ tục liên quan tới quy định pháp luật. Dưới đây là mô tả công việc của một nhân viên kế toán kho sẽ cần làm:

Công việc chung của kế toán kho:

Thực hiện phân tích báo cáo liên quan tới hàng tồn kho để phát hiện những sai sót trong quá trình lưu trữ, vận chuyển, sắp xếp,.. đối với hàng hóa tồn kho.

Kiểm soát các vấn đề phát sinh và cập nhật số liệu hàng hóa đã sử dụng và đang lưu trữ trên hệ thống để dễ nắm bắt.

Quản lý tài liệu, sổ sách ghi tình trạng hàng hóa. Chịu trách nhiệm về việc chuyển dữ liệu vào sổ cái ghi chép hàng tồn kho và đối soát với thực tế số lượng hàng trong kho.

Thực hiện việc bảo quản và sắp xếp hàng hóa trong kho khoa học, tránh việc hỏng hóc và thiệt hại.

Phân tích chi phí chung và chi phí phát sinh của công ty để có những điều chỉnh tốt nhất mang lại hiệu quả cho kế toán.

Thực hiện công việc khác có liên quan tới kế toán kho.

Công việc hàng ngày:

Hàng ngày, bộ phận kế toán cần kiểm kê hàng hóa bao gồm: số lượng các loại vật tư, tình trạng trữ lượng và lập báo cáo lên cấp trên.

Quản lý các loại giấy tờ: Kiểm tra toàn bộ các loại hóa đơn, chứng từ và phiếu xuất nhập kho hàng để thuận tiện cho việc làm thanh toán và phục vụ việc kiểm tra.

Xem xét sổ sách: So sánh số liệu ghi trên sổ với thực tế để phát hiện kịp thời, khắc phục sai sót.

Sắp xếp kho hàng: Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng, thuận tiện cho việc kiểm kê và nhập dữ liệu.

Công việc hàng tháng:

Thống kế và tổng hợp hàng hóa: Các con số về hàng hóa được tổng hợp lại vào báo cáo cuối tháng rồi gửi lên cấp trên.

Thanh toán, hạch toán các khoản chi phí: Phân bổ các khoản chi phí nhập và lưu kho vào các tài khoản kế toán.

Kiểm tra lần nữa các loại chứng từ xem có khớp với thực tế hàng hóa trong kho.

Lập báo cáo tồn kho cuối tháng để gửi lên phòng kế toán tổng hợp và cấp lãnh đạo theo dõi.

5. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của kế toán kho

Mặc dù kế toán kho không quá phức tạp như vị trí kế toán khác. Tuy nhiên, để trở thành một kế toán kho giỏi với mức lương cao thì đòi hỏi ứng viên cần nắm rõ kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp. Dưới đây là một số những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết:

Kế toán kho bắt buộc ứng viên nắm chắc quy trình quản lý kho hàng và có một số kỹ năng phù hợp

Nắm chắc kiến thức chuyên môn: Kế toán kho nắm được quy trình quản lý kho, nguyên tắc kiểm kê xuất và nhập kho cũng như các phương pháp đánh giá tồn kho. Bên cạnh đó, hiểu được các quy định kế toán liên quan tới kho vật tư nhằm xử lý các tài liệu và giao dịch một cách chính xác.

Thành thạo tin học văn phòng: Tin học văn phòng như sử dụng các công cụ như Excel, Word phục vụ cho việc thống kê hàng hóa hàng ngày. Đây là kỹ năng không thể thiếu đối với một kế toán kho.

Sử dụng phần mềm kế toán: Hiện này, thời đại công nghệ 4.0, các doanh nghiệp đăng ký sử dụng phần mềm kế toán từ các nhà cung cấp phần mềm uy tín và chất lượng lớn tại Việt Nam nhằm tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu quả công việc. Chính vì thế, khi còn học tại trường đào tạo, các sinh viên cần làm quen phần mềm kế toán trước khi đi làm thực tế.

Khả năng sắp xếp công việc: Công việc của kế toán kế toán kho phải đối mặt với rất nhiều loại giấy tờ cụ thể: các loại hóa đơn, chứng từ, đối chứng số liệu hàng ngày nên khối lượng công việc rất lớn. Chính vì vậy, kỹ năng sắp xếp công việc khoa học rất quan trọng để giảm thiểu việc bị tồn đọng gây thiệt hại về hàng hóa lẫn chứng từ.

