Sale bất động sản là gì? Mô tả công việc & mức lương

1. Sale bất động sản là gì?

Sale bất động sản là nghề chuyên tham gia vào giao dịch mua bán, cho thuê các loại hình bất động sản như nhà đất, đất nền, căn hộ, biệt thự… Người làm nghề này, hay còn gọi là nhân viên tư vấn bất động sản, đóng vai trò trung gian giữa bên mua và bên bán. Công việc chính của họ là giới thiệu sản phẩm bất động sản và giúp khách hàng tìm được lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình. Ngoài hoạt động tiếp thị, quảng cáo để tăng hiệu quả giao dịch, nhân viên sale bất động sản còn chịu trách nhiệm tư vấn thông tin pháp lý, giúp người mua yên tâm về tính hợp pháp của giao dịch.

Với kỹ năng đàm phán và kiến thức về thị trường, nhân viên sale bất động sản giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Khi giao dịch thành công, họ sẽ nhận được hoa hồng từ giá trị bất động sản.

Sale bất động sản đóng vai trò trung gian, kết nối người mua và người bán nhà đất

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản, nghề sale bất động sản hiện nay trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp.

2. Mức lương của nhân viên Sale bất động sản

Mức lương của nhân viên sale bất động sản bao gồm hai phần chính: lương cứng và hoa hồng từ doanh thu các giao dịch thành công. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng chốt sales, thu nhập của nhân viên có thể dao động khá lớn, từ từ 7.000.000 - 55.000.000 VNĐ/tháng.

Cụ thể, những vị trí từ thực tập sinh đến giám đốc có sự chênh lệch rõ rệt, với những cơ hội thu nhập hấp dẫn cho những ai có khả năng làm việc hiệu quả và đàm phán tốt.

Nhân viên Sale Kinh doanh bất động sản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên Sale (Dưới 1 năm kinh nghiệm) 7.000.000 - 11.000.000 Nhân viên Sale ( 1- 3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên Sale ( 3 - 5 năm kinh nghiệm) 11.000.000 - 25.000.000 Nhân viên Sale ( Trên 5 năm kinh nghiệm) 13.500.000 - 40.000.000

Mức thu nhập của nghề sale bất động sản phần lớn đến từ hoa hồng dựa trên thành công của mỗi giao dịch

3. Phân biệt nhân viên kinh doanh và môi giới bất động sản

Mặc dù cả nhân viên kinh doanh và môi giới bất động sản đều làm việc với mục tiêu giúp khách hàng mua hoặc bán nhà thành công nhưng vai trò của họ lại có sự khác biệt rõ rệt. Nhân viên kinh doanh bất động sản thường là người của một công ty hoặc sàn giao dịch, tham gia vào việc tìm kiếm và phát triển các sản phẩm bất động sản.

Trong khi đó, môi giới bất động sản hoạt động độc lập và tập trung vào việc kết nối người mua và người bán bất động sản, nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch thành công. Dưới đây là bảng so sánh để giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai vị trí này:

Tiêu chí Kinh doanh bất động sản Môi giới bất động sản Tính chất công việc Tham gia trực tiếp vào việc mua bán, phát triển, đầu tư bất động sản Làm cầu nối trung gian, kết nối người mua với người bán, hoặc người thuê với người cho thuê Hoạt động chính Tìm kiếm sản phẩm, phát triển dự án, bán hoặc cho thuê bất động sản Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và hỗ trợ các bên trong giao dịch bất động sản, đàm phán hợp đồng Mục tiêu Đạt doanh số bán hàng từ việc mua, phát triển, bán hoặc cho thuê bất động sản và tăng lợi nhuận cho công ty. Kiếm hoa hồng từ giao dịch thành công giữa người mua và người bán hoặc người cho thuê và người thuê Yêu cầu kỹ năng Kỹ năng quản lý, phát triển dự án, đàm phán và nắm vững thị trường. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và nắm bắt nhu cầu của khách hàng Công ty làm việc Làm việc trong các công ty phát triển bất động sản, những dự án lớn hoặc công ty đầu tư Làm việc trong các công ty môi giới bất động sản hoặc là cá nhân môi giới độc lập

