Ngành quảng cáo là gì? Cơ hội việc làm trong ngành quảng cáo

1. Ngành quảng cáo là gì?

Quảng cáo (Advertisement) là hoạt động truyền thông có trả phí nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng. Một chiến dịch quảng cáo cần có sự nghiên cứu kỹ về đối tượng mục tiêu, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định thông điệp, nội dung và mức chi phí phù hợp.

Quảng cáo không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng, thúc đẩy tăng doanh thu mà còn nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Quảng cáo đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn mang đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Quảng cáo giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm, hiểu rõ về tác dụng, thành phần, mức giá và đưa ra quyết định phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Hiện nay, sự bùng nổ của công nghệ cùng với sự cạnh tranh thương hiệu mạnh mẽ đã mang đến nhiều cơ hội việc làm quảng cáo. Sinh viên khi theo đuổi ngành này có thể làm việc tại nhiều vị trí như Copywriter, Digital Marketing, Content Creator, Video Editor tại các công ty truyền thông, phòng Marketing của doanh nghiệp hoặc agency quảng cáo.

2. Ngành quảng cáo học gì?

Sinh viên sẽ được học những kiến thức nền tảng về bản chất, vai trò của quảng cáo trong chiến lược Marketing, cách xây dựng kế hoạch quảng cáo, sử dụng các phương tiện truyền thông hỗ trợ và triển khai các chiến dịch quảng cáo một cách hiệu quả.

Ngành quảng cáo chia làm 2 chuyên ngành chính. Với mỗi chuyên ngành, sinh viên sẽ được học các môn học chuyên sâu cụ thể:

Chuyên ngành Quảng cáo số: Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ, từ đó giúp sinh viên hiểu được mục tiêu, xây dựng chiến dịch quảng cáo, đo lường và đánh giá hiệu quả dựa vào công nghệ số. Một số môn học chính của chuyên ngành Quảng cáo số bao gồm quảng cáo trực tuyến, Digital Marketing, thiết kế hình hiệu và thiết kế web quảng cáo.

Chuyên ngành Quản trị quảng cáo: Sinh viên khi học chuyên ngành này sẽ được đào tạo chuyên sâu về công nghệ quản lý và phương thức vận hành của ngành quảng cáo. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị thêm các kỹ năng quản lý và phối hợp để đạt hiệu quả quảng bá cao nhất. Các môn học trọng tâm bao gồm phân tích dữ liệu truyền thông, kinh doanh quảng cáo, quản trị khách hàng quảng cáo và quản lý dự án quảng cáo.

3. Các công việc trong ngành quảng cáo

Ngành quảng cáo mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp với các công việc đa dạng. Mỗi công việc đều đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo thành công. Dưới đây là những công việc trong ngành quảng cáo:

3.1. Quan hệ với khách hàng

Quan hệ khách hàng thường là nhiệm vụ của Account Executive. Công việc chính bao gồm cung cấp dịch vụ đến khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

3.2. Nghiên cứu và lập Creative Brief

Nghiên cứu và lập Creative Brief là công việc nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng để tìm ra những insight (sự thấu hiểu) quan trọng, từ đó đưa ra chủ đề trung tâm cho chiến dịch quảng cáo. Đây sẽ là cơ sở để triển khai chiến dịch quảng cáo một cách hiệu quả.

3.3. Lên kế hoạch và chiến lược

Bộ phận chiến lược (Strategy) thuộc ngành quảng cáo sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết cho chiến dịch bao gồm các phương thức triển khai, ngân sách và các kênh truyền thông phù hợp.

Ngoài ra, bộ phận chiến lược có thể đảm nhận thêm công việc đàm phán và đặt lịch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông nhằm đảm bảo chiến dịch quảng cáo được triển khai đúng tiến độ.

3.4. Sáng tạo nội dung (Content Creation)

Ngành quảng cáo đảm nhận công việc sáng tạo những nội dung mới nhằm thu hút sự chú ý và để lại ấn tượng đối với khách hàng. Các nhân viên sáng tạo phải hiểu rõ thông điệp và truyền tải thông tin một cách hấp dẫn, hiệu quả qua các hình thức như văn bản (copywriter) hoặc video (video content creator).

3.5. Sản xuất và kỹ thuật (Production Team)

Bộ phận sản xuất và kỹ thuật chịu trách nhiệm tạo ra ấn phẩm, các sản phẩm truyền thông giải trí chất lượng. Công việc yêu cầu những người có kỹ năng cao trong thiết kế đồ họa, quay dựng, âm thanh.

Thông thường, các agency lớn sẽ có bộ phận sản xuất riêng. Tuy nhiên với những bộ phận marketing hoặc agency nhỏ thì công việc sản xuất và thiết kế thường được thuê ngoài (outsource) nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng công việc.

