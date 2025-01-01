Tất cả địa điểm
Công việc Quảng cáo/Sáng tạo

-

Có 76 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Tuyển Art Director CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Creative Director Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Truyền Thông Bluesky
Tuyển Creative Director Công Ty CP Truyền Thông Bluesky làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Truyền Thông Bluesky
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Tuyển Media Planner/Buyer Executive CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Ad Operations Manager Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 80 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 80 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần New Retail CPG
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công ty Cổ phần New Retail CPG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Công ty Cổ phần New Retail CPG
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Min
Tuyển Creative Director Min làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Min
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần New Retail CPG
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Công ty Cổ phần New Retail CPG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Công ty Cổ phần New Retail CPG
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát
Tuyển Ad Operations Manager Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 800 USD
Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Social Bella Vietnam
Tuyển Ad Operations Manager Social Bella Vietnam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Social Bella Vietnam
Hạn nộp: 05/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 700 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHOO COMMUNICATION JSC
Tuyển Art Director CHOO COMMUNICATION JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CHOO COMMUNICATION JSC
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Hạn nộp: 02/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Tuyển Creative Director Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CRC Sports VN
Tuyển Media Planner/Buyer Executive CRC Sports VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CRC Sports VN
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Campaign Manager Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 25/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Creative Director Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 10,000 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3,000 - 10,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Creative Director Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm RMIT University Vietnam
Tuyển Creative Director RMIT University Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RMIT University Vietnam
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Easia Travel
Tuyển Creative Director Công Ty Easia Travel làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Easia Travel
Hạn nộp: 09/03/2025
Quốc tế Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Networld Asia Group
Tuyển Creative Director Networld Asia Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD
Networld Asia Group
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Tuyển Ad Operations Manager Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Hạn nộp: 09/03/2025
Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 600 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COEX VINA
Tuyển Media Planner/Buyer Executive CÔNG TY TNHH COEX VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH COEX VINA
Hạn nộp: 05/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Media Planner/Buyer Executive Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 02/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MT Cosmetics
Tuyển Art Director Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1500 Triệu
Công ty TNHH MT Cosmetics
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung đang tăng cao tại Hà Nội, TP. HCMĐà Nẵng,... với thu nhập dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên cần có khả năng sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng như website, Facebook, YouTube hay TikTok,... và quản lý, tương tác với cộng đồng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên sáng tạo nội dung

Nhân viên sáng tạo nội dung (Content Creator Executive) là những người chịu trách nhiệm nghiên cứu, đồng thời đưa ra những ý tưởng mới lạ, độc đáo để tạo ra nội dung cho doanh nghiệp, bao gồm bài viết, video và banner quảng cáo. Những sản phẩm này phải truyền tải thông điệp mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của công chúng và thúc đẩy nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt với sự bùng nổ của các nền tảng xã hội như TikTok, Facebook, Threads và YouTube,... Theo báo cáo của The Business Research Company, lĩnh vực sáng tạo nội dung số trên toàn cầu đạt khoảng 28,3 tỷ USD vào năm 2023 và dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ 13,4% mỗi năm, dự đoán có thể chạm mức 68,25 tỷ USD vào năm 2030.

Theo thống kê của website Job3s, hiện nay có khoảng 50 triệu content creator trên thế giới, trong đó 2 triệu người xem công việc này là nguồn thu nhập chính. Với sự phát triển mạnh mẽ này, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đặc biệt là các vị trí quản lý dự án nội dung, đang tăng cao.

Nhà tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung tìm kiếm những người có khả năng tạo ý tưởng độc đáo và chiến lược rõ ràng, đồng thời có thể quản lý, điều phối công việc hiệu quả trong môi trường truyền thông đầy cạnh tranh. Xu hướng tuyển dụng chuyên viên sáng tạo nội dung dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt là trong những doanh nghiệp muốn mở rộng thị phần và tăng cường tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng kỹ thuật số.

Nhân viên sáng tạo nội dung đang ngày càng trở nên phổ biến và hấp dẫn
Nhân viên sáng tạo nội dung đang ngày càng trở nên phổ biến và hấp dẫn

2. Mức lương trung bình của nhân viên sáng tạo nội dung

Mức lương trung bình của nhân viên sáng tạo nội dung dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tùy theo quy mô và lĩnh vực hoạt động của công ty, mức lương này có thể cao hơn, đặc biệt là đối với những công ty lớn hoặc doanh nghiệp quốc tế.

