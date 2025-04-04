Top 10 trường đào tạo ngành Quản trị khách sạn khối C (C00) tốt nhất

TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHỐI C (C00)

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01 25,45 15.200.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Văn Hiến Quản trị khách sạn A00,C04, C00, D01 16,15 42.084.000 VNĐ/năm Đại học Nam Cần Thơ Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01 16 25.600.000 VNĐ/năm Đại học Công nghệ TP.HCM Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01 17 37.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm Đại học Quốc tế Hồng Bàng Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01 15 55.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM Quản trị khách sạn A00, A01, D01, C00 16 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm Đại học Tây Đô Quản trị khách sạn D01, C00, D14, D15 15 25.600.000 VNĐ/năm Đại học Công nghệ Đồng Nai Quản trị khách sạn A00, A07, C00, D01 18 31.350.000 VNĐ/năm Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Quản trị khách sạn A00, A01, D01, C00 15 42.750.000 VNĐ/năm Miền Trung Đại học Công nghiệp Vinh Quản trị khách sạn A00, D01, C00, D15 25 20.000.000 VNĐ/năm

1. Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và môi trường là một trong những trường đào tạo quản trị khách sạn khối c00 ở Hà Nội

Khi tìm hiểu về ngành quản trị khách sạn khối c00 ở Hà Nội, bạn có thể cân nhắc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Năm 2024, tổng chỉ tiêu đại học chính quy tại trụ sở chính Hà Nội là 3.280 sinh viên. Trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng, xét tuyển đặc cách theo quy định của trường, xét tuyển theo kết quả thi THPT, xét tuyển theo kết quả học tập THPT, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngành Quản trị Khách sạn xét tuyển các tổ hợp A00, A01, C00, D01, với điểm chuẩn năm 2024 là 25,45 và chỉ tiêu tuyển sinh là 150 sinh viên. Học phí hiện tại dao động từ 297.000 - 354.500 VNĐ mỗi tín chỉ và từ 15.200.000 - 16.800.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 41A đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://hunre.edu.vn

2. Đại học Văn Hiến

Trường đại học Văn Hiến không chỉ chăm chút vào chất lượng đào tạo mà còn đầu tư vào cơ sở vật chất

Năm 2024, trường Đại học Văn Hiến dự kiến tuyển sinh 11.500 chỉ tiêu cho 34 ngành đào tạo, áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển. Cụ thể, trường xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học QGHN và TP.HCM, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét tuyển kết hợp thi tuyển cho các ngành đặc thù như Thanh nhạc, Piano, Đạo diễn điện ảnh - truyền hình, Công nghệ điện ảnh - truyền hình.

Đối với ngành Quản trị Khách sạn, trường xét tuyển các tổ hợp A00, C04, C00, D01 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 16,15. Học phí hiện tại của trường là 14.028.000 VNĐ mỗi học kỳ và 42.084.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM

Website: https://vhu.edu.vn

3. Đại học Nam Cần Thơ

Khi tìm kiếm ngành quản trị khách sạn khối C học trường nào chắc chắn không thể tên trường Đại học Nam Cần Thơ

Năm 2024, trường Đại học Nam Cần Thơ tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo đa ngành, trong đó các ngành như Quản trị Khách sạn và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành thu hút đông đảo thí sinh đăng ký. Trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ), kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức.

Đối với ngành Quản trị Khách sạn, trường xét tuyển các tổ hợp môn A00, A01, C00 và D01. Điểm chuẩn năm 2024 cho ngành này là 16 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm theo phương thức xét học bạ. Học phí hiện tại của trường dao động từ 685.000 VNĐ/tín chỉ và 25.600.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 168 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, An Bình, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Website: https://nctu.edu.vn

4. Đại học Công nghệ TP. HCM

Ngoài ngành công nghệ Trường HUTECH còn có thế mạnh trong đào tạo ngành quản trị

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) là một trong những trường đại học có thế mạnh đào tạo ngành Quản trị Khách sạn. Với chương trình học thực tiễn, môi trường năng động và cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp lớn, HUTECH thu hút đông đảo thí sinh mỗi năm.

Năm 2024, trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Cụ thể, HUTECH xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, xét học bạ THPT theo 03 học kỳ (HK1 lớp 12 và HK1, HK2 lớp 11), xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Với nhiều phương thức tuyển sinh linh hoạt, thí sinh có thể lựa chọn cách thức phù hợp với năng lực của mình để tăng cơ hội trúng tuyển.

Đối với ngành Quản trị Khách sạn, HUTECH xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01, C00, D01 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 17 điểm. Học phí hiện nay dao động từ 16.000.000 - 17.000.000 VNĐ/học kỳ và 37.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm, phù hợp với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại mà trường cung cấp.

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Website: https://www.hutech.edu.vn

5. Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Nếu bạn muốn tìm ngành quản trị khách sạn khối C học trường nào, có thể cân nhắc trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trong những đơn vị đào tạo ngành Quản trị Khách sạn có chất lượng tại TP. HCM. Với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, HIU mang đến môi trường học tập hiện đại, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện về kỹ năng chuyên môn và thực tiễn.

Năm 2024, HIU áp dụng 5 phương thức xét tuyển, giúp thí sinh có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực của mình. Các phương thức gồm xét tuyển học bạ THPT, xét điểm thi THPT Quốc gia, xét kết quả kỳ thi SAT, xét tuyển thẳng qua phỏng vấn và điều kiện riêng theo ngành, cùng xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong năm học 2024-2025, HIU tuyển sinh 4.800 chỉ tiêu trên 35 ngành học, tạo cơ hội lớn cho thí sinh có nguyện vọng theo học tại trường.

