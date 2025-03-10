Ngành Quản trị khách sạn lương bao nhiêu? [Mức lương 2025]

1. Mức lương ngành Quản trị khách sạn theo Cấp bậc

Ngoài các yếu tố về quy mô, khu vực địa lý, cấp bậc là yếu tố ảnh hưởng lớn đến mức lương trong ngành Quản trị khách sạn. Thông thường, mức lương phổ biến của nhân viên khách sạn dao động từ 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Các vị trí quản lý, giám đốc sẽ có lương cao hơn, ở mức 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương ngành Quản trị khách sạn theo cấp bậc:

Mức lương theo Cấp Bậc

Ngành

Quản trị khách sạn Mức lương dao động

(VNĐ/tháng) Thực tập sinh khách sạn 2.000.000 - 5.000.000 Nhân viên khách sạn

(Mới ra trường, mới đi làm) 6.000.000 - 8.000.000 Nhân viên khách sạn

(1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 12.000.000 Quản lý khách sạn 15.000.000 - 40.000.000 Giám đốc khách sạn 20.000.000 - 100.000.000

Ngành Quản trị khách sạn lương bao nhiêu? Mức lương cơ bản ngành này từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng khá cao so với nhiều ngành nghề khác

1.1. Thực tập sinh khách sạn

Thực tập sinh khách sạn chủ yếu là sinh viên theo học ngành dịch vụ khách sạn. Việc tham gia chương trình thực tập tại khách sạn giúp bạn cải thiện kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm. Các thực tập sinh thường được bố trí ở bộ phận Lễ tân, Buồng phòng hoặc Nhà hàng. Mức lương cấp bậc này nằm trong khoảng 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng.

1.2. Nhân viên khách sạn (Mới đi làm)

Tại Việt Nam, mức lương của nhân viên khách sạn mới ra trường, mới đi làm dao động từ 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài ra, tùy theo khách sạn bạn làm việc sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như thưởng hiệu suất công việc, bồi dưỡng ca đêm,... Nhưng nhìn chung, mức lương này khá cao so với nhiều ngành nghề khác với đối tượng bắt đầu đi làm.

1.3. Nhân viên khách sạn (1-3 năm kinh nghiệm)

Sau 1 - 3 năm làm việc, nhân viên khách sạn có kỹ năng tốt hơn, khả năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp hơn cùng với những cống hiến của bạn, mức lương sẽ tăng lên ở mức 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Thêm vào đó, các phúc lợi như bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng hiệu suất,... cũng tăng lên đáng kể.

1.4. Quản lý khách sạn

Quản lý trong ngành quản trị khách sạn lương bao nhiêu? Mức lương của quản lý khách sạn theo cấp bậc sẽ có sự chênh lệch nhất định. Với nhóm quản lý cấp thấp như quản lý buồng, quản lý ca,... thì mức lương dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Nhóm quản lý cấp trung như các trưởng bộ phận, giám đốc bộ phận thì lương trung bình khoảng 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

1.5. Giám đốc khách sạn

Giám đốc khách sạn được xếp vào nhóm quản lý cấp cao, mức lương thay đổi tùy thuộc vào quy mô, vị trí, loại hình khách sạn. Thông thường, với khách sạn nhỏ và vừa thì lương giám đốc ở mức 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Với các khách sạn lớn hay resort cao cấp thì mức lương có thể lên tới 100.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí còn cao hơn nữa với hệ thống khách sạn đa quốc gia.

2. Mức lương của ngành Quản trị khách sạn theo vị trí công việc

Từng vị trí công việc trong ngành Quản trị khách sạn có mức lương khác nhau

Quản trị khách sạn là ngành liên quan đến các hoạt động quản lý, điều hành khách sạn. Học ngành này, bạn có cơ hội làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, phù hợp với năng lực và mong muốn của bản thân. Lương cơ bản của ngành quản trị khách sạn với từng vị trí cũng không giống nhau. Cụ thể:

Ngành

Quản trị khách sạn Mức lương dao động

(VNĐ/tháng) Nhân viên buồng phòng 4.000.000 - 8.000.000 Lễ tân khách sạn 5.000.000 - 10.000.000 GM- General Manager 15.000.000 - 80.000.000 Hành chính nhân sự 6.000.000 - 10.000.000 Đầu bếp khách sạn 7.000.000 - 50.000.000 Kế toán khách sạn 5.000.000 - 15.000.000 Marketing khách sạn 7.000.000 - 15.000.000 Nhân viên giao nhận 4.000.000 - 8.000.000

2.1. Nhân viên buồng phòng

Nhân viên buồng phòng chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp phòng, đảm bảo không gian sạch sẽ, gọn gàng cho khách lưu trú. Công việc này đòi hỏi thể trạng tốt, tính kỷ luật cao, chăm chỉ và trung thực. Tùy theo quy mô, vị trí khách sạn, mức lương của nhân viên buồng phòng được hưởng sẽ khác nhau. Bảng lương dưới đây sẽ minh họa rõ hơn điều này.

