Môi giới bất động sản là gì? Mức lương & hoa hồng

1. Môi giới bất động sản là gì?

Trong tiếng Anh, môi giới bất động sản được gọi là Real estate agent

Môi giới bất động sản là việc làm “trung gian” cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại hoặc cho thuê mua bất động sản (Theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014).

Môi giới bất động sản không chỉ là người kết nối giữa các bên trong giao dịch, mà còn đóng vai trò rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản thông qua việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và đảm bảo tính minh bạch.

2. Mức lương & hoa hồng của môi giới BĐS

Mức hoa hồng của môi giới bất động sản giao động từ 2 – 5% giá trị sản phẩm

Mức lương cơ bản của nhân viên môi giới bất động sản tương đối thấp, mức lương này ở công ty thường giao động trong khoảng 3.000.000 - 5.000.000 (VNĐ/tháng), một số công ty còn không có lương cơ bản.

Tuy nhiên, mức hoa hồng hay phí môi giới của những giao dịch thành công tương đối cao, giao động từ 2 – 5% giá trị sản phẩm. Do đó, thu nhập của nhân viên môi giới bất động sản khá đa dạng, phụ thuộc nhiều vào hoa hồng sản phẩm bán được, nếu bán được thì mức lương càng cao. Đương nhiên, điều này, còn đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực của từng nhân viên, kèm theo yếu tố may mắn.

3. Mô tả công việc của môi giới bất động sản

Công việc của môi giới bất động sản bao gồm việc tư vấn, đàm phán, hỗ trợ các thủ tục liên quan đến pháp lý

Nhân viên môi giới bất động sản là người đóng vai trò trung gian, kết nối người mua và người bán hoặc người thuê và người người cho thuê bất động sản. Công việc của họ không chỉ bao gồm việc tư vấn, đàm phán mà còn giúp khách hàng hoàn tất các thủ tục giao dịch và pháp lý liên quan đến bất động sản đó như:

Tìm kiếm khách hàng : Tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng bằng cách tiếp cận khách hàng qua các kênh truyền thông, quảng cáo hoặc mạng lưới quan hệ cá nhân.

Tư vấn bất động sản : Cung cấp thông tin, tư vấn về các sản phẩm bất động sản cho khách hàng bao gồm mua, bán, cho thuê để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp.

Đưa khách hàng tham quan : Dẫn khách hàng đi tham quan và xem các bất động sản phù hợp với yêu cầu của họ. Sau đó, giới thiệu cho khách hàng biết về các đặc điểm, tiện ích và tiềm năng của bất động sản.

Đàm phán và thương lượng : Thực hiện các cuộc đàm phán giữa bên mua và bên bán hoặc bên thuê và bên cho thuê, đảm bảo các thỏa thuận đạt được lợi ích tối ưu cho tất cả các bên.

Hỗ trợ thủ tục pháp lý : Giúp khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ pháp lý cần thiết cho giao dịch. Đồng thời, hướng dẫn khách hàng về các quy trình liên quan đến mua bán, cho thuê bất động sản.

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ với khách hàng để xử lý các vấn đề phát sinh sau giao dịch. Cung cấp dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch tiếp theo.

4. Ưu điểm và nhược điểm của nghề môi giới BĐS

Nghề môi giới mang lại sự linh hoạt trong công việc, dễ dàng điều chỉnh lịch trình làm việc của mình

Nghề môi giới bất động sản có ưu điểm là thu nhập tiềm năng cao, linh hoạt về thời gian. Tuy nhiên, nhược điểm của công việc này là cạnh tranh gay gắt, cùng với áp lực công việc và rủi ro pháp lý.

Ưu điểm

Không cần bằng cấp : Hiện nay, thị trường bất động sản đang phát triển mạnh, có nhu cầu về nguồn nhân lực rất lớn. Do đó, các công ty thường không yêu cầu ứng viên phải có bằng cấp cao. Thay vào đó, họ sẽ tổ chức các khóa đào tạo để bạn có thể học hỏi và lấy chứng chỉ hành nghề, giúp bạn dễ dàng gia nhập ngành mà không cần phải qua nhiều rào cản.

Mức thu nhập cao : Nghề môi giới bất động sản thường có thu nhập rất hấp dẫn, đặc biệt là khi các giao dịch thành công. Hoa hồng có thể dao động từ 2 - 5% tùy theo giá trị của bất động sản giao dịch, vì vậy thu nhập của một môi giới có thể rất cao nếu làm việc hiệu quả.

Môi trường làm việc linh động : Nghề môi giới mang lại sự linh hoạt trong công việc, dễ dàng điều chỉnh lịch trình làm việc của mình. Thay vì phải ngồi làm việc cố định tại văn phòng, bạn có thể làm việc từ xa. Do đó, đây là môi trường làm việc phù hợp cho những người không thích gò bó.