Tập trung cao và luôn cẩn thận: Hàng ngày, kế toán kho luôn phải tiếp cận nhiều loại chứng từ và số liệu,..… đòi hỏi việc tập trung cao độ và sự tỉ mỉ là rất cần thiết. Bởi vì, chỉ cần 1 lỗi nhỏ thôi là cả quá trình về sau đều bị sai sót.

Hiểu và nắm rõ về thuế và quy định pháp luật: Kế toán kho nắm rõ về quy định thuế và pháp luật liên quan xuất - nhập kho, nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. Kế toán kho thường xuyên phải đối mặt với thanh tra thuế từ cơ quan thuế khi xuất - nhập hàng hóa. Nắm chắc kiến thức về pháp luật sẽ giúp kế toán kho chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cần thiết cho quá trình cơ quan thuế thanh tra.

Kỹ năng giải quyết vấn đề:

Kế toán kho luôn gặp phải tình trạng không khớp về số lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa tồn hoặc thậm chí thông tin giao dịch trong hệ thống kế toán. Cho nên, khả năng giải quyết vấn đề luôn giúp kế toán kho phát hiện nhanh chóng nguyên nhân và tìm ra phương pháp điều chỉnh thông tin nhanh chóng và chính xác của dữ liệu.

Đôi khi là nhập sai số lượng, giá bán và các lỗi tính toán. Kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ khắc phục các sai sót này, đảm bảo thông tin về kế toán và tồn kho được cập nhật chính xác.

6. Phân biệt kế toán kho và thủ kho

Trong doanh nghiệp, khi làm việc liên quan tới kho vân thì có 2 vị trí rất hay dễ nhầm lẫn đó là kế toán kho và thủ kho. Đối với kế toán kho đảm nhận việc ghi nhận và báo cáo tình trạng trong kho, còn với thủ kho thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng hóa trong kho. Mặc dù 2 vị trí đóng vai trò quan trọng với doanh nghiệp, nhưng 2 vị trí lại có sự khác biệt trong nhiệm vụ và hoạt động công việc khác nhau. Dưới đây là chi tiết sự khác biệt:

Tiêu chí Kế toán kho Thủ kho Vai trò Theo dõi, ghi nhận và báo cáo tài sản, hàng hóa trong kho theo quy định kế toán. Quản lý hoạt động nhập, xuất, sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho. Trách nhiệm Đảm bảo dữ liệu kế toán về hàng hóa chính xác, minh bạch và đầy đủ. Kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo quy trình xuất nhập đúng quy định. Công việc chính Cập nhật số liệu về nhập, xuất, tồn kho; lập báo cáo tài chính liên quan đến kho. Kiểm tra, tiếp nhận, lưu trữ, sắp xếp và điều phối hàng hóa trong kho. Quyết định Đưa ra quyết định liên quan đến phương pháp hạch toán, định giá hàng tồn kho. Quyết định về cách thức sắp xếp, bảo quản, vận chuyển hàng hóa trong kho. Kiến thức yêu cầu Hiểu biết về kế toán kho, chuẩn mực kế toán và quy trình lập báo cáo. Nắm rõ quy trình quản lý kho, kỹ thuật bảo quản hàng hóa và an toàn kho bãi. Liên kết công việc Phối hợp với kế toán tổng hợp và các phòng ban tài chính để đảm bảo số liệu chính xác. Làm việc với bộ phận mua hàng, bán hàng, vận chuyển để đảm bảo hoạt động kho vận trơn tru. Trách nhiệm pháp lý Chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo tài chính, tuân thủ quy định kế toán. Đảm bảo thực hiện đúng quy định về an toàn kho, bảo mật và quản lý hàng hóa.

7. Các loại mã tài khoản mà kế toán kho cần biết

Nhóm tài khoản hàng tồn kho thuộc danh mục tài sản ngắn hạn, được quy định chi tiết theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Đây là hệ thống tài khoản quan trọng mà kế toán kho cần nắm vững để đảm bảo ghi nhận, kiểm soát và báo cáo chính xác về hàng tồn kho trong doanh nghiệp.

TK 151 - Hàng mua đang đi đường: Ghi nhận giá trị hàng hóa doanh nghiệp đã đặt mua nhưng chưa về đến kho hoặc chưa được tiếp nhận đến kho chính thức.