Ngoài ra, với những nhân viên sáng tạo có kinh nghiệm, có thể đảm nhận vai trò quản lý và nhận thêm những công việc làm thêm hoặc tự phát triển thương hiệu cá nhân để gia tăng thu nhập.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm

Nhân viên sáng tạo nội dung

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Thực tập sáng tạo nội dung

3.000.000 - 5.000.000

Nhân viên sáng tạo nội dung

7.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên sáng tạo nội dung

12.000.000 - 18.000.000

Trưởng phòng sáng tạo nội dung

20.000.000 - 30.000.000
Mức lương của nghề sáng tạo nội dung có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vị trí
Mức lương của nghề sáng tạo nội dung có sự chênh lệch rõ rệt giữa các vị trí

3. Mô tả công việc của nhân viên nhân viên sáng tạo nội dung

Một nhân viên sáng tạo nội dung cần liên tục cập nhật kiến thức về thuật toán SEO, xu hướng ngành hàng và nhu cầu đối tác. Đồng thời, người làm công việc này phải phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo nội dung đúng đắn, dễ tiếp cận và phản ánh đúng thông điệp của doanh nghiệp.

  • Cập nhật kiến thức sáng tạo nội dung: Liên tục nghiên cứu xu hướng nội dung, thuật toán SEO và thị hiếu của khách hàng để sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với thị trường.

  • Sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng: Đảm bảo nội dung trên những nền tảng như fanpage, website, YouTube, TikTok,… phải phù hợp với đặc điểm của từng kênh và thể hiện thông điệp thương hiệu rõ ràng.

  • Quản trị tương tác nội dung: Kiểm soát và xử lý phản hồi từ cộng đồng, kịp thời giải quyết những phản hồi tiêu cực và tạo dựng hình ảnh thương hiệu tích cực.

  • Hợp tác với các phòng ban: Phối hợp với bộ phận thiết kế, truyền thông và nghiên cứu thị trường để xây dựng chiến lược truyền thông đồng bộ, hiệu quả.

  • Phân tích và báo cáo kết quả: Đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch truyền thông, từ đó cải thiện nội dung và tối ưu hóa chiến lược truyền thông.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả công việc chung, nhiệm vụ cụ thể của nhân viên sáng tạo nội dung có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và chiến lược của từng doanh nghiệp.

Nhân viên sáng tạo nội chịu trách nhiệm phát triển và duy trì hình ảnh thương hiệu
Nhân viên sáng tạo nội chịu trách nhiệm phát triển và duy trì hình ảnh thương hiệu

4. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên sáng tạo nội dung

Kỹ năng sáng tạo là yếu tố cốt lõi, giúp nhân viên sáng tạo nội dung tạo ra những thông điệp mới mẻ và độc đáo, thu hút sự chú ý của người xem. Tuy nhiên, để duy trì khả năng sáng tạo liên tục, người làm cần không ngừng học hỏi và cập nhật thông tin mới từ nhiều nguồn khác nhau.

  • Sáng tạo và tư duy đột phá: Đây là yếu tố cốt lõi của một người làm nội dung. Nhân viên sáng tạo nội dung cần luôn nghĩ ra những ý tưởng mới lạ, độc đáo để thu hút sự chú ý của người xem.

  • Kỹ năng viết lách: Khả năng diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, sử dụng ngôn ngữ phong phú và hấp dẫn. Người sáng tạo nội dung cần biết cách truyền tải thông điệp sao cho hiệu quả và dễ hiểu.

  • Hiểu biết về các kênh truyền thông: Nhân viên sáng tạo nội dung cần nắm vững các nền tảng mạng xã hội, website, blog và những công cụ sáng tạo nội dung khác để có thể tạo ra những nội dung phù hợp với từng kênh.

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu: Khả năng phân tích số liệu để đánh giá hiệu quả của nội dung, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

  • Khả năng làm việc nhóm: Nhà sáng tạo nội dung sẽ thường xuyên làm việc nhóm với những bộ phận khác như thiết kế, marketing để hoàn thành một dự án.

