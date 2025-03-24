Top 10+ trường đào tạo ngành Quản trị khách sạn tốt nhất

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Ngoại thương Quản trị khách sạn A00 A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 28,1 27,6 60.000.000 VNĐ/ năm học Đại học Kinh Tế Quốc Dân Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 26,94 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm học Đại học Thương Mại Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 25,55 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quản trị khách sạn D01 25,71 30.000.000 VNĐ/năm học A01 25,46 D78 26,38 C00 28,26 Đại học Thăng Long Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 22,85 27.000.000 - 45.000.000 VNĐ/năm học Đại học Công nghiệp Hà Nội Quản trị khách sạn A01; D01; D14 23,56 Khoảng 24.600.000 VNĐ/năm học Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 25,45 294.700 VNĐ/ tín chỉ Đà Nẵng Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D90 24,25 25.500.000 VNĐ/năm học TP. HCM Đại học Kinh tế TP.HCM Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 25,5 Khoảng 30.000.000 VNĐ/năm học Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Quản trị khách sạn A01; C01; D01; D96 26 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ/học kỳ Đại học Tài chính – Marketing Quản trị khách sạn(Chương trình đặc thù) D01; D72; D78; D96 23,5 845.000 - 1.753.000/tín chỉ

1. Đại học Ngoại thương

Ngành Quản trị khách sạn tại Đại học Ngoại thương luôn được đánh giá cao về chất lượng đào tạo

Đại học Ngoại thương, thành lập vào năm 1960, là một ngôi trường đại học danh tiếng tại Việt Nam, nổi bật trong lĩnh vực đào tạo các ngành kinh tế, ngoại thương và quản trị. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất hiện đại, trường luôn tạo ra môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên, đặc biệt là trong ngành Quản trị khách sạn. Nhà trường luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, triển khai các phương án học tập đáp ứng yêu cầu thị trường lao động 4.0 và được các đại học quốc tế công nhận.

Năm 2024, Đại học Ngoại thương tuyển sinh tổng cộng 4.130 chỉ tiêu cho cả hệ đại học chính quy tại Hà Nội và các cơ sở trực thuộc. Ngành Quản trị khách sạn có chỉ tiêu là 50 sinh viên. Trường áp dụng 6 phương thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả thi THPT và thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và TP. HCM.

Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn năm 2024 là 28,1 đối với tổ hợp A00 và 27,6 đối với các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07. Mức học phí cho ngành này là 60.000.000 VNĐ/năm học. Đây là mức học phí khá cao so với mặt bằng chung, tuy nhiên Đại học Ngoại thương là nơi mang đến cho sinh viên một môi trường học tập hiện đại và cơ hội thực tập tại những doanh nghiệp lớn, là nền tảng tốt cho sự nghiệp tương lai.

Địa chỉ: Số 91 Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: https://ftu.edu.vn

2. Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Đại học Kinh tế Quốc Dân là lựa chọn lý tưởng cho những bạn yêu thích ngành Quản trị khách sạn

Được thành lập từ năm 1956, Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất trong lĩnh vực đào tạo kinh tế, quản trị và quản lý ở Việt Nam. Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở thành nôi nuôi dưỡng nhiều doanh nhân thành công và nhân vật có ảnh hưởng, thu hút một lượng lớn sinh viên. Đây cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên muốn theo đuổi quản trị khách sạn ở Hà Nội.

Trong năm học 2023-2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh tổng cộng 6.995 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy, trong đó ngành Quản trị khách sạn có chỉ tiêu 60 sinh viên cho chương trình học bằng tiếng Việt và 60 sinh viên cho chương trình định hướng ứng dụng POHE (Profession-Oriented Higher Education).

Trường sử dụng ba phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường. Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn theo các tổ hợp A00, A01, D01, D07 là 26,94, mức điểm khá cao, cho thấy sự cạnh tranh lớn và yêu cầu đầu vào khắt khe của trường.

Học phí cho chương trình đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân dao động từ 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm học, mức học phí hợp lý so với chất lượng đào tạo của trường. Đây là mức phí phải chăng đối với chương trình đào tạo chuyên sâu và cơ hội nghề nghiệp tốt sau khi ra trường.

Địa chỉ: Số 207 Giải Phóng, P. Đồng Tâm, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: https://www.neu.edu.vn

3. Đại học Thương Mại

Ngành quản trị khách sạn của trường Đại học Thương Mại thu hút thí sinh nhờ chương trình đào tạo chuyên sâu và uy tín

Trường Đại học Thương Mại được thành lập vào năm 1960 với tên gọi ban đầu là Trường Thương nghiệp Trung Ương. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trường đã khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực đào tạo kinh tế và quản trị. Với mô hình tự chủ, luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, Đại học Thương Mại phấn đấu trở thành một trong những trường hàng đầu Việt Nam về đào tạo và xếp hạng quốc tế.

