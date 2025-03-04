Top 6 trường đào tạo ngành bảo hiểm uy tín nhất hiện nay

1. Ngành bảo hiểm học trường nào?

Ngành bảo hiểm học trường nào là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm khi có niềm đam mê với ngành học này

So với các ngành học khác, Bảo hiểm là một ngành khá mới, chưa có nhiều trường đào tạo. Hiện nay, ngành Bảo hiểm được giảng dạy tại một số trường đại học chính quy như: Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính, Đại học Lao động - Xã hội, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM...Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh và đào tạo, bạn có thể lựa chọn:

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH BẢO HIỂM

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2023 - 2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc Dân Bảo hiểm A00, A01, D01, D07 26,4 19.000.000 VNĐ/ năm Hà Nội Học viện Tài chính Tài chính - Ngân hàng 3 A00, A01, D01, D07 26,22 25.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Lao động - Xã hội Bảo hiểm A00, A01, D01 17 17.880.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Bảo hiểm A00; A01; C01; D01 22 17.500.000 VNĐ/ năm TP.HCM Đại học Kinh tế TP.HCM Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24,5 27.200.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, C01 18 20.000.000 - 22.000.000 VNĐ/học kỳ

Lưu ý: Thông tin từ bảng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng truy cập website của các trường đại học để nắm được những thông tin chính xác và cụ thể.

2. Phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn mới nhất

Ngành Bảo hiểm là một trong những ngành phát triển mạnh, tạo ra nhiều cơ hội việc làm dành cho những ứng viên có trình độ và kỹ năng phù hợp. Nếu như bạn đang muốn tìm hiểu thông tin tuyển sinh và mức điểm chuyển của các trường đại học đang đào tạo ngành bảo hiểm có thể tham khảo tại đây!

2.1. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU)

Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo ra hàng ngàn cử nhân đáp ứng nguồn chất lượng cao cho cả đất nước.

Khoa Bảo hiểm của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) được thành lập vào năm 1989, hiện đang là một trong bốn cơ sở đào tạo về bảo hiểm trình độ đại học và sau đại học tốt nhất trên cả nước. Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, khoa đã có rất nhiều thế hệ sinh viên chất lượng cho ngành bảo hiểm của Việt Nam.

Năm 2024, khoa Bảo hiểm của trường NEU tuyển sinh 180 chỉ tiêu. Các phương thức xét tuyển của trường bao gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp; xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2024 điểm chuẩn ngành Bảo hiểm theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT là 26,4 điểm với các tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07… có mức học phí 19.000.000 VNĐ/ năm, theo hình thức đào tạo chính quy, chính sách học bổng lên đến 70% học phí của 3 năm đầu.

Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: https://www.neu.edu.vn

2.2. Trường Học viện Tài chính (AOF)

Chuyên ngành Tài chính - Bảo hiểm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, tài chính và ngân hàng

Tại trường Học viện Tài chính (AOF), chuyên ngành Tài chính bảo hiểm sẽ thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng 3 (Ngân hàng, Tài chính bảo hiểm và Đầu tư tài chính). Bên cạnh đó, trường liên kết với trường Đại học Toulon (Pháp) đào tạo chuyên ngành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính (90 chỉ tiêu).

Hiện tại, trường Học viện Tài chính tuyển sinh theo 5 phương thức gồm: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).

Năm 2024, điểm trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng 3 với 4 tổ hợp A00, A01, D01 và D07 là 26,22 điểm, còn điểm xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông là 29,5 điểm. Với chương trình đào tạo chuẩn, Học viện Tài chính áp dụng mức học phí là 25.000.000 VNĐ/năm học đối với mỗi sinh viên, tăng 1 - 2 triệu đồng so với năm ngoái.

Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Website: https://hvtc.edu.vn

2.3. Trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA)

Ngành Bảo hiểm của trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2024 có mức điểm chuẩn là là 17 điểm

Năm 2024, trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA) tuyển sinh ngành Bảo hiểm theo 4 phương thức: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT, xét tuyển thẳng, ưu tiên theo quy chế tuyển sinh và theo kết quả học tập năm học dự bị đại học tại các trường dự bị đại học dân tộc.

Với phương thức tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn năm 2024, ngành Bảo hiểm của trường Đại học Lao động - Xã hội là 17 điểm (A00; A01; D01), còn đối với phương thức xét điểm học bạ lấy điểm chuẩn là 18,87 điểm (A00; A01; D01).