3.6. Quảng cáo số (Digital Advertising)

Lĩnh vực quảng cáo số hiện đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những mảng quan trọng nhất của ngành quảng cáo. Công việc tập trung vào xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng kỹ thuật số như mạng xã hội, Google Ads, email marketing, tối ưu hoá SEO. Đây cũng là một lĩnh vực mở ra cơ hội lớn để làm việc độc lập (freelance) nếu bạn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm.

4. Những cơ hội việc làm trong ngành quảng cáo

Ngành quảng cáo là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn cùng cơ hội nghề nghiệp mở rộng. Sau khi ra trường, sinh viên sẽ có thể làm việc tại một số vị trí như:

4.1. Copywriter

Copywriter là người sáng tạo và viết văn bản quảng cáo, bài viết, tiêu đề, nội dung trang web nhằm mục đích thu hút sự chú ý của khách hàng. Công việc này yêu cầu ứng viên có khả năng viết tốt, sự sáng tạo và khả năng cập nhật nhanh chóng yêu cầu của khách hàng. Copywriter thường làm việc tại agency quảng cáo, phòng marketing của doanh nghiệp hoặc làm việc tự do.

4.2. Digital Marketing

Digital Marketing là người chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chiến lược quảng cáo trực tuyến. Công việc bao gồm sử dụng các kênh trực tuyến như email marketing, mạng xã hội, quảng cáo trả tiền, SEO để tiếp cận khách hàng và tăng nguồn doanh thu. Vị trí này yêu cầu có kiến thức về các công cụ marketing số, khả năng phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả của chiến dịch.

4.3. Content Creator

Content Creator chịu trách nhiệm tạo ra nội dung hấp dẫn như video, hình ảnh, podcast hoặc bài viết trên các nền tảng như blog, Instagram, YouTube… để kết nối với các đối tượng khách hàng.

Công việc yêu cầu kỹ năng viết tốt, có khả năng sáng tạo sản xuất video, cập nhật nhanh các xu hướng mới hiện nay. Content Creator có thể làm việc tại các agency quảng cáo, công ty marketing hoặc hợp tác với nhiều doanh nghiệp, thương hiệu khác nhau.

4.4. Video Editor

Video Editor chịu trách nhiệm biên tập, chỉnh sửa các video quảng cáo để phục vụ cho các chiến dịch truyền thông. Công việc yêu cầu kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, Final Cut Pro và khả năng sáng tạo, dựng hình ảnh, âm thanh để truyền tải thông điệp hiệu quả.

Hiện nay cơ hội nghề nghiệp của Video Editor khá rộng mở. Họ có thể làm việc tại các công ty quảng cáo, agency truyền thông, làm việc tự do với các dự án cá nhân hoặc hợp tác với nhiều khách hàng khác nhau.

4.5. Chuyên viên phân tích

Chuyên viên phân tích quảng cáo là người đảm nhận vai trò quan trọng trong việc phân tích và đánh giá dữ liệu trong các chiến dịch truyền thông. Dựa trên các số liệu thu thập được để đưa ra điều chỉnh, cải tiến kịp thời để tăng hiệu quả của chiến dịch.

Bên cạnh đó, chuyên viên phân tích còn tiến hành nghiên cứu thị trường để tìm hiểu về người tiêu dùng, xu hướng và cạnh tranh để đề xuất các chiến lược quảng cáo.

Để làm việc tại vị trí này, ứng viên cần có tư duy logic, hiểu về hành vi người tiêu dùng cùng khả năng phân tích dữ liệu thành thạo các phần mềm liên quan.

5. Phân biệt quảng cáo và quan hệ công chúng (PR)

Quảng cáo và quan hệ công chúng (PR) đều có mục đích chung là xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và tăng nhận diện thương hiệu. Cả hai hoạt động này đều giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, từ đó tăng doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên giữa quảng cáo và PR có một số điểm khác biệt lớn như:

Tiêu chí Quảng Cáo Quan hệ công chúng (PR) Khái niệm Quảng cáo là các chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng thông qua phương thức trả phí. Quan hệ công chúng là các hoạt động và chiến lược cụ thể để xây dựng mối quan hệ cùng có lợi giữa công ty và công chúng. Chi phí Phải trả phí. Thường không phải trả phí, hoặc có chi phí thấp. Mục tiêu Tăng nhận thức về sản phẩm, dịch vụ và thúc đẩy mua hàng. Xây dựng hình ảnh và tăng độ uy tín của doanh nghiệp. Tập trung vào Đưa ra các chiến dịch quảng bá sản phẩm nhằm thu hút những khách hàng tiềm năng. Duy trì và bảo vệ hình ảnh của doanh nghiệp trên phương tiện truyền thông. Phương thức hoạt động Truyền thông qua các kênh như: Báo chí

Đài phát thanh

Truyền hình.

Quảng cáo thường sử dụng các hình thức như bài viết, video, banner. Truyền thông đại chúng: Phương tiện hoạt động truyền thông như các bài báo, chương trình truyền hình, phóng sự.