Riêng ngành Quản trị Khách sạn, HIU xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, C00, D01 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 15 điểm. Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành là 145 sinh viên. Học phí hiện tại ở mức 55.000.000 VNĐ/năm, tương xứng với chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất hiện đại và cơ hội thực tập tại những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn.

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 2, Bình Thạnh, TP. HCM

Website: https://hiu.vn

6. Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM đã và đang đào tạo rất nhiều nguồn lực cho ngành quản trị khách sạn

Năm 2024, Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM (UEF) tuyển sinh tổng cộng 6.610 chỉ tiêu với bốn phương thức xét tuyển. Trường xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, tổng điểm trung bình 3 học kỳ và kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM. Với sự đa dạng trong phương thức xét tuyển, thí sinh có thể linh hoạt lựa chọn hình thức phù hợp với năng lực cá nhân.

Đối với ngành Quản trị Khách sạn, trường áp dụng tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 và C00 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 16 điểm. Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo bài bản và chuyên sâu. Mức học phí hiện nay dao động từ 40.000.000 - 44.000.000 VNĐ/năm, tương xứng với chất lượng giảng dạy và môi trường học tập hiện đại.

Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Website: https://www.uef.edu.vn

7. Đại học Tây Đô

Với mức điểm chuẩn không quá cao, trường Đại học Tây đô là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm ngành quản trị khách sạn khối C

Năm 2024, Đại học Tây Đô tuyển sinh hơn 3.620 chỉ tiêu trên toàn quốc với 3 phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển dựa vào học bạ THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức. Cách xét tuyển linh hoạt giúp mở rộng cơ hội trúng tuyển cho những ai quan tâm đến ngành Quản trị Khách sạn.

Với ngành này, trường áp dụng tổ hợp xét tuyển D01, C00, D14, D15. Mức điểm chuẩn năm 2024 là 15, phù hợp với nhiều thí sinh mong muốn theo học ngành dịch vụ khách sạn. Học phí trường đang áp dụng hiện nay là khoảng 25.600.000 VNĐ/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình theo học.

Địa chỉ: 68 Trần Chiên, Lê Bình, Cái Răng, TP. Cần Thơ

Website: https://www.tdu.edu.vn

8. Đại học Công nghiệp Vinh

Ở miền trung, Đại học Công nghiệp Vinh là lựa chọn đang cân nhắc dành cho bạn nào đang tìm kiếm ngành quản trị khách sạn khối C học trường nào

Năm 2024, Đại học Công nghiệp Vinh tuyển sinh 950 sinh viên theo bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT (2024), xét tuyển theo kết quả học tập THPT và xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội & TP. HCM tổ chức.

Với ngành Quản trị Khách sạn, trường áp dụng tổ hợp xét tuyển A00, D01, C00, D15. Điểm chuẩn năm 2024 là 25, phản ánh mức độ cạnh tranh của ngành học này. Học phí tại trường được tính theo số tín chỉ 230.000 VNĐ/tín chỉ và khoảng 20.000.000 VNĐ/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập.

Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học, Đội Cung, Vinh, Nghệ An

Website: https://www.iuv.edu.vn

9. Đại học Công nghệ Đồng Nai

Đại học Công nghệ Đồng Nai có chương trình đào tạo ngành quản trị khách sạn bài bản và chất lượng cao

Năm 2024, Đại học Công nghệ Đồng Nai áp dụng 3 phương thức xét tuyển, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét tuyển thẳng. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 6.000 sinh viên, phân bổ cho 22 ngành đào tạo khác nhau, trong đó có ngành Quản trị Khách sạn.

Sinh viên theo học ngành này có thể xét tuyển theo các tổ hợp A00, A07, C00, D01, với mức điểm chuẩn 18. Học phí được tính theo tín chỉ, trung bình khoảng 31.350.000 VNĐ/năm, phù hợp với chương trình đào tạo thực tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Địa chỉ : Đường Nguyễn Khuyến, phường Trảng Dài, Biên Hoà - Đồng Nai

Website: https://dntu.edu.vn

10. Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những lựa chọn phù hợp để theo học ngành quản trị khách sạn

Nếu đang tìm kiếm ngành quản trị khách sạn khối C học trường nào, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) là một trong những điểm đến đáng cân nhắc. Với chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và môi trường học tập hiện đại, trường mang đến nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn.

Năm 2024, BVU triển khai ba phương thức xét tuyển gồm xét học bạ theo tổng điểm trung bình ba môn lớp 12, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường đạt 3.000, trải rộng trên 62 ngành và chuyên ngành khác nhau, trong đó có ngành Quản trị Khách sạn. Ngành này tuyển sinh theo tổ hợp A00, A01, D01, C00 với mức điểm chuẩn 15. Học phí trung bình khoảng 25.600.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Website: https://bvu.edu.vn

Ngành quản trị khách sạn khối C học trường nào là câu hỏi nhiều thí sinh quan tâm. Một số lựa chọn uy tín gồm Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Công nghiệp Vinh…. Chọn trường tốt không chỉ đảm bảo chất lượng đào tạo mà còn tạo cơ hội thực tập và việc làm rộng mở cho sinh viên. Để tìm hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị khách sạn, hãy truy cập Job3s.ai và khám phá hàng loạt tin tuyển dụng hấp dẫn!