Ngành Quản trị khách sạn của trường, trực thuộc Khoa Khách sạn - Du lịch, được đánh giá là ngành học thu hút đông đảo thí sinh, với chương trình đào tạo hiện đại và hội nhập quốc tế.

Năm học 2024 - 2025, Đại học Thương Mại dự kiến tuyển sinh với tổng chỉ tiêu khoảng 5.000 sinh viên. Ngành Quản trị khách sạn của trường có 110 chỉ tiêu cho chương trình chuẩn, 60 chỉ tiêu cho chương trình định hướng nghề nghiệp và 80 chỉ tiêu cho chương trình IPOP (đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế).

Nhà trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ đối với thí sinh từ những trường chuyên và các phương thức kết hợp khác. Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn dao động từ 25 - 25,55 tùy theo từng chương trình, cho thấy sự cạnh tranh khá lớn tại trường.

Học phí ngành Quản trị khách sạn tại TMU dao động từ 2.400.000 - 2.600.000 VNĐ/tháng cho các chương trình đào tạo chuẩn, định hướng nghề nghiệp và 3.500.000 VNĐ/tháng đối với chương trình IPOP. Nhà trường cũng cam kết mức tăng học phí không quá 12,5% mỗi năm theo quy định của Chính phủ.

Địa chỉ: Số 79 Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: https://tmu.edu.vn

4. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Sinh viên ngành quản trị khách sạn tại được trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), thành lập năm 1995, là đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Với bề dày lịch sử phát triển, trường đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là các ngành học liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn. Ngành Quản trị khách sạn tại trường nổi bật với sự hội nhập quốc tế và chương trình đào tạo bài bản, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024 - 2025, tổng chỉ tiêu xét tuyển của trường trong năm 2025 dự kiến đạt 3.000 thí sinh, tăng 700 chỉ tiêu so với năm 2024. Trong đó, ngành Quản trị khách sạn tuyển sinh 100 chỉ tiêu. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tuyển sinh theo 6 phương thức gồm: Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, xét tuyển chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn của trường năm 2024 dao động từ 25,46 (tổ hợp A01) đến 28,26 (tổ hợp C00), thể hiện sự cạnh tranh cao và yêu cầu khắt khe trong tuyển sinh. Mức học phí của ngành Quản trị khách sạn trong năm 2024-2025 là 30.000.000 VNĐ/năm. Mức phí này được đánh giá là hợp lý so với chất lượng đào tạo và cơ hội thực tập tại những khách sạn, resort lớn.

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành thông qua các chương trình thực tập và hợp tác quốc tế.

Địa chỉ: Số 336 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Website: https://ussh.vnu.edu.vn

5. Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long là trường tư thục, đào tạo ngành quản trị khách sạn chất lượng tại Hà Nội

Trường Đại học Thăng Long, thành lập vào năm 1988, là cơ sở giáo dục tư thục lâu đời và uy tín trong đào tạo ngành quản trị khách sạn tại Hà Nội. Với nền tảng giáo dục đa ngành, trường đã xây dựng một môi trường học tập năng động và tiên tiến. Trường nổi bật với chương trình học linh hoạt, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên trang bị đầy đủ kỹ năng để phát triển trong lĩnh vực khách sạn.

Năm 2024 - 2025, Đại học Thăng Long dự kiến tuyển sinh ngành Quản trị khách sạn với chỉ tiêu là 150 sinh viên trong số 3000 tổng chỉ tiêu toàn trường. Nhà trường sẽ áp dụng 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết hợp với chứng chỉ quốc tế, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông và xét tuyển kết hợp với điểm thi năng khiếu.

Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn năm 2024 là 22,85 điểm cho các tổ hợp A00, A01, D01, D07. Đại học Thăng Long cũng đưa ra mức học phí cho ngành Quản trị khách sạn dao động từ 27.000.000 - 45.000.000 VNĐ/năm. Đây là mức học phí tương đối hợp lý đối với một trường tư thục có uy tín và cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao. Ngoài ra, trường còn thực hiện lộ trình tăng học phí tối đa 15% mỗi năm, theo quy định của Nghị định số 81/NĐ-CP của Chính phủ.