  • Tư duy chiến lược: Hiểu rõ mục tiêu của doanh nghiệp và xây dựng nội dung phù hợp với chiến lược chung.

  • Khả năng thích ứng: Thị trường truyền thông luôn thay đổi, ứng viên cần linh hoạt thích ứng với những xu hướng mới.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Khả năng lên kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Ngoài ra, một số kỹ năng bổ trợ khác cũng rất quan trọng như:

  • Kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế: Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator...

  • Kỹ năng quay phim, chỉnh sửa video: Kỹ năng quay và chỉnh sửa video là yếu tố quan trọng để tạo ra những nội dung thu hút trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook,...

  • Kiến thức về SEO: Giúp nội dung của bạn được tìm kiếm dễ dàng hơn trên các công cụ tìm kiếm.

  • Khả năng ngoại ngữ: Đặc biệt là tiếng Anh, giúp ứng viên tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu và thông tin hơn.

Lưu ý: Yêu cầu có thể thay đổi tùy theo từng công ty và lĩnh vực cụ thể, tuy nhiên, những kỹ năng trên vẫn là nền tảng quan trọng để thành công trong công việc sáng tạo nội dung.

Kỹ năng sáng tạo là yếu tố quan trọng nhất với nhân viên sáng tạo nội dung
Kỹ năng sáng tạo là yếu tố quan trọng nhất với nhân viên sáng tạo nội dung

5. Tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung theo nền tảng

Khi các nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung cũng trở nên đa dạng theo từng kênh thông tin. Trong đó, Tiktok, Facebook và Youtube,... là những nền tảng phổ biến và được yêu thích nhất. Mỗi nền tảng có đặc điểm và thuật toán riêng, do đó, người làm công việc sáng tạo cần phải nắm vững kỹ thuật, xu hướng và công cụ phù hợp để tối ưu hóa nội dung cho từng kênh.

5.1. Nhân viên sáng tạo nội dung Tiktok

TikTok hiện là nền tảng video ngắn có tốc độ phát triển nhanh nhất, với hơn 1,3 triệu người sáng tạo nội dung trên toàn cầu. Để thành công trên TikTok, nhân viên sáng tạo nội dung cần có khả năng nắm bắt và tạo ra xu hướng video hấp dẫn, sáng tạo trong thời gian ngắn.

Nội dung phải dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với đối tượng người dùng trẻ. Cũng như việc khai thác công cụ hỗ trợ của TikTok điển hình là âm nhạc, hiệu ứng và hashtag để tối ưu hóa lượt xem và tương tác.

5.2. Nhân viên sáng tạo nội dung Facebook

Facebook, với hơn 68 triệu người dùng tại Việt Nam và hơn 3,3 tỷ người dùng những ứng dụng thuộc sở hữu của công ty (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) trên thế giới, đây vẫn là nền tảng chủ chốt cho chiến lược trong ngành marketing.

Nhân viên sáng tạo nội dung Facebook cần có kỹ năng tạo ra những bài đăng hấp dẫn, đặc biệt là hình ảnh và video, nhằm thu hút sự chú ý từ người dùng. Nắm vững cách thức sử dụng công cụ quảng cáo trên Facebook, đặc biệt là video, sẽ giúp người làm nội dung tối ưu hóa chiến dịch và tạo ra những chiến lược thành công.

5.3. Nhân viên sáng tạo nội dung Youtube

Với hơn 63 triệu người sáng tạo nội dung và hơn 2,5 tỷ người dùng toàn cầu, Youtube là một trong những nền tảng chia sẻ video phổ biến nhất. Ngoài ra, mỗi ngày, YouTube Shorts nhận được hơn 70 tỷ lượt xem, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của video ngắn trên nền tảng này.

Nhân viên sáng tạo nội dung Youtube cần có khả năng sản xuất video chất lượng cao, tối ưu hóa từ tiêu đề, mô tả đến thẻ để thu hút lượt xem và tương tác. Với lượt truy cập vượt trội và lượng người xem khổng lồ, YouTube là nơi lý tưởng để các thương hiệu xây dựng và phát triển cộng đồng.