Trong lĩnh vực bất động sản, nhân viên kinh doanh và môi giới thường bị nhầm lẫn

4. Mô tả công việc nhân viên Sale, kinh doanh bất động sản

Nhân viên kinh doanh bất động sản đóng vai trò trung gian kết nối khách hàng với sản phẩm phù hợp, đồng thời thúc đẩy doanh thu cho công ty. Công việc sale bất động sản bao gồm tìm hiểu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn và thuyết phục khách hàng, cũng như duy trì mối quan hệ lâu dài để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Dưới đây là chi tiết những nhiệm vụ chính của một nhân viên Sale bất động sản.

4.1. Tìm hiểu về thị trường và sản phẩm

Nhân viên kinh doanh bất động sản cần phải nắm vững thông tin về thị trường, giá cả, xu hướng phát triển và danh sách sản phẩm mà công ty cung cấp. Việc hiểu rõ đặc điểm của từng sản phẩm, như diện tích, giá trị, tiện ích xung quanh và tiềm năng sinh lời, sẽ giúp nhân viên tư vấn chính xác và hiệu quả cho khách hàng.

Sale bất động sản cần theo dõi sát sao những thay đổi trên thị trường để đưa ra các chiến lược bán hàng hợp lý.

4.2. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là bước đầu tiên và rất quan trọng trong quy trình bán hàng. Nhân viên sale bất động sản có thể tận dụng những mối quan hệ cá nhân, sử dụng dữ liệu từ bộ phận marketing hoặc tìm kiếm qua các kênh truyền thông để xác định đối tượng khách hàng phù hợp.

Khả năng phân tích hành vi khách hàng và xây dựng kịch bản tiếp cận sẽ giúp tăng cơ hội chốt giao dịch thành công.

4.3. Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua hàng

Sau khi xác định được khách hàng tiềm năng, sale bất động sản phải tư vấn chi tiết về sản phẩm, bao gồm những yếu tố như giá trị, tiềm năng sinh lời, tiện ích và lợi ích khi đầu tư vào bất động sản. Nhân viên kinh doanh cũng cần khéo léo so sánh các sản phẩm để giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Kỹ năng thuyết phục, giải đáp thắc mắc và đưa ra những lời khuyên hợp lý là yếu tố quyết định đến việc chốt đơn thành công.

4.4. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Chăm sóc khách hàng sẽ không dừng lại ngay cả khi giao dịch đã hoàn tất. Nhân viên sale bất động sản cần duy trì liên lạc thường xuyên, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ các thủ tục pháp lý và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ giúp tạo dựng lòng tin để họ quay lại mua sản phẩm hoặc có thể mang đến những cơ hội giới thiệu khách hàng mới.

4.5. Các công việc khác theo yêu cầu

Bên cạnh những nhiệm vụ chính, nhân viên kinh doanh bất động sản cũng cần thực hiện các công việc hỗ trợ như chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục ký kết hợp đồng, đưa khách đi xem nhà, hỗ trợ thủ tục pháp lý khi giao dịch.

Sale bất động sản cũng cần báo cáo kết quả công việc định kỳ và tham gia vào chiến lược phát triển sản phẩm hoặc chiến dịch marketing của công ty.

Công việc của sale bất động sản góp phần thúc đẩy doanh số cho công ty

5. Tố chất của một nhân viên kinh doanh bất động sản

Để trở thành một nhân viên kinh doanh bất động sản xuất sắc, ứng viên cần sở hữu nhiều nhiều tố chất và kỹ năng đặc thù. Bên cạnh những kỹ năng mềm như giao tiếp, sự linh hoạt và khả năng chịu áp lực, sale bất động sản còn cần có kiến thức chuyên sâu về thị trường và các sản phẩm mình đang tư vấn.

Những tố chất dưới đây không chỉ giúp bạn xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng mà còn nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy doanh thu.

Khả năng về giao tiếp: Đây là yếu tố quan trọng giúp nhân viên sale bất động sản xây dựng mối quan hệ lâu dài và tạo dựng niềm tin với khách hàng. Khả năng giao tiếp không chỉ giúp bạn trình bày rõ ràng các thông tin về sản phẩm mà còn giúp bạn thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp, từ đó thúc đẩy quá trình giao dịch thành công.

