Top 10 trường đào tạo ngành Bất động sản tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân Bất động sản A00; A01; D01; D07 26,83 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bất động sản A00; A01; C00; D01 24,75 13.500.000 - 15.000.000 VNĐ/năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 16,5 15.120.000 VNĐ/năm học Đại học Kiến Trúc Hà Nội Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) A00; A01; C01; D01 23,14 13.500.000 - 82.500.000 VNĐ/năm Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN Quản lý phát triển đô thị và bất động sản A00; A01; B00; D10 24 15.000.000 - 37.000.000 VNĐ/năm Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Bất động sản A00; A16; C15; D01 19,6 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ/ năm Huế Đại học Nông lâm Huế Bất động sản A00; B00; C00; C04 15 14.100.000 - 18.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Tài chính - Marketing Bất động sản A00; A01; D01; D96 23,3 25.000.000 - 52.000.000 VNĐ/năm học Đại học Kinh tế TP.HCM Bất động sản A00; A01; D01; D07 24.5 30.000.000 VNĐ/năm học Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Bất động sản A00; A01; D01; C00 18 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm

1. Đại học Kinh tế Quốc dân

NEU luôn là điểm đến lý tưởng cho sinh viên theo đuổi ngành Bất động sản

Được thành lập từ năm 1956, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là một trong những cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Trường sở hữu đội ngũ giải viên giàu kinh, cùng với đó là chất lượng đào tạo vượt trội được công nhận trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nhóm ngành kinh tế, với lựa chọn học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, phương thức và địa điểm linh hoạt cho mọi đối tượng. Trong số đó, ngành bất động sản nổi bật, thu hút đông đảo thí sinh đăng ký mỗi năm.

Tại NEU, chương trình đào tạo ngành Bất động sản không chỉ tập trung vào các kiến thức cơ bản về pháp luật và thị trường mà còn chú trọng phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án. Sinh viên sẽ được học cách định giá Bất động sản, kỹ năng giao dịch và tiếp thị, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong ngành.

Theo đề án tuyển sinh năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh theo 3 hình thức chính: Xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp. Tổng chỉ tiêu của trường là 6.500 sinh viên, trong đó ngành Bất động sản tuyển 130 chỉ tiêu, với các tổ hợp, A00, A01, D07 và D01.

Trước đó, điểm chuẩn ngành Bất động sản tại NEU năm 2024 lần lượt là 26,83 đối với phương thức thi tốt nghiệp và 20,9 đối với các phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Đánh giá năng lực và xét tuyển kết hợp (CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA năm 2023 hoặc 2024). Còn đối với phương thức xét tuyển kết hợp (Điểm thi tốt nghiệp kết hợp với CCQT), ngành bất động sản lấy điểm chuẩn 26,33.

Về học phí, Đại học Kinh tế Quốc dân duy trì mức học phí ổn định trong những năm gần đây, dao động từ 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm học. Dự kiến, trong năm học 2025-2026, mức học phí sẽ tăng nhẹ, khoảng từ 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm học, tùy theo chương trình đào tạo và ngành học.

Địa chỉ: Số 207, Giải Phóng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Website: https://www.neu.edu.vn

2. Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nổi bật với định hướng đào tạo ứng dụng thực tế và kết nối với doanh nghiệp

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) được thành lập năm 1955, là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín trong lĩnh vực đào tạo về tài nguyên, môi trường và quản lý đất đai. Trường nổi bật với định hướng đào tạo ứng dụng, tích hợp hoạt động học tập với trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội nghề nghiệp rộng mở ngay sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu của Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội đến năm 2035 là phát triển thành trường đại học chuyên sâu về tài nguyên và môi trường, đạt chuẩn quốc tế và có vị thế trong khu vực.

Năm 2024, HUNRE tuyển sinh ngành Bất động sản thông qua 6 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển đặc cách, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét điểm Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG Hà Nội và xét điểm Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tổ hợp xét tuyển bao gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).

Mức điểm chuẩn của năm 2024 là 24,75 điểm (xét điểm thi THPT) và 26,5 điểm (xét học bạ), với chỉ tiêu ngành Bất động sản là 100 sinh viên. Ngoài ra, trường còn xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy với điểm chuẩn ngành bất động sản lần lượt là 80 và 75 điểm.

Học phí ngành Bất động sản tại HUNRE được tính theo tín chỉ, dự kiến khoảng 294.700 VNĐ/tín chỉ, tương đương khoảng 13.500.000 - 15.000.000 VNĐ/năm. Với mức học phí hợp lý và chương trình đào tạo chất lượng, HUNRE là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn theo đuổi ngành Bất động sản.