Mở rộng các mối quan hệ: Môi giới bất động sản giúp bạn gặp gỡ nhiều người, mở mang tầm nhìn và xây dựng được tệp khách hàng tiềm năng.. Việc mở rộng các mối quan hệ không chỉ hỗ trợ bạn trong công việc mà còn có thể mở ra các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Khó khăn

Áp lực công việc : Đối với những người mới vào nghề, bạn sẽ phải đối mặt với áp lực lớn về việc thiếu kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành. Việc không có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư vào quảng cáo hay thiếu các mối quan hệ sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút và tư vấn khách hàng.

Áp lực tài chính : Khi không có giao dịch thành công, bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề tài chính. Bởi, mức lương cơ bản trong nghề môi giới bất động sản không quá cao và việc thiếu thu nhập ổn định có thể gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày.

Những tình huống không mong muốn: Nghề môi giới bất động sản không thiếu những tình huống éo le như bị đối thủ cạnh tranh sử dụng chiêu trò để lôi kéo khách hàng, nỗ lực tư vấn nhưng khách hàng lại quyết định từ chối vào phút cuối hay các vấn đề bất cập liên quan đến thủ tục pháp lý, nên bạn cần phải tập làm quen với những vấn đề này.

5. Các loại hình môi giới bất động sản hiện nay

Môi giới bất động sản được chia làm 2 hình thức là môi giới độc quyền và môi giới tự do

Hiện nay, môi giới bất động sản được chia làm 2 hình thức: Môi giới độc quyền và môi giới tự do. Mỗi hình thức đều có những đặc điểm riêng biệt, phù hợp với nhu cầu và mục kích khác nhau của khách hàng.

Môi giới tự do là hình thức môi giới bất động sản mà bên được môi giới có thể ủy quyền cho nhiều công ty môi giới bất động sản thực hiện hoạt động môi giới. Môi giới độc quyền là hình thức môi giới bất động sản mà bên được môi giới chỉ ủy quyền cho một công ty môi giới bất động sản thực hiện hoạt động môi giới. Cụ thể:

Tiêu chí Môi giới độc quyền Môi giới tự do Phạm vi Tiếp thị và quảng bá độc quyền cho một hay một nhóm bất động sản Linh hoạt trong việc làm việc với nhiều chủ sở hữu và dự án khác nhau. Trách nhiệm Chịu trách nhiệm chính trong việc tư vấn, tiếp thị và bán dự án. Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và giới thiệu khách hàng đến chủ sở hữu bất động sản. Hợp tác Có thể hợp tác với các môi giới khác để chia sẻ hoa hồng. Làm việc độc lập, không bị ràng buộc với một dự án duy nhất. Thu nhập Thu nhập ổn định, phụ thuộc vào quy mô và tiến độ dự án. Thu nhập không ổn định, phụ thuộc vào số lượng và giá trị giao dịch. Hoa hồng Hoa hồng có thể được chia sẻ với các môi giới khác, tùy vào thỏa thuận. Hoa hồng thu được từ mỗi giao dịch thành công. Khả năng phát triển Thường có cơ hội phát triển lâu dài trong một dự án lớn. Có thể phát triển nhanh và đa dạng từ nhiều nguồn khách hàng khác nhau. Mức độ tự do Ít tự do hơn, vì môi giới phải tập trung vào một dự án duy nhất. Rất linh hoạt, có thể tự do chọn lựa dự án và khách hàng.

Tóm lại:

Môi giới độc quyền phù hợp với những người muốn làm việc ổn định và gắn bó lâu dài với một dự án, có sự hỗ trợ từ chủ đầu tư.

Môi giới tự do thích hợp với những người muốn có sự linh hoạt và có thể làm việc với nhiều dự án khác nhau, nhưng thu nhập không ổn định và cần phải tự tìm kiếm khách hàng.

6. Các dịch vụ môi giới bất động sản phổ biến

Hiện nay, Các dịch vụ môi giới bất động sản khá đa dạng

Các dịch vụ môi giới bất động sản khá đa dạng và có thể được chia thành nhiều loại khác nhau tùy vào nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là một số dịch vụ môi giới bất động sản phổ biến:

Tư vấn pháp lý : Cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý trong giao dịch bất động sản, giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Định giá bất động sản : Xác định giá trị thị trường của bất động sản tại một thời điểm cụ thể, hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định mua bán hoặc đầu tư chính xác.

Đấu giá bất động sản : Tổ chức và quản lý các phiên đấu giá bất động sản, đảm bảo quy trình minh bạch và công bằng cho tất cả các bên tham gia.

Quản lý tiếp thị dự án : Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược tiếp thị cho dự án bất động sản, nhằm thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Quảng cáo bất động sản : Sử dụng các kênh truyền thông để quảng bá thông tin về bất động sản, giúp sản phẩm tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Tư vấn đầu tư kinh doanh: Hỗ trợ khách hàng phân tích và đánh giá các cơ hội đầu tư bất động sản, đưa ra lời khuyên phù hợp với mục tiêu và khả năng tài chính của họ.

7. Điều kiện hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện hành nghề môi giới bất động sản quy định tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Theo Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (hiệu lực từ ngày 01/8/2024, điều kiện hành nghề môi giới bất động sản được quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh môi giới bất động sản phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

Cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

Phải có quy chế hoạt động môi giới bất động sản.