Nhân viên

Buồng phòng khách sạn Mức lương dao động

(VNĐ/tháng) 5 sao 10.000.000 - 15.000.000 4 sao 9.000.000 - 12.000.000 3 sao 7.000.000 - 9.000.000 2 sao 6.000.000 - 8.000.000 1 sao 4.000.000 - 5.000.000

2.2. Lễ tân khách sạn

Nhu cầu nhân lực trong ngành Quản trị khách sạn ngày càng tăng cao, nhất là vị trí lễ tân. Lễ tân khách sạn là người tiếp đón, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin cho khách hàng trong suốt thời gian lưu trú. Mức lương của nhân viên ở vị trí này theo quy mô khách sạn có sự khác biệt. Khách sạn càng cao cấp thì mức lương càng cao, cùng với đó là thu nhập tăng thêm từ tiền thưởng, tiền tip, phần trăm service charge cũng ảnh hưởng đến lương tổng nhận.

Tham khảo mức lương của lễ tân khách sạn sau:

Nhân viên

Lễ tân khách sạn Mức lương dao động

(VNĐ/tháng) 5 sao 15.000.000 - 25.000.000 4 sao 10.000.000 - 15.000.000 3 sao 7.000.000 - 10.000.000 2 sao 5.000.000 - 7.000.000 1 sao 5.000.000 - 7.000.000

2.3. Đầu bếp khách sạn

Trong quy trình vận hành khách sạn, bộ phận bếp giữ vị trí rất quan trọng, đảm bảo cung cấp những bữa ăn chất lượng cho khách hàng. Các bộ phận trong bếp khách sạn được phân chia rõ ràng theo từng nhiệm vụ cụ thể, từ nhân viên bếp, phụ bếp, bếp phó, bếp trưởng,... Do tính chất công việc nên mức lương của mỗi vị trí trong bộ phận bếp cũng khác nhau. Dưới đây là mức lương tham khảo cho các vị trí bộ phận bếp:

Nhân viên

Bếp khách sạn Mức lương dao động

(VNĐ/tháng) Nhân viên bếp 7.000.000 - 10.000.000 Phụ bếp 9.000.000 - 12.000.000 Bếp phó 12.000.000 - 18.000.000 Bếp trưởng 18.000.000 - 50.000.000

Mỗi vị trí trong bộ phận bếp có mức lương khác nhau dao động từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng

2.4. GM- General Manager

Trong ngành Quản trị khách sạn, General Manager là người quản lý cao cấp nhất, chịu trách nhiệm giám sát, điều hành toàn bộ mọi hoạt động. Công việc của một GM khách sạn gồm quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý dịch vụ khách hàng,... Với khối lượng công việc lớn và trách nhiệm cao, vị trí General Manager được trả mức lương rất cao, khoảng 15.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương này được đánh giá ngang bằng với vị trí GM của các ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ.

2.5. Hành chính nhân sự

Để việc vận hành khách sạn diễn ra suôn sẻ đương nhiên không thể thiếu bộ phận hành chính nhân sự. Nhiệm vụ chính của bộ phận này là quản lý nguồn nhân lực, tổ chức các công việc hành chính, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Tại Việt Nam hiện nay, mức lương trung bình của các vị trí hành chính nhân sự khách sạn ở mức 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương này có thể thay đổi dựa vào quy mô khách sạn, kinh nghiệm và năng lực của bạn.

2.6. Kế toán khách sạn

Kế toán khách sạn bao gồm việc quản lý, ghi chép tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động của khách sạn. Công việc này vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong việc theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận của khách sạn. Tùy theo chức danh và trách nhiệm của từng vị trí, mức lương kế toán khách sạn dao động khoảng 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Với những khách sạn cao cấp hoặc chuỗi khách sạn, mức lương này sẽ cao hơn.

2.7. Marketing khách sạn

Một yếu tố quan trọng giúp khách sạn thu hút khách hàng, tạo dựng thương hiệu và tăng doanh thu chính là marketing. Tùy vào loại hình khách sạn và tình hình thực tế, bộ phận marketing phải đưa ra chiến lược, phương pháp để phù hợp với thị trường mục tiêu và đạt được mục đích quảng bá. Hiện nay, lương của bộ phận marketing khách sạn ở mức 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, với mỗi vị trí đảm nhiệm, kinh nghiệm làm việc, quy mô khách sạn,... tổng thu nhập của bạn có thể nhiều hơn.