5.4. Nhân viên sáng tạo nội dung tổng hợp

Nhân viên sáng tạo nội dung tổng hợp là người có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Ngoài những nền tảng phổ biến kể trên còn có Instagram, LinkedIn, Twitter hay Pinterest, Threads... Do vậy, người làm nội dung cần phải hiểu rõ đặc thù của từng nền tảng và biết cách tối ưu hóa nội dung sao cho phù hợp với nhu cầu và thói quen của người dùng trên mỗi kênh.

Bên cạnh khả năng sáng tạo linh hoạt, người đảm nhận công việc này cũng cần duy trì sự nhất quán trong thông điệp thương hiệu và đảm bảo nội dung luôn phù hợp với mục tiêu truyền thông của doanh nghiệp. Sự đa dạng trong kỹ năng sáng tạo và khả năng điều chỉnh chiến lược nội dung cho từng nền tảng là yếu tố quan trọng giúp nhân viên sáng tạo nội dung tổng hợp thành công.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhân viên sáng tạo nội dung đa nền tảng
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhân viên sáng tạo nội dung đa nền tảng

6. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên sáng tạo nội dung nhiều

Nhân viên sáng tạo nội dung đang là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại nhiều khu vực, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng,... Với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, nhu cầu tìm kiếm chuyên gia sáng tạo nội dung không ngừng gia tăng.

Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và phổ biến nhất là trong ngành marketing, truyền thông, thương mại điện tử, đều cần nhân viên sáng tạo nội dung để giúp họ kết nối với khách hàng và xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả.

6.1. Tuyển nhân viên sáng tạo nội dung tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những thị trường tuyển dụng lớn cho nhân viên sáng tạo nội dung, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các ngành truyền thông và marketing tại đây. Hàng nghìn doanh nghiệp, từ công ty startup cho đến thương hiệu lớn, đều có nhu cầu tìm kiếm nhân viên sáng tạo để phát triển nội dung cho các nền tảng như TikTok, Facebook và YouTube.

Mức độ cạnh tranh trong thị trường này ngày càng gia tăng, tạo ra những thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội cho ứng viên có kỹ năng sáng tạo và am hiểu về xu hướng thị trường.

6.2.Tuyển nhân viên sáng tạo nội dung tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung cũng đang tăng lên đáng kể. Mặc dù không có lượng nhân viên sáng tạo nội dung nhiều như tại Hà Nội hay TP. HCM nhưng Đà Nẵng là một thành phố phát triển nhanh trong lĩnh vực du lịch, thương mại điện tử và dịch vụ sáng tạo.

Hàng trăm công ty trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn đang tìm kiếm những nhân viên sáng tạo nội dung để xây dựng hình ảnh thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là với sự phát triển của video ngắn trên TikTok và YouTube.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung gia tăng ở nhiều thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung gia tăng ở nhiều thành phố lớn

6.3. Tuyển nhân viên sáng tạo nội dung tại TP. HCM

Thị trường việc làm tại TP. HCM hiện là trung tâm tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung lớn nhất tại Việt Nam. Đây là nơi có sự tập trung cao của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực ngành truyền thông, ngành quảng cáo, thương mại điện tử và công nghệ.

Mặc dù số lượng nhân viên sáng tạo tại TP. HCM khá đông, nhu cầu tuyển dụng vẫn không ngừng tăng cao, đặc biệt là đối với những người có khả năng sáng tạo trên những nền tảng video như TikTok, YouTube và Facebook. Doanh nghiệp tại TP. HCM không chỉ yêu cầu kỹ năng sáng tạo mà còn tìm kiếm những ứng viên có khả năng phát triển chiến lược nội dung đa dạng, phù hợp với từng nền tảng.

Tại Việt Nam, sự gia tăng mạnh mẽ của những nền tảng như TikTok, Threads, Facebook, Instagram và YouTube,... đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân viên sáng tạo nội dung. Đây cũng là lĩnh vực hấp dẫn đã thu hút hàng triệu người tham gia vào hoạt động sáng tạo. Chính vì vậy, ngành nghề này không chỉ đang phát triển mạnh mẽ mà còn mang đến nhiều triển vọng cùng mức thu nhập hấp dẫn.