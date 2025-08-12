NEU Internship Day 2025: Cơ hội “hai chiều” giữa sinh viên và doanh nghiệp trong kết nối thực tập – tuyển dụng

NEU Internship Day 2025: Cơ hội “hai chiều” giữa sinh viên và doanh nghiệp trong kết nối thực tập – tuyển dụng
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 12/08/2025
Tiếp nối thành công của các mùa trước, NEU Internship Day 2025 – Ngày hội Thực tập sinh do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11/08 đến 17/08/2025, với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp uy tín trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ là sự kiện hướng nghiệp dành cho sinh viên, chương trình còn mang lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp thông qua hoạt động tuyển dụng trực tiếp, kết nối nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và quảng bá thương hiệu hiệu quả.
Sinh viên: Tăng tốc sớm trên đường đua nghề nghiệp

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, NEU Internship Day 2025 là điểm đến lý tưởng cho sinh viên – đặc biệt là sinh viên năm 3 và năm cuối – để nắm bắt cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp uy tín.

Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng ngay tại sự kiện, sinh viên không chỉ có cơ hội nộp CV, phỏng vấn thử – tuyển thật, mà còn được cập nhật những xu hướng nghề nghiệp mới, kỹ năng thiết yếu, cũng như tham gia các talkshow chuyên đề, hội thảo nghề nghiệp với diễn giả là các chuyên gia đầu ngành.

Tư vấn tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo điều kiện để sinh viên thử sức trong môi trường tuyển dụng thực tế, từ đó nâng cao sự tự tin, nhận thức đúng về năng lực bản thân và xác định lộ trình nghề nghiệp rõ ràng hơn ngay khi còn ngồi trên giảng đường.

Doanh nghiệp: Tiếp cận trực tiếp thế hệ nhân lực trẻ – chủ động xây dựng thương hiệu

Với hơn 10.000 sinh viên đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường khối ngành Kinh tế – Quản trị tại Hà Nội tham dự, NEU Internship Day 2025 hứa hẹn sẽ mang lại cho doanh nghiệp một nguồn ứng viên tiềm năng, trẻ trung, có nền tảng chuyên môn tốt và tư duy cầu tiến. Tham gia chương trình, doanh nghiệp được trực tiếp giới thiệu môi trường làm việc, chia sẻ yêu cầu tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng tại chỗ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có cơ hội xây dựng hình ảnh thương hiệu tuyển dụng thông qua các hoạt động truyền thông đồng hành cùng chương trình: đăng tin tuyển dụng trên website jobs.neu.edu.vn, fanpage NEU Career Expo cùng các đơn vị tham gia hỗ trợ truyền thông cho chương trình.

Việc đồng hành cùng NEU Internship Day không chỉ mang ý nghĩa chiến lược trong tuyển dụng mà còn thể hiện vai trò trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc góp phần đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ – những nhân sự tiềm năng của nền kinh tế tương lai.

Khẳng định vai trò cầu nối giữa đào tạo và thực tiễn

Đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: “NEU Internship Day không chỉ là sân chơi hướng nghiệp, mà còn là nền tảng kết nối bền vững giữa: Nhà trường – Sinh viên – Doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ là nơi sinh viên tìm thấy cơ hội phát triển, còn doanh nghiệp tiếp cận được nhân sự phù hợp để cùng nhau đồng hành trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch nhanh chóng.”

Với vai trò là đơn vị bảo trợ truyền thông cho NEU Internship Day 2025, Job3s – nền tảng tuyển dụng miễn phí tích hợp hơn 20 loại AI thông minh hàng đầu không chỉ hỗ trợ kết nối sinh viên với các cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tăng cường sự hiện diện trong cộng đồng sinh viên.

CEO Tony Vũ của Job3s chia sẻ: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng NEU Internship Day 2025, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối thế hệ nhân lực trẻ với các cơ hội nghề nghiệp. Không chỉ dừng lại ở sứ mệnh là một nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm, Job3s mong muốn mang đến cho sinh viên những cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian hay chính thức tại các doanh nghiệp uy tín. Chúng tôi tin rằng, sự kiện này sẽ là bước đệm giúp các bạn trẻ phát triển và khám phá tiềm năng của mình trong môi trường thực tế.

Với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng ngày càng chuyên nghiệp, NEU Internship Day 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện hướng nghiệp – tuyển dụng lớn nhất trong năm, tạo ra môi trường gặp gỡ thiết thực giữa người học và người sử dụng lao động.