Theo Đề án tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Lao động - Xã hội, trường thực hiện mức thu học phí cho năm học 2023 - 2024 dao động từ 513.000 - 547.000 VNĐ/tín chỉ tương đương 17.880.000 VNĐ/năm. Mức học phí theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng không quá 10% so với năm liền trước.

Địa chỉ: 43 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: http://www.ulsa.edu.vn

2.4. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (UNETI)

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp tuyển sinh ngành bảo hiểm theo 4 phương thức xét tuyển

Ngành Bảo hiểm của trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) được định hướng đào tạo với 3 chuyên ngành chuyên sâu gồm: Định phí bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội và Kinh tế bảo hiểm.

Ngoài phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường còn tuyển sinh ngành Bảo hiểm theo phương 4 thức khác: Xét học bạ, xét tuyển thẳng, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).

Năm 2024, ngành Bảo hiểm có điểm chuẩn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Hà Nội là 22 điểm (A00; A01; C01; D01) và cơ sở Nam Định lấy 17,5 điểm (A00; A01; C01; D01) với mức học phí khoảng 17.500.000 VNĐ/ năm.

Địa chỉ: Số 456 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số 218 Đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Số 353 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Bắc, TP.Nam Định.

Website: https://uneti.edu.vn

2.4. Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM (EHU)

Đại học Kinh Tế TP.HCM đào tạo ngành bảo hiểm từ năm 1986, đã đào tạo hơn 30 khóa cử nhân ngành Bảo hiểm chất lượng cao cho cả nước.

Đại học Kinh tế TP.HCM (EHU) xét tuyển ngành Bảo hiểm theo 6 phương thức: Xét học sinh Giỏi, xét tuyển thẳng, xét quá trình học tập theo tổ hợp môn, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.

Năm 2024, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Bảo hiểm trường Đại học Kinh tế TP.HCM có điểm trúng tuyển là 24,5 điểm (A00; A01; D01; D07). Còn mức điểm chuẩn năm 2023 là 24 điểm (A00; A01; D01; D07)

Năm học 2023 - 2024, trường Trường Đại học Kinh tế TPHCM quy định mức học phí là 940.000.000 VNĐ/tín với chương trình chuẩn, tương đương khoảng 27.200.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Website: https://www.ueh.edu.vn

2.6. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM là trường đào tạo hàng đầu về Kinh tế Tài chính ở Việt Nam

Chuyên ngành Bảo hiểm của Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng, tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển theo điểm thi THPT; xét kết quả học bạ và xét kết quả đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Các môn học gắn liền với chuyên ngành Bảo hiểm sinh viên sẽ được học bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm y tế, Tái bảo hiểm, An sinh và bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm hàng hải Tổ chức quản lý doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo hiểm thương mại, Đầu tư trong bảo hiểm….

Với phương thức xét điểm thi THPT, chuyên ngành Bảo hiểm có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 18 điểm, với tổ hợp A00; A01; D01; C01. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM quy định mức học phí dao động từ 20.000.000 - 22.000.000 VNĐ/học kỳ.

Địa chỉ: Số 141 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.uef.edu.vn

Lưu ý: Thông tin về học phí, điểm chuẩn, tổ hợp thi của các trường đại học trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng truy cập website của trường để nắm được những thông tin chính xác và cụ thể nhất.

3. Những tố chất, yếu tố phù hợp với ngành bảo hiểm

Để trở thành một sinh viên, nhân viên ngành bảo hiểm bạn cần có những tố chất phù hợp.

Những tố chất phù hợp với ngành bảo hiểm như: Niềm đam mê học hỏi, khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và kiên trì dưới áp lực. Sự tỉ mỉ trong công việc giúp tránh sai sót, trong khi khả năng truyền đạt và thuyết phục cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin với khách hàng.

Niềm đam mê học hỏi : Ngành bảo hiểm đòi hỏi sự cập nhật liên tục các kiến thức mới, từ các sản phẩm bảo hiểm đến quy định pháp lý và xu hướng thị trường. Một người có đam mê học hỏi sẽ dễ dàng thích nghi và phát triển trong môi trường này.