Kiến thức chuyên sâu: Bất động sản là lĩnh vực đòi hỏi nhân viên sale phải có kiến thức vững về sản phẩm và thị trường. Hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản, xu hướng thị trường và quy định pháp lý sẽ giúp bạn tư vấn chính xác và tạo dựng niềm tin với khách hàng. Khi có kiến thức vững vàng, bạn sẽ tự tin trong các cuộc trao đổi, giúp khách hàng có cảm giác an tâm và rõ ràng về quyết định của mình.

Sự linh hoạt và năng động: Một nhân viên sale bất động sản thành công cần có sự linh hoạt trong công việc để có thể nắm bắt và điều chỉnh nhanh chóng theo nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, sự năng động giúp bạn luôn sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, kể cả khi khách hàng thay đổi quyết định hoặc có yêu cầu mới. Người làm sale bất động sản phải biết cách thích nghi với tình huống và tìm ra phương án giải quyết tốt nhất, để không bỏ lỡ cơ hội bán hàng.

Khả năng chịu áp lực cao: Kinh doanh bất động sản là một công việc đầy thử thách, với áp lực lớn từ cả khách hàng lẫn mục tiêu doanh số. Nhân viên kinh doanh bất động sản cần phải có khả năng chịu đựng áp lực, đặc biệt là khi gặp phải khách hàng khó tính hoặc những tình huống không như mong đợi. Chỉ có khả năng kiên trì và chịu đựng tốt áp lực, bạn mới có thể vượt qua những thử thách và đạt được kết quả mong muốn.

Kỹ năng làm việc nhóm: Mặc dù công việc của mỗi nhân viên kinh doanh bất động sản có thể độc lập nhưng kỹ năng làm việc nhóm vẫn rất quan trọng. Một đội ngũ đoàn kết sẽ giúp bạn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc xử lý tình huống và cùng nhau đạt mục tiêu chung. Cộng tác tốt với đồng nghiệp còn giúp bạn phát triển kỹ năng cá nhân và gia tăng hiệu quả công việc.

Tư vấn, chăm sóc khách hàng: Bên cạnh việc cung cấp thông tin về sản phẩm, sale bất động sản cần có khả năng nhận diện nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra lời khuyên phù hợp nhất. Hơn nữa, chăm sóc khách hàng sau bán hàng sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Ngoài ra, nhân viên kinh doanh bất động sản cần trau dồi thêm những kỹ năng bổ trợ để nâng cao hiệu quả công việc:

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục: Có khả năng thương lượng, đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên và thuyết phục khách hàng với các giải pháp tối ưu.

Kỹ năng phân tích thị trường và sản phẩm: Am hiểu và phân tích chính xác các yếu tố thị trường, xu hướng tiêu dùng để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và phát triển sản phẩm.

Kỹ năng Telesale: Thành thạo trong việc tiếp cận khách hàng qua điện thoại, xây dựng mối quan hệ và giới thiệu sản phẩm hiệu quả.

Kỹ năng chốt sale: Có khả năng tạo ra sự tin tưởng và chốt đơn nhanh chóng, tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng.

Kỹ năng quản lý thời gian: Sắp xếp và sử dụng thời gian sao cho hiệu quả để hoàn thành công việc đúng tiến độ, giảm thiểu căng thẳng và tăng hiệu quả công việc.

Nghề sale bất động sản đòi hỏi sự kết hợp của nhiều kỹ năng và tố chất khác nhau

6. Yêu cầu đối với nhân viên sale, kinh doanh bất động sản

Ngoài những kỹ năng chuyên môn, ứng viên sale bất động sản cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về học vấn và kinh nghiệm. Dù các doanh nghiệp thường không yêu cầu quá cao đối với vị trí nhân viên kinh doanh, những yếu tố này sẽ là nền tảng quan trọng giúp bạn phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành.

Bằng cấp

Vị trí nhân viên sale, kinh doanh bất động sản yêu cầu ứng viên có học vấn từ Trung cấp trở lên, ưu tiên những ngành học như Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh. Những ngành này cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về kinh tế, tiền tệ và thị trường bất động sản, là nền tảng vững chắc để bạn có thể phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng và từ đó đưa ra những chiến lược tiếp cận hiệu quả.