TK 152 - Nguyên liệu và vật liệu: Ghi nhận các giá trị các nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất hoặc kinh doanh.

TK 153 - Công cụ, dụng cụ: Theo dõi giá trị của các công cụ, dụng cụ được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc góp vốn, cho thuê.

TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang: Ghi nhận chi phí đã phát sinh trong quá trình sản xuất nhưng chưa hoàn thành hoặc chưa phân bổ hết.

TK 155 - Thành phẩm: Dùng để theo dõi giá trị của thành phẩm đã hoàn thiện, giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí và lập kế hoạch tiêu thụ hiệu quả.

TK 156 - Hàng hóa: Ghi nhận các mặt hàng doanh nghiệp mua vào để bán hoặc lưu kho, phục vụ hoạt động thương mại.

TK 157 - Hàng gửi đi bán: Theo dõi giá trị hàng hóa, thành phẩm đã được gửi đi cho khách hàng, đại lý nhưng chưa hoàn tất giao dịch.

TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế: Ghi nhận giá trị hàng hóa được lưu trữ tại kho bảo thuế, phục vụ xuất nhập khẩu theo quy định.

Việc hiểu rõ các tài khoản hàng tồn kho giúp kế toán kho kiểm soát chặt chẽ tài sản doanh nghiệp và đảm bảo tính chính xác trong hạch toán kế toán.

8. Cơ hội và thách thức của việc làm kế toán kho

Đây là vị trí kế toán mang lại kiến thức nền tảng để có cơ hội phát triển ở những ngành kế toán có nhiệm vụ phức tạp hơn

Nghề kế toán kho là một vị trí công việc cơ bản so với nhiều vị trí kế toán cần đòi hỏi chuyên môn sâu và cần nhiều năm kinh nghiệm. Công việc này rất phù hợp với các bạn sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp. Dưới đây là những cơ hội và thách thức đối với ứng viên đảm nhiệm vị trí kế toán kho:

Cơ hội:

Cơ hội mở rộng hơn trong lĩnh vực kế toán: Làm việc trong vai trò kế toán kho giúp xây dựng nền tảng vững chắc về nghiệp vụ kế toán, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống kế toán doanh nghiệp và quy trình quản lý hàng tồn kho.

Thăng tiến lên các vị trí quản lý: Từ kế toán kho, nhân sự có thể phát triển lên các vị trí cao hơn như kế toán trưởng, trưởng bộ phận kế toán hoặc quản lý kho, nơi họ chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát và tối ưu hóa hoạt động quản lý hàng hóa.

Cơ hội làm nhiều ở ngành công nghiệp: Kế toán kho đóng vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, thương mại, bán lẻ, logistics và dịch vụ, mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn và linh hoạt cho người lao động.

Tiềm năng tăng thu nhập: Việc tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ kế toán hiện đại có thể giúp kế toán kho cải thiện mức lương và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai..

Thách thức:

Kiểm soát hàng tồn kho phức tạp: Kế toán kho phải quản lý nhiều loại hàng hóa với đặc điểm, đơn vị đo lường và phương thức nhập xuất khác nhau. Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình nội bộ đòi hỏi sự chính xác và chặt chẽ trong việc theo dõi, ghi nhận và kiểm soát hàng hóa.

Áp lực về thời gian và độ chính xác: Công việc kế toán kho yêu cầu cập nhật số liệu kịp thời trong những khung thời gian gấp rút, đồng thời đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong từng giao dịch. Điều này đòi hỏi kỹ năng quản lý thời gian, tập trung cao độ và khả năng xử lý công việc nhanh chóng nhưng hiệu quả.

Thích ứng với sự đổi mới công nghệ: Hiện nay, ngành kế toán kho ứng dụng các phần mềm quản lý hiện đại và hệ thống tự động hóa. Vì vậy, kế toán kho cần liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất.

Kết Luận

Kế toán kho là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, đảm nhiệm vai trò ghi nhận, kiểm tra và lập báo cáo toàn bộ hoạt động nhập – xuất – tồn kho, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm kế toán kho, hãy truy cập ngay Job3s.ai – nền tảng tuyển dụng uy tín, cung cấp hàng nghìn cơ hội việc làm hấp dẫn từ các doanh nghiệp lớn nhé!