Địa chỉ: Số 41A Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: https://hunre.edu.vn/

3. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chương trình đào tạo ngành bất động sản tại Học viện Nông nghiệp tiên tiến, cập nhật theo nhu cầu thị trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập từ năm 1956, là một cơ sở đào tạo uy tín, không chỉ chuyên về nông nghiệp mà còn mở rộng ra các lĩnh vực khác như Quản lý đất đai, Môi trường và Bất động sản. Hiện nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đào tạo đa ngành với 43 chương trình đại học chuẩn và 6 ngành quốc tế, đảm bảo chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu toàn cầu. Trường nổi bật với chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đặc biệt là ngành Bất động sản đang dần trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều sinh viên.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh ngành Bất động sản trong năm 2025 với tổng chỉ tiêu lên đến 230 sinh viên. Trường sử dụng các phương thức xét tuyển đa dạng như xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét học bạ THPT và xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn ngành Bất động sản năm 2024 theo phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp THPT là 16,5, trong khi theo phương thức xét học bạ là 22. Các tổ hợp xét tuyển bao gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa và Tiếng Anh.

Về học phí, sinh viên ngành Quản lý bất động sản tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ phải đóng học phí dao động từ 450.000 - 597.000 VNĐ/tín chỉ, với tổng mức học phí ngành bất động sản khoảng 15.120.000 VNĐ/năm học. Dự kiến từ năm học 2024 - 2025, Học viện sẽ điều chỉnh giảm học phí để hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Sinh viên ngành Bất động sản tại Học viện ngoài được đào tạo về kiến thức chuyên môn còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, khởi nghiệp và giao lưu quốc tế. Học viện cũng có nhiều học bổng hỗ trợ sinh viên, với tổng giá trị lên đến 30 tỷ đồng mỗi năm.

Địa chỉ: Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Website: https://vnua.edu.vn

4. Đại học Kiến Trúc Hà Nội (Chuyên ngành Quản lý bất động sản)

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành bất động sản tại trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội việc làm

Đại học Kiến Trúc Hà Nội (HAU) được thành lập từ năm 1961, là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Trường đã chính thức được thành lập vào ngày 17/9/1969 theo Quyết định của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và hiện nay ngoài đào tạo kiến trúc sư còn mở rộng các chuyên ngành liên quan đến quản lý đô thị, bất động sản, xây dựng. Những năm gần đây, Đại học Kiến trúc Hà Nội tập trung vào phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, bao gồm liên kết đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên với các đối tác toàn cầu.

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội tuyển sinh vào năm 2025 với 29 ngành học chính thức, trong đó ngành Quản lý bất động sản thuộc khoa Quản lý đô thị là một trong những chuyên ngành thu hút nhiều sự quan tâm. Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển, bao gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp thi năng khiếu, xét học bạ, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Điểm chuẩn ngành Quản lý bất động sản của trường trong năm 2024 là 23.14 điểm ( xét theo kết quả thi THPT).

Mức học phí tại Đại học Kiến Trúc Hà Nội dao động từ 13.500.000 - 82.500.000 VNĐ/năm, tùy theo từng ngành học. Trong đó, chuyên ngành Quản lý bất động sản có học phí năm 2024 là 16.400.000 VNĐ/năm. Bên cạnh đó, trường cũng cung cấp các chương trình học bổng hấp dẫn từ các nhà tài trợ và doanh nghiệp hợp tác, giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình học tập.

Địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân , TP. Hà Nội

Website: https://hau.edu.vn

5. Đại học Khoa học Tự nhiên | ĐHQGHN (Quản lý phát triển đô thị và bất động sản)

Theo học ngành bất động sản tại HUS, sinh viên có cái nhìn toàn diện về thị trường bất động sản và phát triển đô thị

Đại học Khoa học Tự nhiên, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS), là một trong những trường uy tín tại Việt Nam, nổi bật với các chương trình đào tạo chất lượng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và các ngành liên quan. Ngoài các ngành học truyền thống, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN còn mở rộng chương trình đào tạo với những ngành học mới, đáp ứng nhu cầu thời đại. Năm 2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Năm 2024, trường tuyển sinh 1.850 chỉ tiêu, với 6 phương thức xét tuyển gồm từ xét tuyển thẳng theo Bộ giáo dục, xét tuyển thẳng theo theo quy chế riêng của trường, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực (ĐGNL), sử dụng chứng chỉ quốc tế và xét tuyển kết hợp.

Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản tại Đại học Khoa học Tự nhiên có chỉ tiêu tuyển sinh là 65 và xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01, B00 và D10. Điểm chuẩn cho ngành này trong năm 2024 dao động từ 24 điểm đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT và xét tuyển kết hợp, trong khi điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL là 82 điểm và theo chứng chỉ quốc tế SAT là 1200 điểm.

Học phí của ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản tại Đại học Khoa học Tự nhiên là 1.500.000 VNĐ/tháng, tương đương 15 triệu đồng/năm học. Đây là mức học phí hợp lý, giúp sinh viên có thể tiếp cận được một chương trình đào tạo chất lượng mà không phải lo ngại về chi phí.

Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp cận với các công nghệ mới như GIS, UAV và trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng làm việc trong môi trường hiện đại.

Địa chỉ: Số 334 đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Website: https://hus.vnu.edu.vn

6. Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Đại học Lâm nghiệp Việt Nam là cơ sở đào tạo ngành Bất động sản với học phí hợp lý

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VNUF) được thành lập từ năm 1964, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành lâm nghiệp và các lĩnh vực liên quan, bao gồm cả bất động sản.

Năm 2025, Đại học Lâm nghiệp dự kiến tuyển sinh 2.300 sinh viên theo nhiều phương thức, bao gồm xét kết quả học bạ, kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng và xét theo kết quả thi đánh giá năng lực. Đối với ngành Bất động sản, trường sử dụng các tổ hợp xét tuyển như A00, A01, D01 và các phương thức khác, với điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 19,6 và theo kết quả học bạ là 18. Với những chỉ tiêu tuyển sinh và mức điểm chuẩn này, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận cơ hội học tập tại trường.

Đại học Lâm nghiệp có mức thu khá hợp lý so với các trường khác, dao động từ 14.500.000 - 17.500.000 VNĐ/năm học tùy theo số tín chỉ đăng ký và từng ngành học. Cụ thể, mức thu học phí cho mỗi tín chỉ dao động từ 347.000 - 414.000 VNĐ/tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp cận một nền giáo dục chất lượng mà không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề chi phí học tập. Đây là một trong những yếu tố hấp dẫn của trường, giúp sinh viên có thể tiếp cận với chương trình đào tạo chất lượng mà chi phí hợp lý.

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Website: https://vnuf.edu.vn

7. Đại học Nông lâm Huế

Mức học phí ngành bất động sản trường Đại học Nông lâm Huế khá hợp lý so với mặt bằng chung

Đại học Nông lâm Huế (HUAF) được thành lập năm 1967, là một trong những trường đại học hàng đầu tại miền Trung, chuyên đào tạo các ngành liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và bất động sản. Với bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo được công nhận, HUAF là điểm đến lý tưởng cho sinh viên theo đuổi ngành Bất động sản.

Năm 2025, trường tuyển sinh thông qua 6 phương thức: xét học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng và xét theo phương thức riêng của trường. Tổ hợp xét tuyển bao gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).

Trước đó, điểm chuẩn ngành bất động sản năm 2024 là 15 điểm (xét điểm thi THPT) và 18 điểm (xét học bạ), với tổng chỉ tiêu là 100.

Học phí ngành Bất động sản tại HUAF dự kiến khoảng 14.100.000 VNĐ/năm học cho năm 2024 - 2025. Với mức học phí hợp lý và chương trình đào tạo chất lượng, Đại học Nông lâm Huế là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn theo đuổi ngành Bất động sản.

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, P. Đông Ba, Q. Phú Xuân, TP. Huế

Website: https://huaf.edu.vn

8. Đại học Tài chính - Marketing

Sinh viên tốt nghiệp ngành Bất động sản tại UFM có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn

Đại học Tài chính - Marketing (UFM) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo các ngành kinh tế, quản lý và marketing. Với định hướng đào tạo hiện đại, UFM mang đến cho sinh viên ngành Bất động sản môi trường học tập năng động và cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở.