Nếu không có bằng cấp chuyên ngành, bạn cần chủ động học hỏi và trau dồi kiến thức thông qua các khóa học ngắn hạn hoặc kinh nghiệm thực tế.

Kinh nghiệm

Mặc dù nhiều công ty không yêu cầu kinh nghiệm cho vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản nhưng có một số kinh nghiệm sẽ là lợi thế lớn. Nếu bạn đã có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan như tư vấn, môi giới hoặc bán hàng, đặc biệt là với những sản phẩm có giá trị cao và khó bán, cơ hội để bạn trúng tuyển sẽ cao hơn.

Kinh nghiệm làm việc giúp bạn hiểu rõ quy trình bán hàng, nắm bắt tâm lý khách hàng và xử lý tình huống linh hoạt.

Lưu ý: Những thông tin liệt kê trên là yêu cầu cơ bản, tuy nhiên, công ty tuyển dụng có thể đưa ra những yêu cầu khác để phù hợp với môi trường làm việc và sự phát triển nghề nghiệp.

Ứng viên sale bất động sản cần đáp ứng một số tiêu chí cơ bản về học vấn và kinh nghiệm

7. Cơ hội và thách thức của nghề sale, kinh doanh bất động sản

Nghề sale bất động sản thường hấp dẫn ứng viên bởi cơ hội đạt được thu nhập hấp dẫn, tuy nhiên đây cũng là khiến bạn phải đối mặt với không ít thử thách trong công việc.

Dù vậy, những cơ hội tiềm năng trong ngành này có thể giúp nhân viên kinh doanh phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, trong khi các thách thức vẫn yêu cầu sự kiên trì và khả năng thích ứng linh hoạt. Dưới đây là một số cơ hội và thách thức mà bạn cần hiểu rõ khi theo đuổi nghề này.

Cơ hội:

Nghề sale bất động sản có thể đem lại thu nhập đáng mơ ước và sự phát triển cá nhân. Lương của nhân viên sale bất động sản có thể rất cao nhờ vào các khoản thưởng lớn tính theo phần trăm từ sản phẩm bán được.

Hơn nữa, công việc này cho phép nhân viên linh động trong việc sắp xếp thời gian làm việc, không bị gò bó với giờ hành chính. Ngành này còn giúp bạn xây dựng và phát triển các mối quan hệ xã hội, từ đó mở ra nhiều cơ hội trong những lĩnh vực khác.

Ngoài ra, công việc này cũng giúp bạn phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và chốt sale, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài.

Thách thức:

Công việc kinh doanh bất động sản cũng không thiếu thử thách. Trong đó, việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng là một trong những khó khăn lớn nhất trong ngành, khi khách hàng thường không chủ động tiếp cận dịch vụ. Ngoài ra, thu nhập của nhân viên sale bất động sản phụ thuộc rất lớn vào doanh thu bán hàng, vì mức lương cơ bản thường không cao, đôi khi tạo ra sự bấp bênh trong tài chính cá nhân.

Đi kèm với những cơ hội, sale bất động sản phải đối mặt với những thách thức không nhỏ

Ngành này cũng chịu sự chi phối mạnh mẽ của yếu tố thị trường và các thay đổi trong chính sách pháp luật, khiến công việc đôi khi gặp khó khăn trong việc chốt giao dịch. Thêm vào đó, nghề bất động sản có tính cạnh tranh rất cao, với áp lực doanh số mạnh mẽ, đòi hỏi sự quyết tâm và khả năng chịu đựng áp lực cao từ môi trường làm việc.

Sale bất động sản là một nghề đầy thách thức nhưng cũng đầy tiềm năng. Với sự phát triển không ngừng của thị trường, những người làm sale bất động sản có cơ hội học hỏi, phát triển nhiều kỹ năng và có thể đạt được mức thu nhập hấp dẫn từ hoa hồng cùng các khoản thưởng. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm bất động sản, hãy truy cập ngay Job3s.ai để khám phá những vị trí phù hợp nhất.