Địa chỉ: Đ. Nghiêm Xuân Yêm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Website: https://thanglong.edu.vn

6. Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngành Quản trị khách sạn tại HAUI luôn thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI), tiền thân của trường là hai cơ sở giáo dục nổi tiếng, Trường Chuyên nghiệp Hà Nội (thành lập năm 1898) và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng (thành lập năm 1913). Sau nhiều lần sáp nhập và đổi tên, trường đã trở thành Đại học Công nghiệp Hà Nội với nền tảng đào tạo đa ngành. Đây là địa chỉ đào tạo ngành quản trị khách sạn bậc đại học chất lượng tại Hà Nội.

Năm 2025, HAUI dự kiến tuyển sinh 7.990 chỉ tiêu cho 62 ngành/chương trình đào tạo, trong đó ngành Quản trị khách sạn có 170 chỉ tiêu (130 chỉ tiêu chương trình tiếng Việt và 40 chỉ tiêu chương trình tiếng Anh). Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét chứng chỉ quốc tế và xét kết quả thi đánh giá năng lực hoặc tư duy.

Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn năm 2024 là 23.56 điểm cho các tổ hợp A01, D01 và D14. Theo đề án tuyển sinh năm 2025, học phí ngành Quản trị khách sạn tại HAUI dự kiến thu 24.600.000 VNĐ/năm, tăng khoảng 4,.600.000 VNĐ so với năm học trước.

Địa chỉ: Số 298 Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: https://www.haui.edu.vn

7. Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản trị khách sạn là ngành học khá hot tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Được thành lập từ năm 1955 và nâng cấp thành trường đại học vào năm 2010, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) cũng là cơ sở giáo dục đại học uy tín tại Việt Nam. Trường có nhiều ngành đào tạo đa dạng, bao gồm ngành Quản trị khách sạn, thu hút khá nhiều thí sinh đăng ký mỗi năm. Với lịch sử lâu dài và phát triển mạnh mẽ, HUNRE cam kết cung cấp một nền tảng vững chắc cho sinh viên trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Trong năm 2024, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh tổng cộng 3.280 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể lựa chọn giữa xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, thi tốt nghiệp THPT hoặc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, ngành Quản trị khách sạn tại trường có chỉ tiêu 150 sinh viên, với điểm chuẩn là 25,45 điểm theo các tổ hợp A00, A01, C00 và D01.

Trong năm học này, HUNRE áp dụng thu học phí đối với ngành Quản trị khách sạn và nhóm ngành kinh tế nói chung là 294.700 VNĐ/tín chỉ tương đương khoảng 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/năm học. Đây là mức học phí khá rẻ, phù hợp để nhiều sinh viên theo đuổi ngành Quản trị khách sạn tại một trong những trường đại học uy tín tại Hà Nội.

Địa chỉ: Số 041A Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: https://hunre.edu.vn/

8. Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

DUE là lựa chọn hàng đầu của sinh viên đam mê ngành Quản trị khách sạn tại Đà Nẵng

Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (DUE), được thành lập từ năm 1975, là một địa chỉ uy tín đào tạo ngành quản trị khách sạn tại miền Trung. Trường có chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn chính quy chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động trong ngành du lịch và khách sạn.

Năm học 2024-2025, trường dự kiến tuyển 155 sinh viên cho ngành Quản trị khách sạn trên tổng số 2700 chỉ tiêu tuyển sinh toàn khóa. Thí sinh có thể tham gia xét tuyển theo 5 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT, kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ. Điểm chuẩn của ngành Quản trị khách sạn năm 2024 là 24,25 điểm với các tổ hợp A00, A01, D01 và D90, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh chất lượng của trường.

Trong năm học 2024 - 2025 trường áp dụng mức học phí cho ngành Quản trị khách sạn là 25.500.000 VNĐ/năm. Ngoài ra, trường cũng có chính sách miễn giảm học phí từ 25 - 100% cho tân sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Địa chỉ: Số 71 Ngũ Hành Sơn, P. Bắc Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Website: https://due.udn.vn

9. Đại học Kinh tế TP. HCM

UEH là địa chỉ đào tạo ngành quản trị khách sạn chất lượng tại TP. HCM

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH), được thành lập vào năm 1976, là một trong những trường đại học hàng đầu tại miền Nam trong khối ngành kinh tế và quản lý. Sau hơn 40 năm phát triển, UEH không tự hào là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp những chương trình học cập nhật, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Chất lượng đào tạo tại UEH được đánh giá cao với những chương trình học đạt chuẩn quốc tế, trong đó có ngành Quản trị khách sạn.