Có ít nhất 1 cá nhân có chứng chỉ hành nghề (hiện nay cần 2 người).

Trước khi hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản, doanh nghiệp cần gửi thông tin đến cơ quan quản lý về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để đăng tải thông tin trên hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và nhà ở.

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

Phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản hoặc trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

8. Tố chất để trở thành nhà môi giới BĐS chuyên nghiệp

Để trở thành một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp, ngoài những kiến thức về thị trường và pháp luật, bạn cần có những tố chất và kỹ năng cần thiết như:

Sự tỉ mỉ và chi tiết : Trong nghề môi giới bất động sản, việc xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan đến bất động sản một cách tỉ mỉ và chính xác là yếu tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo các giao dịch diễn ra thuận lợi và không gặp phải rủi ro pháp lý.

Khả năng giao tiếp : Người làm môi giới cần có khả năng giao tiếp khéo léo để tạo lòng tin và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng. Bên cạnh đó, họ cũng cần thành thạo kỹ năng đàm phán để đạt được điều kiện tốt nhất trong giao dịch.

Nắm bắt xu hướng : Bên cạnh việc hiểu rõ về thị trường bất động sản, quy trình giao dịch, luật pháp liên quan và các khía cạnh kỹ thuật của bất động sản thì môi giới bất động sản cần nhạy bén trước những xu hướng của thị trường để xác định rõ hướng đi cho mình cũng như cung cấp thông, định hướng cho khách hàng chuẩn xác.

Kiên nhẫn, kiên trì : Công việc môi giới bất động sản thường có quá trình giao dịch phức tạp và thời gian kéo dài. Vì vậy, người làm môi giới cần kiên nhẫn và kiên trì để theo đuổi mục tiêu, đồng thời không nản lòng trước những khó khăn hay thất bại ban đầu.

Khả năng chịu áp lực : Công việc môi giới bất động sản có thể rất căng thẳng, đặc biệt khi gặp phải những khách hàng khó tính hoặc thị trường khó khăn. Bạn cần có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực để đạt được kết quả tốt nhất.

Trung thực: Việc tuân thủ các quy định pháp luật và hành vi đạo đức nghề nghiệp là yếu tố thiết yếu trong nghề môi giới bất động sản. Điều này giúp bạn xây dựng thương hiệu uy tín mà góp phần xây dựng lòng tin với khách hàng và duy trì các mối quan hệ lâu dài trong ngành.

9. Cơ hội và khó khăn của nhà môi giới bất động sản

Nghề môi giới bất động sản là ngành đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều cơ hội nhưng cũng không thiếu những thử thách.

Để thành công trong lĩnh vực bất động sản, các môi giới không những cần có kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và nắm bắt được những cơ hội trong thời đại số.

Cơ hội

Thị trường phát triển : Thị trường bất động sản đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thành phố lớn và khu vực tiềm năng. Sự gia tăng các dự án mới và sự đa dạng của các sản phẩm bất động sản tạo ra nhiều cơ hội cho môi giới tìm kiếm giao dịch.

Tăng trưởng dân số : Với sự gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu về nhà ở luôn ở mức cao, nhất là ở các khu vực đô thị lớn. Cùng với đó, nhu cầu đa dạng hóa về loại hình bất động sản như chung cư, nhà ở xã hội cũng mở rộng cơ hội cho môi giới.

Ứng dụng công nghệ: Sự phát triển của công nghệ giúp môi giới bất động sản tiếp cận khách hàng hiệu quả và nhanh chóng hơn. Các ứng dụng công nghệ giúp việc tìm kiếm, giao dịch và quản lý khách hàng trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương và quốc gia khác nhau.

Khó khăn

Cạnh tranh gay gắt : Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đã làm cho việc truyền thông, quảng cáo, tiếp cận khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, nhu cầu sở hữu bất động sản ngày càng cao, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các môi giới bất động sản, không chỉ về chất lượng sản phẩm, giá cả mà còn về sự uy tín và chuyên nghiệp.

Hành vi khách hàng thay đổi : Thời đại số đã làm cho khách hàng trở nên thông minh, kỹ tính và tiết kiệm tính hơn. Họ có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin, so sánh giá và xem nhận phản hồi của người khác thông qua internet. Đây cũng là những yếu tố quyết định sự lựa chọn của khách hàng khi mua bất động sản.

Quy định pháp luật: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tạo ra những quy định pháp luật mới liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Các nhà môi giới bất động sản cần tuân thủ các quy định về thuế, quy hoạch... Ngoài ra, họ cũng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch và đầy đủ của thông tin bất động sản mà họ cung cấp cho khách hàng.

Nghề môi giới bất động sản mang lại nhiều cơ hội, phát triển cá nhân, nhưng cũng có những thách thức lớn, đặc biệt là áp lực công việc và sự cạnh tranh gay gắt. Nếu bạn có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, nghề này có thể mang lại nhiều thành công. Để tìm kiếm việc làm bất động sản bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng Job3s để biết thêm thông tin chi tiết!