Quan hệ cộng đồng: Thực hiện PR thông qua các hoạt động cộng đồng, từ thiện.

Quan hệ nhà đầu tư: PR có thể được thực hiện thông qua các sự kiện dành cho nhà đầu tư, các báo cáo tài chính. Đối tượng tiếp cận Những khách hàng tiềm năng. Nhiều đối tượng khác nhau bao gồm khách hàng, nhà đầu tư, các bên liên quan.

6. Những tố chất cần có để làm ngành quảng cáo

Ngành quảng cáo đòi hỏi sự kết hợp giữa yếu tố sáng tạo, chiến lược và kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. Vậy nên để hoàn thành tốt công việc, ứng viên cần có những tố chất đặc biệt như:

Sự sáng tạo: Trong ngành quảng cáo, tư duy sáng tạo chính là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Các chiến dịch quảng cáo hiệu quả thường bắt nguồn từ những ý tưởng sáng tạo, khác biệt phù hợp với sản phẩm. Sự sáng tạo không chỉ giúp sản phẩm của doanh nghiệp nổi bật giữa thị trường mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ với những khách hàng tiềm năng.

Kiên nhẫn và linh hoạt: Ngành quảng cáo thường xuyên phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực từ công việc và yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, sự kiên nhẫn là điều cần thiết để ứng viên có thể vượt qua những khó khăn, thử thách. Đồng thời, sự linh hoạt trong mọi tình huống sẽ giúp ứng viên kịp thời điều chỉnh và thay đổi chiến lược, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Tinh thần học hỏi: Ngành quảng cáo luôn đổi mới và phát triển liên tục. Vậy nên, để thành công, ứng viên cần phải có tinh thần học hỏi, thường xuyên cập nhật kiến thức mới để luôn theo kịp xu hướng và áp dụng thành công vào các chiến dịch quảng cáo.

Hiểu biết về thị trường: Để thiết kế được chiến dịch quảng cáo hiệu quả, ứng viên cần phải hiểu rõ về thị trường và nhu cầu của khách hàng. Sự am hiểu về tâm lý, hành vi khách hàng cùng các xu hướng phát triển của thị trường sẽ giúp bạn xây dựng chiến dịch quảng cáo chính xác và thành công.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt giúp ứng viên có thể truyền đạt ý tưởng tới khách hàng một cách rõ ràng. Đồng thời, phối hợp làm việc với các bộ phận khác hiệu quả. Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của chiến dịch quảng cáo.

Kỹ năng làm việc nhóm : Quảng cáo là ngành đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận, từ sáng tạo đến kỹ thuật. Vì vậy khả năng làm việc nhóm tốt đóng vai trò quan trọng trong ngành quảng cáo. Bạn cần biết lắng nghe ý kiến từ các đồng nghiệp, chia sẻ ý tưởng và phối hợp cùng nhau để đạt được mục tiêu chung.

Kỹ năng quản lý thời gian: Ngành quảng cáo thường có khối lượng công việc lớn, đa dạng. Vì vậy, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả sẽ giúp bạn hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng chiến dịch. Ngoài ra biết cách ưu tiên thời gian cho những công việc quan trọng sẽ giúp giảm bớt áp lực và nâng cao hiệu quả làm việc.

7. Ngành quảng cáo học trường nào?

Nếu thí sinh muốn học ngành quảng cáo có thể lựa chọn những trường đại học uy tín với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất hiện đại có đào tạo chuyên ngành quảng cáo hoặc marketing được Job3s tổng hợp dưới đây:

Khu vực Tên trường Ngành tuyển sinh Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Học viện Báo chí - Tuyên truyền Quảng cáo D01, A01, D72, D78 35.58 22.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân Marketing A00; A01; D01; D07 27.78 44.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Marketing A00, A01, D01 25.85 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh Marketing A00; A01; D01; D07 26.8 18.648.000 VNĐ/năm Tp. Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật Marketing A00; A01; D01; D07 26.87 27.600.000 VNĐ/năm Tp. Hồ Chí Minh Đại học Tài chính Marketing Marketing A00; A01; D01; D96 25.9 28.000.000 VNĐ/năm

Quảng cáo là một chuyên ngành thuộc Marketing. Khi học ngành này, sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức nền tảng về Marketing và quảng cáo. Hiện nay, một số trường đào tạo riêng chuyên ngành quảng cáo với tổ hợp môn D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), A01 (Toán, Tiếng Anh, Vật Lý), D72 (Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh), D78 (Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh).

Ngành quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu và xây dựng, phát triển thương hiệu. Đây là nghề luôn có xu hướng đổi mới liên tục và yêu cầu sáng tạo năng sáng tạo tốt. Vậy quá trình làm việc, bạn cần liên tục học hỏi, không ngừng sáng tạo để nâng cao chuyên môn và đáp ứng tốt yêu cầu công việc.