Khả năng xử lý tình huống : Ngành bảo hiểm yêu cầu người làm việc có khả năng phản ứng nhanh chóng trong các tình huống phát sinh bất ngờ, như giải quyết khiếu nại, yêu cầu bồi thường hoặc các tình huống khẩn cấp.

Kiên trì và chịu áp lực : Ngành bảo hiểm có những mục tiêu và chỉ tiêu cần đạt được. Những người kiên trì, có khả năng làm việc dưới áp lực cao sẽ dễ dàng đạt được thành công và thăng tiến trong nghề.

Sự tỉ mỉ và cẩn thận : Ngành bảo hiểm yêu cầu độ chính xác cao trong việc xử lý các hợp đồng và điều khoản trong bảo hiểm. Do đó, sự tỉ mỉ và cẩn thận là yếu tố rất cần thiết để tránh sai sót và bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như của công ty.

Khả năng truyền đạt và thuyết phục: Kỹ năng giao tiếp là yếu tố cực kỳ quan trọng trong ngành bảo hiểm. Bởi việc giải thích các sản phẩm bảo hiểm một cách rõ ràng, thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ tin cậy sẽ giúp xây dựng lòng tin của khách hàng.

Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng: Việc lắng nghe nhu cầu và quan tâm đến lợi ích của khách hàng giúp xây dựng mối quan hệ bền vững và tạo lòng tin lâu dài. Điều này là rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.

4. Học ngành bảo hiểm sẽ được đào tạo những gì?

Theo học chuyên ngành bảo hiểm bạn sẽ được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc để áp dụng vào thực tế.

Theo học chuyên ngành bảo hiểm sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc tổ chức, quản lý hoạt động của các định chế tài chính - bảo hiểm, các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị rủi ro…Đa số sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm đều đạt được các chuẩn đầu ra sau:

Kiến thức nền tảng vững chắc : Sinh viên có thể hiểu và giải thích được các kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội, thông tin và pháp luật có ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm.

Áp dụng kiến thức vào thực tế : Việc áp dụng kiến thức lý thuyết vào các tình huống thực tế giúp sinh viên hiểu rõ hơn về về thị trường tài chính, bảo hiểm toàn cầu và hoạt động quản lý rủi ro bằng bảo hiểm trong các doanh nghiệp.

Phân tích và lập kế hoạch tài chính : Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức để có thể phân tích, lên kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính, đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như tư vấn về các vấn đề quản trị rủi ro cho các tổ chức và cá nhân.

Giải quyết các vấn đề rủi ro: Giải quyết các vấn đề rủi ro trong bảo hiểm là một phần quan trọng trong công việc của các công ty bảo hiểm và các chuyên gia trong ngành. Các rủi ro có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: Thay đổi trong thị trường tài chính, thay đổi quy định pháp lý hoặc các tình huống khẩn cấp bất ngờ.

5. Học ngành bảo hiểm ra sẽ làm công việc gì?

Có rất nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn phù hợp bạn nếu đam mê ngành bảo hiểm.

Hiện nay, việc làm ngành bảo hiểm đang phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu tuyển dụng cao với nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp ngành bảo hiểm, sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm đúng chuyên ngành với mức lương hấp dẫn. Cụ thể, bạn có thể đảm nhiệm một trong các vị trí sau:

Nhân viên tư vấn, sale bảo hiểm : Gặp gỡ và tư vấn cho khách hàng về những gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tình hình tài chính của họ.

Chuyên viên phát triển sản phẩm : Tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để hoàn thiện và cải tiến các sản phẩm.

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm : Hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của họ.

Chuyên viên phân tích rủi ro : Phân tích và đánh giá các yếu tố rủi ro để xác định mức phí bảo hiểm hợp lý.

Nghiên cứu và giảng dạy : Công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, trường đại học và cao đẳng liên quan đến ngành bảo hiểm.

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp…

Hi vọng với bài viết ngành bảo hiểm học trường nào của chúng tôi trên đây đã giúp bạn giải đáp thắc mắc trong việc lựa chọn trường học để theo ngành bảo hiểm. Với mức điểm chuẩn của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 17 - 27 điểm, bạn có thể hoàn toàn thử sức với ngành học này. Nếu có nhu cầu tìm việc làm bảo hiểm, bạn có thể truy cập vào website Job3s.ai để tìm hiểu thông tin chi tiết nhất!