Trong năm 2025, UEH dự kiến tuyển sinh tổng cộng 7.980 chỉ tiêu, tăng 80 chỉ tiêu so với năm trước. Nhà trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học tập, kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, kỳ thi V-SAT và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngành Quản trị khách sạn của trường có chỉ tiêu tuyển sinh là 85 sinh viên. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn ngành này trong năm 2024 là 25,5 điểm cho các tổ hợp A00, A01, D01 và D07.

Cũng theo đề án tuyển sinh 2024-2025, UEH sẽ áp dụng thu mức học phí dao động từ 975.000 - 3.290.000 VNĐ/tín chỉ tương đương khoảng 29.000.000 - 98.000.000 VNĐ/năm học, tùy theo từng chương trình học. Riêng với chương trình đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long, học phí chỉ từ 625.000 VNĐ/tín chỉ.

Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP. HCM

Website: https://www.ueh.edu.vn/

10. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

HUFI là một trong những trường đào tạo ngành quản trị khách sạn chất lượng tại TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI) được thành lập từ năm 1982, với tên gọi ban đầu là Trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Qua hơn 40 năm phát triển, trường đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế, trong đó có ngành Quản trị khách sạn. Trường hiện có 5 cơ sở đào tạo đại học, tất cả đều tọa lạc tại Quận Tân Phú, TP.HCM, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục tiên tiến.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024 - 2025, trường dự kiến tuyển tổng cộng tổng cộng 5.000 chỉ tiêu và 224 chỉ tiêu cho ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trong đó bao gồm chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển cho năm 2025, bao gồm xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, cùng phương thức ưu tiên xét tuyển theo đề án và kết quả học tập THPT.

Trước đó, điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn năm 2024 tại trường là 26 điểm đối với các tổ hợp A01, C01, D01 và D96. Đây là mức điểm khá cao, chứng tỏ sự cạnh tranh gay gắt trong việc lựa chọn những thí sinh có năng lực tốt nhất.

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM áp dụng mức thu học phí theo tín chỉ, dao động từ 630.000 VNĐ/tín chỉ đối với lý thuyết và 810.000 VNĐ/tín chỉ đối với thực hành, tương đương 20.000.000 - 28.000.000 VNĐ/năm học. Trường cam kết mang đến cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng, cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tiễn trong việc quản lý và vận hành khách sạn, nhà hàng.

Địa chỉ: Số 140 đường Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Website: https://ts.huit.edu.vn/

11. Đại học Tài chính – Marketing

Trường Đại học Tài chính – Marketing là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn theo đuổi ngành Quản trị khách sạn tại TP. HCM

Trường Đại học Tài chính – Marketing, được thành lập vào năm 2004, trước đó có tên gọi là Trường Đại học Bán công Marketing, trực thuộc Bộ Tài chính. Trường đã trải qua một quá trình phát triển dài và có những thành tựu nổi bật trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho những lĩnh vực kinh tế, tài chính và quản lý. Ngành Quản trị khách sạn tại UFM luôn nhận được sự quan tâm lớn từ sinh viên và là một trong những ngành đào tạo thế mạnh của trường.

Năm 2025, Trường Đại học Tài chính - Marketing dự kiến sẽ tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 4.000 sinh viên, áp dụng 6 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển thẳng, kết quả học tập THPT, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và thi V-SAT do trường tổ chức. Ngành Quản trị khách sạn sẽ tuyển sinh với 120 chỉ tiêu. Trước đó, điểm chuẩn năm 2024 của ngành học này cho các tổ hợp D01, D72, D78, D96 là 23,5 điểm.

Trong năm học 2024 - 2025, Trường Đại học Tài chính – Marketing áp dụng mức thu học phí từ 845.000 - 1.753.000 VNĐ/tín chỉ tương đương 25.000.000 - 52.000.000 VNĐ/năm học, tùy thuộc vào chương trình đào tạo mà sinh viên lựa chọn. Đây là mức học phí khá hợp lý so với chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận với môi trường học tập hiện đại và thực tế. Nhà trường không chỉ chú trọng đến lý thuyết mà còn cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập và rèn luyện kỹ năng chuyên môn trong ngành Quản trị khách sạn.

Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 01, Q. Tân Bình, TP. HCM

Website: https://dms.ufm.edu.vn

Quản trị khách sạn học trường nào không còn là câu hỏi khó khăn với những thông tin về top trường đại học uy tín được tổng hợp bên trên. Những ngôi trường này đều cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, giúp bạn tiếp cận nghề nghiệp mơ ước. Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm ngành khách sạn, đừng quên truy cập Job3s.ai để xem các công việc phù hợp với chuyên môn của bạn.