Vị trí marketing khách sạn vô cùng quan trọng với mức lương hấp dẫn

3. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của ngành Quản trị khách sạn

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch và dịch vụ lữ hành, ngành Quản trị khách sạn đang rất “hot”. Đặc biệt, lương của ngành Quản trị khách sạn được đánh giá ở mức cao so với mặt bằng chung của thị trường lao động. Ngành quản trị khách sạn lương bao nhiêu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nếu bạn đang tìm hiểu về ngành này thì đừng bỏ qua top 6 yếu tố dưới đây để phát triển bản thân, nhận được mức lương cao hơn.

Trình độ học vấn: Nhìn chung, những người có trình độ học vấn cao thì mức lương được nhận cũng tốt hơn. Bạn có thể học bổ sung các chứng chỉ chuyên môn hoặc các khóa đào tạo chuyên sâu để tăng cơ hội thăng tiến và có mức lương cao hơn.

Nhìn chung, những người có trình độ học vấn cao thì mức lương được nhận cũng tốt hơn. Bạn có thể học bổ sung các chứng chỉ chuyên môn hoặc các khóa đào tạo chuyên sâu để tăng cơ hội thăng tiến và có mức lương cao hơn. Vị trí công việc: Chắc chắn các vị trí quản lý sẽ có mức lương cao hơn so với vị trí nhân viên. Không những thế, ngay trong cùng bộ phận, lương của các vị trí cũng không giống nhau. Do đó, bạn nên tìm hiểu và có định hướng sớm để tìm được vị trí việc làm có mức lương tốt.

Chắc chắn các vị trí quản lý sẽ có mức lương cao hơn so với vị trí nhân viên. Không những thế, ngay trong cùng bộ phận, lương của các vị trí cũng không giống nhau. Do đó, bạn nên tìm hiểu và có định hướng sớm để tìm được vị trí việc làm có mức lương tốt. Quy mô khách sạn: Thực tế, các khách sạn 4-5 sao, khách sạn quốc tế thường trả mức lương cao hơn so với các khách sạn 2-3 sao. Đồng thời, khách sạn quy mô lớn cũng có chế độ đãi ngộ và các hình thức thưởng hậu hĩnh hơn.

Thực tế, các khách sạn 4-5 sao, khách sạn quốc tế thường trả mức lương cao hơn so với các khách sạn 2-3 sao. Đồng thời, khách sạn quy mô lớn cũng có chế độ đãi ngộ và các hình thức thưởng hậu hĩnh hơn. Địa điểm làm việc: Ngành quản trị khách sạn lương bao nhiêu còn phụ thuộc vào vị trí địa lý. Các khu vực phát triển, vùng trung tâm hay các thành phố lớn, khu du lịch nổi tiếng như Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng sẽ có mức lương cao hơn so với các khu vực khác do nhu cầu nhân lực cao và chi phí ở đó cũng đắt đỏ hơn.

Ngành quản trị khách sạn lương bao nhiêu còn phụ thuộc vào vị trí địa lý. Các khu vực phát triển, vùng trung tâm hay các thành phố lớn, khu du lịch nổi tiếng như Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng sẽ có mức lương cao hơn so với các khu vực khác do nhu cầu nhân lực cao và chi phí ở đó cũng đắt đỏ hơn. Hiệu suất công việc: Đây là thước đo không thể thiếu khi xét duyệt tăng lương. Nhân viên làm việc tích cực, hiệu quả công việc cao đương nhiên sẽ được hưởng mức lương cao hơn.

Đây là thước đo không thể thiếu khi xét duyệt tăng lương. Nhân viên làm việc tích cực, hiệu quả công việc cao đương nhiên sẽ được hưởng mức lương cao hơn. Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm lâu năm và các kỹ năng chuyên môn được tích lũy, rèn luyện sẽ giúp bạn có cơ hội nhận mức lương cao hơn. Những người có kinh nghiệm làm việc trong các khách sạn lớn hoặc có thâm niên ở bất cứ vị trí nào trong ngành Quản trị khách sạn cũng được “săn đón” với mức lương hấp dẫn.

Mức lương của ngành Quản trị khách sạn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố

Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắc ngành Quản trị khách sạn lương bao nhiêu. Mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng của ngành Quản trị khách sạn được đánh giá ở mức ổn so với thị trường lao động đầy khó khăn hiện nay. Nếu bạn đang muốn theo đuổi ngành này, truy cập Job3s.ai để cập nhật thêm nhiều tin tức về tuyển dụng quản trị khách sạn nói riêng và các thông tin hữu ích khác.