Năm 2025, trường áp dụng 6 phương thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và các phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM và kỳ thi V-SAT do trường tổ chức. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ngành bất động sản là 120. Trường xét tuyển theo các tổ hợp môn khác nhau, bao gồm các môn như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, cùng các tổ hợp đặc biệt cho những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Về điểm chuẩn, ngành Bất động sản tại Đại học Tài chính - Marketing năm 2024 có mức điểm khá cao. Cụ thể, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT là 23 điểm, trong khi theo phương thức xét học bạ dao động từ 22 - 26 điểm, tùy theo từng diện xét tuyển. Ngoài ra, với phương thức xét tuyển qua kỳ thi V-SAT, điểm chuẩn là 250 điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh của ngành này.

Năm học 2023 - 2024, mức học phí tại UFM dao động từ 25.000.000 - 52.000.000 VNĐ/năm học, tùy vào chương trình đào tạo. Đây là mức học phí tương đối cao, nhưng với chất lượng đào tạo và cơ hội nghề nghiệp rộng mở sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên cho rằng đây là sự đầu tư xứng đáng.

Địa chỉ: Số 778 đường Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Website: https://ufm.edu.vn

9. Đại học Kinh tế TP.HCM

Chương trình đào tạo ngành Bất động sản tại UEH trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là một trong những trường đại học lâu đời và có uy tín trong việc đào tạo các chuyên ngành kinh tế, quản lý, trong đó có ngành Bất động sản. Thành lập từ năm 1976, trường luôn giữ vững được chất lượng giảng dạy và đào tạo với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường bất động sản.

Trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh chính trong năm 2025, bao gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét tuyển học sinh có kết quả học tập tốt, xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trường cũng áp dụng phương thức xét tuyển đặc biệt đối với phân hiệu Vĩnh Long qua kỳ thi V-SAT. Tổng chỉ tiêu ngành Bất động sản năm 2025 tại UEH là 110 sinh viên.

Về tổ hợp xét tuyển, UEH cho phép thí sinh lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp với từng phương thức tuyển sinh, với điểm chuẩn 2024 lần lượt là 24,5 điểm cho phương thức thi THPT, 53 điểm cho phương thức xét học bạ, 800 điểm cho kỳ thi đánh giá năng lực và 50 điểm cho phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi.

Ngành Bất động sản tại UEH có học phí khoảng 30.000.000 VNĐ/năm học, một mức học phí hợp lý cho chất lượng đào tạo mà trường cung cấp.

Địa chỉ: Số 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP. HCM

Website: https://www.ueh.edu.vn

10. Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM

UEF là một trong những trường dẫn đầu về đào tạo ngành Bất động sản

Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) là một trường đại học trẻ nhưng đã nhanh chóng khẳng định được vị thế trong ngành đào tạo Kinh tế và Quản lý, trong đó có ngành Bất động sản. Mặc dù trường chỉ mới thành lập nhưng với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, UEF đang trở thành một điểm đến lý tưởng cho sinh viên theo đuổi ngành học này.

UEF đặc biệt chú trọng đào tạo sinh viên ngành Bất động sản với các kỹ năng thiết yếu như quản lý tài sản, phân tích dự án và lựa chọn bất động sản thích hợp, từ đó mở ra cơ hội ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế.

Trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh chính cho năm 2025, bao gồm xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và xét kết quả kỳ thi V-SAT. Tổng chỉ tiêu của trường trong năm 2025 là 3.500 sinh viên, với ngành Bất động sản có chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể là 150 sinh viên. Thí sinh có thể đăng ký theo các tổ hợp môn như Toán, Vật lý, hoặc các tổ hợp khác phù hợp với yêu cầu của ngành.

Điểm chuẩn ngành Bất động sản của UEF trong năm 2024 là 18 điểm cho cả phương thức xét tuyển qua điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét học bạ. Ngoài ra, điểm chuẩn xét tuyển qua kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM là 600 điểm.

Mức học phí cho ngành Bất động sản tại UEF dao động từ 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm, phản ánh sự đầu tư của trường vào cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên chất lượng và các chương trình đào tạo tiên tiến. Trường còn cung cấp nhiều chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên, tạo điều kiện cho các bạn học sinh có năng lực nhưng gặp khó khăn về tài chính.

Địa chỉ: Trụ sở chính: 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Cơ sở: Số 276 - 282 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Website: http://uef.edu.vn

Với những gợi ý trên, hy vọng bạn đã xác định được ngành bất động sản học trường nào. Đây sẽ là bước đầu tiên để xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực đầy tiềm năng này. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản, việc lựa chọn đúng trường và tích lũy kiến thức chuyên môn sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm bất động sản, hãy truy cập ngay Job3s.ai để khám phá những vị trí hấp dẫn và phù hợp nhất.